Странность ночного неба

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:38

Причина: Изменен раздел

Eshli Просмотров: 7 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 20:38 by

Ночное небо - это красивое скопление звезд в космосе. Звезды красивы, но они очень тайные для человека. Мы о них почти ничего не знаем.Как-то летом, около одиннадцати вечера, я гулял в парке. Мне в лицо дул теплый летний ветерок, мои волосы развевались на ветру. Было полнолуние. Красивое небо, где луна освещает все, что может. Звезды, переливаясь, мерцают как огоньки. Все вроде бы прекрасно. Но ты ошибаешься. Сильно ошибаешься...Этим вечером я был свободен. Все свободное время я просто тратил на всякую ерунду: смотрел видео по YouTube, смотрел мемчики в различных пабликах во "Вконтакте". Ничего не предвещало беды. Но, к большому сожалению, мне пришло сообщение, что у меня кончился Интернет. Я взял деньги и пошел в магазин - к ближайшему терминалу, чтобы положить деньги за Интернет.Я шел. Было тихо и спокойно. Одиннадцать вечера. Слава Богу, что магазин с терминалом работал круглосуточно. Мои родители были на даче, так что никто не запрещал мне гулять так поздно.Ночное небо было ясным, полно звездочек, мерцающих в тьме космоса. Ветер дул. Было приятно. Я сел на скамейку в парке, чтобы отдохнуть. Подняв голову, я уставился на небо. Вдруг упала звезда... Что-то неожиданное ослепило мне глаза. Была темнота. Я слышал какое-то бормотание возле уха. У меня ужасно болела голова...Некий человек, если это вообще человек, мне сказал: "Ты видел и задумался о той звезде, которая упала. Ты - единственный, кто увидел падающую звезду, ты избранный!".Я испугался. Для меня было шоком все происходящее. Человек сказал, что я ослеп, чтобы мне все поставить на свои места, нужно найти эту звезду и принести ему. Я точно знал, что это просто сон. Но я сильно ошибался...Человек мне дал направление, чтобы найти звезду. Но я так и не понял, зачем ему она нужна.Я пошел по пути, который был назначен человеком. Вдруг я увидел ту лавочку, где я сидел, когда падала звезда. Но там сидел я... или мой клон. У второго меня были пустые глазницы, из которых текла вода. Тело было красным. Я не на шутку перепугался. Я бежал изо всей силы, которая у меня была.Вот конец парка, а дальше - полупустые улочки со старыми хлипкими домами. В один дом мне нужно было зайти по приказанию некого человека, якобы туда упала та самая его заветная звезда.Я тихо отворил чугунную калитку, та со скрипом открылась. В доме загорелся свет. Стало жутко. Вместо теплого ветерка подул сильный ветер. Тучи наполнили все ночное небо. Но у меня не было выбора, и я пошел в дом. Было тихо, хотя свет был кем-то включен, но дома явно, кроме одного меня, никого больше не было. Я ступил за порог и упал в какую-то темноту. Я долго летел и внизу увидел некое яркое свечение. Тут мне стало не хватать кислорода, я начал задыхаться. Яркий свет был все ближе и ближе. Вот он уже рядом...Я очутился на лавочке. У меня была сильная одышка, и глаза жутко болели, как будто я плакал. Минут пять я посидел на лавочке. Вдруг кто-то пришел и сказал, что я счастливчик и что я избранный. У этого человека был знакомый хриплый голос. Это был голос некого человека в том "сне". Я испугался и бежал до дома изо всех сил. Открыв дверь, я упал без сознания.Очнулся я вскоре через шесть суток. Я был в коме. Какой- то человек меня нашел в парке на лавочке и отвез в больницу. Я догадываюсь, что за человек это был. Тот самый... из сна...

Ключевые слова: Сон человек парк звезды авторская история

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