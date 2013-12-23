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Сказки / Творческие истории

Звезда

— Ангел номер три тысячи семьсот пять!

— Я!

— Почему вовремя не упала звезда в районе Воронежа?

— У нас пиротехника закончилась. Пока со склада принесли...

Архангел сурово посмотрел на строй ангелов и расправил крылья.

— Вы чем думали? А если кто-нибудь на Земле посмотрел в небо и не увидел её?

— Да ладно... Ну не упала и ладно. Большую Медведицу мы вовремя зажгли.

— Как это "ладно"? Вы думаете, что говорите? А если человек не загадал желание вовремя? А если у него надежда пропала?

— Ну...

— Вы, вообще понимаете, что если звёзды падают, то это обязательно кому-нибудь нужно?

Ангелы виновато потупились.

— За работу, бездельники! А то в следующий отпуск отправлю всех групповым туром на Землю. На курорты Белого моря, с опцией "всё выключено" и аниматором белым медведем. Бегом!

Трепыхая крыльями, ангелы стали разлетаться по рабочим местам. Архангел грустно улыбнулся, переместился в прошлое, зажёг лампу и лично пролетел, изображая падающую звезду. Точно в районе Воронежа. Чтобы все, кто ждал её, смогли загадать желание вовремя.


Автор: Александр Котобус Горбов.
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Сегодня, 15:03 by ЛетягаПросмотров: 17Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Ангел падающая звезда надежда рассказявка

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:31
0
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Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 84
Комментариев: 5 362
Иде моя звизда? 463 . Опция «всё выключено», есть и у нас. Ни к чему северные моря yahh
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
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