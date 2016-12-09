Первый

Летяга Просмотров: 97 Комментарии: 3 +6 Вчера, 20:17 by

— Папа, там звезда упала!Едва успеваю поставить сериал на паузу, прежде чем Тимофей хватает за руку и тащит к себе комнату. Подпрыгивает и оглядывается на каждом шагу, будто могу испариться, если не проследить.— Смотри, вон там! — тычет пальцем в стекло, указывая куда-то в темноту.За окном ночной город с высоты седьмого этажа: миллионы огней, километры шума и неона. Ползут по дорогам машины, перемигиваются витрины, перекрикиваются владельцы собак в парке.— Прям звезда упала? — спрашиваю.— Да! Большая и светящаяся, вниз полетела и вон там исчезла! Упала!Один из множества минусов быть взрослым — это потерять умение вот так искренне захлебываться восторгом от простых вещей.— Тебе же десять лет, должен уже знать, что звезды не падают. Можешь представить, что произойдет, если с Землей самая настоящая звезда столкнется?Тимофей устало закатывает глаза. Тон сменяется с восторженного на терпеливый, будто приходится разъяснять очевидные вещи неразумному малышу:— Ну папа, я имел в виду метеорит, что ты к словам придираешься? Он прям с неба рухнул, светящийся! Совсем как в фильмах!Делаю вид, что задумчиво рассматриваю темноту над крышами, куда показывает палец Тимофея.— Ну круто, конечно, — говорю. — В следующий раз успевай снять на мобильник, мне же тоже посмотреть хочется.Когда разворачиваюсь к двери, он тут же снова повисает на руке:— Ну папа! Там метеорит упал!— А я-то что теперь сделаю? — удивляюсь. — Упал и упал.— Поехали туда!А, вот к чему все.— Зачем туда ехать?— Чтобы у меня был кусок метеорита!— Зачем тебе кусок метеорита?Хитрые глаза мечутся из стороны в сторону, пока не рождается обезоруживающая идея:— Маме подарю, когда с санатория приедет!Усмехаюсь, кивая на разбросанные по комнате игрушки:— Мама больше обрадуется, если ты порядок наведешь.Топнув от досады, Тимофей принимается ныть:— Ну папа! Такое раз в жизни случается, давай съездим, пожалуйста! Знаешь, как мне хочется?Заметив проблеснувшие слезы, я чешу подбородок:— Куда ехать-то?Снова подскакивает к окну, чтобы тыкнуть пальцем:— Вон туда, я же сказал!— За аэропортом? Это же вообще за город тащиться!— Конечно, за город, где ты видел, чтобы метеориты падали в городе?— Может, тогда лучше с утра? Куда мы поедем на ночь глядя?— К утру там уже кто-нибудь побывает, и мне ничего не достанется! Думаешь, я единственный заметил?Слезы мгновенно сохнут, когда он понимает, что я окончательно сдался.Поздним вечером пробок на дорогах нет, поэтому путь получается совсем недолгим. Тимофей ерзает на сиденье, ежеминутно высовываясь в окно, но холодный осенний ветер тут же загоняет его обратно. Когда проезжаем аэропорт, я говорю:— Если мама узнает, что я возил тебя за город почти ночью, пострадаем оба.— Да не узнает она, — отмахивается Тимофей, не сводя глаз с раскинувшейся вокруг тьмы.Освещения здесь нет, только свет фар, поэтому трудно разобрать что-нибудь по сторонам дороги. Не следовало идти у ребенка на поводу и ввязываться в приключение, потому что в потемках найти метеорит просто невозможно, даже если он на самом деле есть. Что ж, жизненные уроки никто не отменял — разочаровывающий выезд нам обоим пойдет на пользу.— Вау, смотри! — выдыхает Тимофей, вырывая меня из невеселых мыслей.Темнота не такая уж густая — над травой в нескольких метрах от дороги парят белые огоньки. Тут же съезжаю на обочину и глушу мотор, не сводя взгляда со странного явления. Их тут десятки или даже сотни, рассыпаны вокруг будто крупный снег. Когда мы выходим из машины и осторожно ступаем по земле, маленькие сияющие частички разлетаются в стороны как одуванчиковый пух, но скоро возвращаются обратно, мелко подрагивая и расплескивая блеклый свет. Кажется, следуют за нами, рассматривая незваных гостей.— Далеко не уходи! — говорю, когда Тимофей убегает вперед, и он только утвердительно мычит, распугивая неведомых светлячков.Воздух пахнет странно — скорее неприятно, чем наоборот, но я не уверен, потому что запах то и дело ускользает, не давая определиться.Нога упирается во что-то твердое, и я осторожно наклоняюсь, чтобы увидеть кусок черного металла с острыми краями. Огоньки огибают его как стая маленьких рыбешек. Это позволяет различить другие островки темноты вокруг — таких железяк тут разбросано не меньше дюжины, от совсем маленьких до больших как лист ватмана.— Это обломки корабля! — кричит откуда-то со стороны Тимофей. — Из космоса!Хочу верить.Немного посомневавшись, поднимаю один, чтобы разглядеть лучше. Теплый металл пульсирует как живой, напоминая кожу, но на ощупь твердый и жесткий. Подношу к лицу, и в нос тут же бьет этот ускользающий незнакомый запах, смесь падали и жженой резины. В голову не приходит ничего, что могло бы пахнуть также, и это не вызывает доверия. Лучше не иметь дел с тем, чего не знаешь.Отбросив обломок в сторону, я окликаю:— Тимка, ничего не трогай! Пошли отсюда!Оглядываюсь, пытаясь понять, куда он убежал. От огоньков рябит в глазах, будто я оказался посреди озера, отражающего ночные звезды. Кажется, сделаешь неосторожный шаг — и тут же провалишься в холодную воду так, что никто не вытащит. Щурюсь в сторону включенных фар и только тогда различаю Тимофея — стоит рядом с машиной, терпеливо дожидаясь меня. Хоть иногда бывает послушным.— Ничего не уволок? — спрашиваю, подходя ближе и бегло хлопая по карманам его куртки. — Тут как-то слишком странно, лучше оставить все как есть и вызвать полицию. Позвоню дяде Коле.Он только кивает, широко раскрытыми глазами глядя на остров сияющих огней.Когда добираемся до дома, на часах половина первого. Я отправляю Тимофея в постель, а сам закрываюсь у себя в спальне. Брат берет трубку после четвертого гудка.— Не поздновато для звонков? — это вместо приветствия.— Ты мне сейчас нужен как полицейский, — говорю.Трубка вздыхает:— В такие моменты я жалею, что работаю в полиции.Невольно усмехаюсь:— Если бы пошел в медицину, как я, таких моментов было бы гораздо больше.— А ты и рад лишний раз пожаловаться, — смеется. — Ладно, что у тебя там?Покосившись на дверь, чтобы убедиться, что закрыта плотно, я шепчу:— Кажется, мы нашли следы инопланетян.Долгая пауза, а потом:— Вы... что?— Только не перебивай! И не смейся! Тимка в окно заметил, как что-то упало с неба за аэропортом, и мы поехали посмотреть. А там какое-то непонятное свечение и обломки странного металла. Я в этом не шарю, но выглядит очень необычно, как минимум следы какой-то аварии или катастрофы. Хотел позвонить в полицию, но если это все какой-нибудь обычный криминал, нас же потом затаскают как свидетелей, понимаешь? Поэтому решил тебе сказать.Почти минута проходит в молчании, а потом Коля медленно отвечает:— Я могу посмотреть, конечно, но сейчас ночь. Ты уверен, что это настолько срочно?— Не знаю. Но это все слишком уж странно, и еще Тимка сказал, что это мог заметить кто-нибудь другой и тоже поехать смотреть.— Ну хорошо, — тянет Коля. — Позову кого-нибудь из парней, скажу, что анонимное обращение. Как найти то место?— Ты точно не проедешь мимо, там все сверкает как гирлянда.— Это действительно странно.— Сообщишь, если что-то интересное?— Разумеется.Некоторое время сижу на кровати, глядя в пустоту. Надо ждать звонка, потому что Коля обязательно перезвонит. То, что мы увидели за аэропортом, явно из разряда «что-то интересное». Вот только сколько ждать? Час, два? Может, вообще до утра? Усталость прошедшего дня давит, будто на плечи забрался жирный кот. Наверное, можно хотя бы прилечь, главное — не закрывать глаза.Не снимая одежды, я опускаю голову на подушку, и сон тут же накрывает тяжелой волной.Разум захватывают смутные сновидения, где зеленые человечки качаются вокруг меня в ритуальном танце. У них зеленая кожа и длинные тонкие пальцы. Поначалу кажется, что вокруг настоящие звезды, но потом становится ясно, что это крохотные парящие огоньки кружатся, имитируя созвездия, а за ними только густая непроглядная тьма.Сон разбивается об смутное тревожное ощущение, и я открываю глаза. Свет полумесяца льется через незанавешенное окно, совсем слабый, но его хватает, чтобы различить худой человеческий силуэт у изголовья кровати. Спросонья я успеваю испугаться, прежде чем до уставшего мозга доходит, что это всего лишь Тимофей.Приняв сидячее положение, включаю прикроватный светильник и потираю глаза.— Ты чего? — спрашиваю. — Тоже инопланетяшки снились?Тимофей не отвечает. Руки по швам, спина прямая — точь-в-точь солдат на построении. Глядит внимательным взглядом, чуть приоткрыв рот. Только сейчас до меня доходит, что с того момента, как мы вернулись в машину, он не произнес ни слова. По спине пробегает холодок, в горле встает тяжелый ком.Шепчу:— Что ты там увидел?На тумбочке гулко вибрирует телефон, и я вздрагиваю. Тимофей не реагирует.Звонит Коля.— Да?— Что случилось с Тимкой? — голос в динамике дрожащий и взволнованный, почти на грани истерики.— В смысле?— Почему ты не сказал?Спрашиваю, с испугом глядя в глаза сына:— Не сказал о чем?— Мы нашли тут его тело! — Коля срывается на крик. — Он мертвый! Почему на нем нет одежды?С упавшим сердцем рассматриваю ребенка в своей спальне. Это Тимофей: его глаза, нос, уши, губы, волосы. Но он никогда раньше не смотрел таким взглядом — изучающим, оценивающим, взрослым. Чужим.Сбрасываю звонок, смутно надеясь, что мальчик не различил, о чем говорил Коля. Поднимаюсь на ватные ноги, руки трясутся так, что телефон едва не вырывается из пальцев. Внутри все будто перерублено мясорубкой, все перемешалось: страх, непонимание, нежелание верить услышанному.— Мне надо ехать, — говорю. — Помочь дяде Коле. Побудешь дома один?Молча смотрит снизу вверх будто хамелеон, наблюдающий за летящей мухой. Стараясь не дышать, я обхожу его как обходят незнакомую большую собаку без намордника. Мальчик медленно поворачивает голову, не отрываясь от меня, но остается на месте. В дверях я срываюсь на бег, едва не споткнувшись о край ковра.Когда перебираю в прихожей куртки, ища свою, телефон снова вибрирует. Опять Коля.— Почему сбросил? — кричит. — Как ты все это объяснишь?— Это все бред какой-то, — говорю, судорожно пытаясь попасть рукой в рукав. — Мне нужна помощь, надо бежать, а то...Язык отнимается, когда мальчик выходит из спальни. Движения ломаные и неестественные, так могла бы двигаться деревянная кукла, если бы ее научили ходить. Лицо скривилось как у парализованного, один край рта сполз низ, обнажив нижний ряд желтых острых зубов. Это не зубы Тимофея.— Он идет, — выдыхаю в трубку, прижимаясь спиной к входной двери.Когда нас разделяет едва ли больше метра, я хватаю зонт с вешалки и бью со всего размаху. Раздается влажный хруст, голова мальчика неестественно наклоняется, он отступает на шаг, не сводя с меня глаз. Радужки меняют цвет — из зеленых делаются светло-голубыми, наливаются внутренним светом.Кричу:— Ты кто такой?Он так и стоит, вывернув подбородок вбок. Желтые зубы клацают в сочащемся черной слюной рту, кулаки сжимаются и разжимаются, сжимаются и разжимаются. Одной рукой держу перед собой зонтик, а другой, с зажатым в пальцах телефоном, пытаюсь повернуть замок за спиной.Тогда мальчик говорит:— Папа, там звезда упала!Знакомый, родной голос Тимофея исходит из мерзкой чавкающей пасти будто тонкий цветочный аромат из гноящейся раны. Вздрогнув от неожиданности, я роняю зонт, и тварь бросается на меня резким прыжком так, что мы оба валимся на пол.От удара дыхание сбивается, все в голове переворачивается. Холодные пальцы смыкаются на моей шее. Чувствую кожей, как из них вытягиваются длинные острые когти. Тварь уперлась в мою грудь коленями и давит что есть силы. На фоне потолка нависло лицо Тимофея со светящимися бледно-голубыми глазами, кожа кажется жидкой, бурлит и перетекает по черепу как расплавленный воск. Мои ногти царапают пол в паре сантиметров от выроненного телефона — так и не успел предупредить Колю.Вокруг из ниоткуда рассыпаются белые огоньки, те самые, что мы с моим любимым Тимкой видели за аэропортом когда-то немыслимо давно. Они порхают над полом, садятся мне на лоб и щеки, заползают за шиворот, лезут в рот. Горячие и колкие как искры от бенгальских огней. Перед глазами неотвратимо меркнет.Последнее, что вижу — как лицо твари медленно обретает мои черты.Автор - Игорь Шанин.

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