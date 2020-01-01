Плачущий камень

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:22

Сделано_в_СССР Просмотров: 92 Комментарии: 0 +4 Вчера, 14:22 by

Светлана проснулась от солнечного света, заливающего её спальню. Несмотря на погожее утро, вставать ей не хотелось. Она зарылась под одеяло, пытаясь вернуть состояние забытья.«Пять лет… Долгих пять лет мне ещё отходить от этого. А ему, гаду, всего два года», - думала девушка, вспоминая статистику.Она пережила тяжёлый разрыв отношений и никак не могла оклематься.Зазвонил телефон. Глянув одним глазом на монитор и увидев, что звонит подруга, Света приняла вызов.«Светка, привет! - весело выпалила Галинка. - Всё так же киснешь? У меня к тебе предложение просто супер!»«Говори», - ответила Света угрюмо.«Пошли на сплав! На пять дней. Ребята отличные собралась - две семейных пары, я и трое неженатых красавчиков - спортсменов! Все непьющие. Тебе понравится!»Пообщавшись с подругой и уточнив детали, Светлана согласилась. Сплавы она любила, но давно не ходила - не могла найти адекватную компанию. Предложение подруги было просто идеальным.***Катамараны неслись по горной реке, направляемые опытными гребцами. Света любовалась красотами Урала, постоянно щёлкая камерой. На берегах реки, в удобных местах были расположены довольно цивильные стоянки. Сплавлялись там часто.Полностью погрузившись в отдых, Света переключилась и начала забывать мучающую её душевную боль. Тем более что один из парней, Дима, начал проявлять к ней знаки внимания.Третий день сплава подходил к концу. Начали искать стоянку. Наконец, за поворотом показался высокий утёс, у подножия раскинулся удобный и свободный берег, на котором были навесы и даже запас дров под лавками.- Останавливаемся здесь! - воскликнул один из мужчин, руководящих поездкой.-Подожди… - возразил другой. - Ты видишь, куда мы приплыли? Это же Плачущий камень!-Ну и что? Ты байки старые вспомнил. Да и камень… Не плачет сегодня.Посовещавшись, всё же решили высадиться под утёсом.Палатки разбили быстро и принялись за приготовление ужина. Когда все расселись у костра, Галинка спросила:- А что за байки об этом месте? И почему вы колебались, останавливаться здесь или нет?- О, это старая легенда! - ответил один из проводников. - Ещё с дореволюционных времён! Этот утёс называется Плачущий камень. Название такое потому, что иногда, по неизвестным причинам, с правой стороны утёса, пробивается родник. Он течёт с его вершины несколько дней, а потом также внезапно пересыхает. Говорят, это связано с духом или призраком этого места.- Призраком? - подхватил кто-то.Все оживились и стали прислушиваться.- Да… Старая это история. Влюбилась дочка местного попа в приезжего, да и нагуляла с ним беременность. А времена тогда строгие были, сами понимаете. Отец как узнал о позоре, так избил дочь и из дома выгнал. А она пошла и сбросилась с этого утёса. С тех пор, говорят, дух её так и остался здесь. Бродит и губит тех, у кого сердце разбито из-за любви, подталкивая спрыгнуть! Надеюсь, никого здесь с разбитым сердцем нет?Кто-то начал смеяться и шутить. А Света притихла, надеясь лишь на то, что подруга её лишку не взболтнёт. Ей не хотелось обнародовать свои проблемы, тем более что смуглый и подкачанный Дима тоже ей понравился. Галинка лишь встретилась взглядом со Светой и промолчала.А потом стали спорить о том, что всё это выдумки, и призраков не бывает или бывает... Каждый доказывал своё.Сидели долго, пока краски заката не начали меркнуть, и над лесом взошла полная луна.- Что это? Вы слышите? - спросил Олег, друг Димы. - Журчание воды?- Неужто проснулся ручей?! - удивлённо воскликнул Семён.Он встал и, подойдя к утёсу, присмотрелся.- Так и есть! Нам повезло, просто невероятно. Так как поймать пробуждение ручья крайне сложно!Все стали рассматривать ручей, который струился с вершины утёса. Потом все начали делать фото, снимать видео. Света, поддавшись общему ажиотажу, тоже подошла, и вдруг ей стало не по себе! Всё внутри неё напряглось, появился странный страх. Несмотря на друзей, которые были рядом, она стала всё больше погружаться в состояние паники!- Я пойду спать! - сказала Света Галинке.- Так посиди ещё! - возразила подруга. - Рано ведь!- Чёт нехорошо мне. Пойду.Света залезла в свою палатку и устроилась в спальнике. Вроде, благодать. Тепло, спокойные голоса друзей за палаткой, звон комаров вокруг сетки, чистый воздух… Но девушку всё больше захватывал страх! Сердце её начало стучать всё сильнее и чаще. Она пробовала все известные методы расслабления, пыталась обуздать воспалённый разум, но не могла!Наконец, она вылезла из спальника и села. Сознание Светы менялось. Она расстегнула палатку и выглянула наружу. Возле костра сидели её друзья. За их спинами был тёмный в сумерках лес. Река тихо несла свои воды в свете луны…Внезапно на неё накатила безудержная волна страха. Её пугало всё: темнота леса, темнота воды, друзья, говорящие о чём-то в полголоса… Она подняла голову и увидела вершину утёса. Он был освещён последними отблесками заката. И тогда ей показалось, что там, на высоте, самое единственно безопасное место!Света вышла из палатки, снова бросила взгляд на утёс… Руки её дрожали, сердце бешено колотилось. Её словно в спину кто-то толкал. Она посмотрела на друзей, на лес за их спинами… И новая волна ужаса и паники накатила с такой силой, что девушка, не выдержав, закричала и побежала со всех сил к утёсу.Света бежала, не замечая камни и кусты. Взбираться вверх было не сложно. Она не обращала внимания на бешенный пульс и сбивающееся дыхание… Вершина… Ещё выше… На самый пик… Ближе к небу… Ближе…Девушка затормозила над самым обрывом и посмотрела вниз. Река казалась узкой лентой, лагерь не было видно. «Прыгай!» - раздалось у неё в голове. «Прыгай! Ощути свободу! Освободись!»Света, не в силах противостоять мощнейшему побуждению, подалась вперёд… Но мощные руки рванули её назад!Парни, которые бросились бежать за ней, настигли её в последний момент и успели оттащить от края.В лагерь пришлось её нести. Она вырывалась, изгибаясь всем телом, выкрикивая несуразные фразы. В глазах девушки был непомерный ужас.- Успокоительное есть у кого-то? - прокричал Дима, с трудом удерживая руки Светы. - Ей нужно успокоительное, сердце может не вынести.Успокоительного не было, но снотворное нашлось. Раскрошив значительную дозу в стакане с водой, силой заставили выпить. Только после этого девушка стала расслабляться и, в конце концов, погрузилась в сон…***Света проснулась оттого, что солнце светило ей в глаза, и обнаружила себя в спальнике на катамаране, среди вещей. В тот день привал сделали рано и легли спать днём. Так как после помешательства Светы до самого утра никто не смог уснуть. Друзья сидели всю ночь у костра, поддерживая спасительный огонь. И пытались гнать страх перед местным призраком весёлыми историями и шутками. Но жуть и чувство присутствия кого-то чужого испытывали все. Как только рассвело, они погрузили вещи на катамараны и уплыли подальше от странного утёса под названием «Плачущий камень». В свете восходящего солнца хорошо было видно, что ручей так и тёк тонкой струйкой.Автор - Ирина Шведская.

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