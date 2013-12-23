Звезда— Ангел номер три тысячи семьсот пять!
— Я!
— Почему вовремя не упала звезда в районе Воронежа?
— У нас пиротехника закончилась. Пока со склада принесли...
Архангел сурово посмотрел на строй ангелов и расправил крылья.
— Вы чем думали? А если кто-нибудь на Земле посмотрел в небо и не увидел её?
— Да ладно... Ну не упала и ладно. Большую Медведицу мы вовремя зажгли.
— Как это "ладно"? Вы думаете, что говорите? А если человек не загадал желание вовремя? А если у него надежда пропала?
— Ну...
— Вы, вообще понимаете, что если звёзды падают, то это обязательно кому-нибудь нужно?
Ангелы виновато потупились.
— За работу, бездельники! А то в следующий отпуск отправлю всех групповым туром на Землю. На курорты Белого моря, с опцией "всё выключено" и аниматором белым медведем. Бегом!
Трепыхая крыльями, ангелы стали разлетаться по рабочим местам. Архангел грустно улыбнулся, переместился в прошлое, зажёг лампу и лично пролетел, изображая падающую звезду. Точно в районе Воронежа. Чтобы все, кто ждал её, смогли загадать желание вовремя.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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Сегодня, 15:03 by ЛетягаПросмотров: 17Комментарии: 1
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