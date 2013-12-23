Звезда

Летяга Просмотров: 17 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 15:03 by

— Ангел номер три тысячи семьсот пять!— Я!— Почему вовремя не упала звезда в районе Воронежа?— У нас пиротехника закончилась. Пока со склада принесли...Архангел сурово посмотрел на строй ангелов и расправил крылья.— Вы чем думали? А если кто-нибудь на Земле посмотрел в небо и не увидел её?— Да ладно... Ну не упала и ладно. Большую Медведицу мы вовремя зажгли.— Как это "ладно"? Вы думаете, что говорите? А если человек не загадал желание вовремя? А если у него надежда пропала?— Ну...— Вы, вообще понимаете, что если звёзды падают, то это обязательно кому-нибудь нужно?Ангелы виновато потупились.— За работу, бездельники! А то в следующий отпуск отправлю всех групповым туром на Землю. На курорты Белого моря, с опцией "всё выключено" и аниматором белым медведем. Бегом!Трепыхая крыльями, ангелы стали разлетаться по рабочим местам. Архангел грустно улыбнулся, переместился в прошлое, зажёг лампу и лично пролетел, изображая падающую звезду. Точно в районе Воронежа. Чтобы все, кто ждал её, смогли загадать желание вовремя.Автор: Александр Котобус Горбов.

Ключевые слова: Ангел падающая звезда надежда рассказявка

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