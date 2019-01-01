Не вызывай пиковую даму в три часа ночи

Не вызывай пиковую даму в три часа ночиОднажды моя подруга Маша пригласила меня на ночёвку! Я обрадовалась и отправилась у родителей (они разрешили). Когда я пришла, то подруга сказала мне:
- Ты любишь мистику?
- Да, но я не хочу никого вызывать!
- Ну хотя бы попробуй, тебе понравится!
Я согласилась и сказала: "Я в это всё не верю, но попробовать можно". Сначала мы долго думали, кого же нам вызвать, но потом решили вызвать пиковую даму. Посмотрели в интернете всякие способы вызовов пиковой дамы, но на всех сайтах в отзывах было написано то, что эти способы не работают. И вот оставался последний сайт, и на нём одна девочка написала то, что пиковая дама пришла. И мы обрадовались, только подружка сказала: "Вызовем ночью, я не хочу, чтобы нас родители запалили". Мы решили вызвать пиковую даму в три часа ночи, когда все будут спать. Мы легли спать с хорошим настроением, если бы я знала, чем закончится эта ночь, я никогда бы не согласилась на предложение Маши.
Наступило три часа ночи, Маша разбудила меня со словами:
- Ну что, ты готова вызывать пиковую даму?
- Да, готова!
- Ну тогда идём.
Мы сделали всё, что надо было для вызова. Я спросила:
- Ты думаешь, она придёт?
- На знаю, вообще я в это не очень верю, просто...
Маша громко закричала, смотря на зеркало. Я тоже посмотрела на него. Зеркало потрескалось, а в осколках стояла женщина с чёрными волосами, белым платьем и чёрными глазами. Лицо было таким жутким, что я просто застыла.
Тут эта женщина стала ползти к нам. У неё были очень острые ногти. Мы с подругой побежали, но было уже поздно. Эта женщина схватила мою подругу за ногу своими ужасными когтями, она впилась ей в ногу. Из её ноги потекла кровь. Маша закричала так громко, что на крик прибежали родители. Маша уже потеряла сознание, а пиковая дама затаскивала её в зеркало. Тут Машин папа взял нож и ударил пиковую даму, она закричала детским пронзительным криком. И отпустила Машу. Всё исчезло...
Приехала полиция и скорая. Машу увезли в реанимацию. А я просто стояла и плакала, у меня был такой шок, что я и слова не могла сказать. Я не могла ничего поделать, как только уйти домой.
Всю ночь я проплакала. А на утро рассказала всё моим родителям.
Через месяц Машу выписали, и, когда я с ней встретилась, я не могла поверить своим глазам... Маша была в инвалидном кресле, а на её руках были царапины. Подруга рассказала то, что ей ампутировали ногу, потому что так бы она умерла...
Прошло уже пять лет, а шрам на руке у Маши с ужасом напоминает мне о произошедшем.
Сегодня, 11:45 by Milana24Просмотров: 21Комментарии: 0
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