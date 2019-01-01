Не вызывай пиковую даму в три часа ночи

Milana24 Просмотров: 21 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:45 by

Однажды моя подруга Маша пригласила меня на ночёвку! Я обрадовалась и отправилась у родителей (они разрешили). Когда я пришла, то подруга сказала мне:- Ты любишь мистику?- Да, но я не хочу никого вызывать!- Ну хотя бы попробуй, тебе понравится!Я согласилась и сказала: "Я в это всё не верю, но попробовать можно". Сначала мы долго думали, кого же нам вызвать, но потом решили вызвать пиковую даму. Посмотрели в интернете всякие способы вызовов пиковой дамы, но на всех сайтах в отзывах было написано то, что эти способы не работают. И вот оставался последний сайт, и на нём одна девочка написала то, что пиковая дама пришла. И мы обрадовались, только подружка сказала: "Вызовем ночью, я не хочу, чтобы нас родители запалили". Мы решили вызвать пиковую даму в три часа ночи, когда все будут спать. Мы легли спать с хорошим настроением, если бы я знала, чем закончится эта ночь, я никогда бы не согласилась на предложение Маши.Наступило три часа ночи, Маша разбудила меня со словами:- Ну что, ты готова вызывать пиковую даму?- Да, готова!- Ну тогда идём.Мы сделали всё, что надо было для вызова. Я спросила:- Ты думаешь, она придёт?- На знаю, вообще я в это не очень верю, просто...Маша громко закричала, смотря на зеркало. Я тоже посмотрела на него. Зеркало потрескалось, а в осколках стояла женщина с чёрными волосами, белым платьем и чёрными глазами. Лицо было таким жутким, что я просто застыла.Тут эта женщина стала ползти к нам. У неё были очень острые ногти. Мы с подругой побежали, но было уже поздно. Эта женщина схватила мою подругу за ногу своими ужасными когтями, она впилась ей в ногу. Из её ноги потекла кровь. Маша закричала так громко, что на крик прибежали родители. Маша уже потеряла сознание, а пиковая дама затаскивала её в зеркало. Тут Машин папа взял нож и ударил пиковую даму, она закричала детским пронзительным криком. И отпустила Машу. Всё исчезло...Приехала полиция и скорая. Машу увезли в реанимацию. А я просто стояла и плакала, у меня был такой шок, что я и слова не могла сказать. Я не могла ничего поделать, как только уйти домой.Всю ночь я проплакала. А на утро рассказала всё моим родителям.Через месяц Машу выписали, и, когда я с ней встретилась, я не могла поверить своим глазам... Маша была в инвалидном кресле, а на её руках были царапины. Подруга рассказала то, что ей ампутировали ногу, потому что так бы она умерла...Прошло уже пять лет, а шрам на руке у Маши с ужасом напоминает мне о произошедшем.

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