Покатай меня на карусели…

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:36

Сделано_в_СССР Просмотров: 173 Комментарии: 1 0 Вчера, 17:36 by

Мы с Колей купили эту квартиру совсем быстро, даже не пытаясь торговаться. Женщина, бывшая хозяйка, назвала цену тихо и как-то робко, испуганно глянув на нас, будто извиняясь, что дорого запросила. Но это была половина рыночной стоимости рядовой «двушки». Коля мельком глянул на меня, потом перевел взгляд на продавца и произнес:– Берём!На следующий день в офисе комитета по имуществу оформили договор купли-продажи и отдали ей все до копейки. Через несколько дней мы переехали.Дом находился в очень удобном месте. В двух шагах продуктовый магазин с аптекой. Через сто метров проспект с автобусной и трамвайной остановкой. Во дворе небольшой скверик с лавочками под тенистыми липами между кустов сирени. Рядом прекрасный детский игровой городок с целой кучей игровых комплексов.Игровых комплексов… Мы с мужем жили уже восьмой год и о детях лишь мечтали. Сначала проверилась я, но никаких отклонений врачи не нашли. Потом муж. Ему провели клиническое и лабораторное обследование. Результаты были неутешительные. Бесплодие.Через пару дней отметили новоселье с такой же, как и мы, бездетной парой наших единственных друзей.И потянулись серые будни. Работа, дом и лишь два-три раза в неделю тренажерный зал в фитнес-клубе. Иногда в выходной – бассейн с Колей._________________Первый раз он пришел на кухню. Я услышала, как предательски звякнула об пол упавшая ложка. Конечно я тут же проснулась. Встала с кровати, на цыпочках вышла из спальни, приоткрыла кухонную дверь и увидела сидящего за нашим обеденным столом мальчика лет четырех-пяти. Это был необычный мальчик. Красивое личико, кудрявые волосы, чуть вздернутый носик, но… Мальчик был почти прозрачный. От него исходило бледное сиянье и даже слегка веяло холодом. Мне стало страшно. Я попыталась включить свет, но почему-то не могла найти выключатель, лишь впустую шарила рукой по стене.Мальчик повернулся ко мне и каким-то необычным певучим голоском произнес.– Я хотел попробовать твое яблочное пюре. Но уронил ложку и не могу поднять…Я наклонилась и дрожащей рукой подняла с пола ложку, положила возле него на стол. А он сказал:– Пойдем со мной на улицу, покатаешь меня на карусели?А меня уже от страха стала пробирать дрожь, как будто на кухне и вправду стало холодно. Хотела позвать мужа, но куда-то пропал голос. И тут я нащупала выключатель, включила свет.Мальчик пропал, но в ушах я опять услышала его голос:– Покатаешь меня на карусели?Шатаясь, я добралась до кровати, упала не нее, но до утра толком так и не уснула.Днем за работой и потом вечером в любимом фитнесе, я совсем забыла про ночной призрак.А вечером, когда я уходила из клуба домой, позвонил Коля и сказал, чтобы не переживала и не теряла его, что он срочно едет на два дня в командировку в другой город. Он добавил, что звонит уже с вокзала, что купил билет, и поезд уходит через двадцать минут…Этой ночью я спала одна. Уставшая за день и за бессонную прошлую ночь, я уснула быстро. Но моя несчастная чуткость и в этот раз проявилась на беду.Ночью поднялся сильный ветер. Приоткрытая в спальне форточка с сильным стуком распахнулась настежь. Я просто подскочила на кровати. Встала и собралась полностью закрыть форточку на завертку. И тут снова увидела его. Вернее, сначала почувствовала какой-то холод, а потом тускло мерцающий силуэт мальчика. Он сидел в моем креслице, напротив зеркала у туалетного столика, и разглядывал всю мою не хитрую косметику. Потом он посмотрел на меня и своим певучим голоском сказал:– У мамы тоже был такой столик. Я любил сидеть за ним, когда она уходила…– А ты одна… Совсем одна, и тебе страшно…Ночь. Бледный силуэт призрака. Завывание ветра за окном, и его голос, который просто ввинчивался мне в уши. Мне стало не просто жутко. Ноги затряслись, и я услышала:– Тебе здесь плохо. Пойдем со мной на улицу! Покатаешь меня на карусели?Каким чудом я нашла выключатель, не помню. Он опять пропал, как только я включила свет.На следующий день, с разбитой от бессонницы головой, я еле-еле отработала свою смену. Потом написала заявление в счет отпуска на завтра – пятницу, чтобы продлить выходной и встретить мужа. В этот день позвонил Коля и сказал, что приедет завтра днем.Ночью я решила спать с включенным светом. И с вечера везде, где только были лампочки, включила все выключатели. Но свет, как назло, сразу же погас во всей квартире. Я взяла мобильник и набрала номер диспетчера нашей управляющей компании.– Придется потерпеть до утра, – услышала я свой приговор от дежурной. Строители, что копали траншею под водовод, порвали кабель от ТП к вашему дому.Дома ни одной свечки не было. За окном еще было светло, а я уже почувствовала, как повеяло предстоящим холодом.Я легла спать не раздеваясь. Если хватит сил – убегу на улицу, подальше от этого призрака.Как только стемнело, мальчик появился возле окна у балкона. В этот раз он погрозил мне пальчиком и стал носиться по спальне от одной стенки к другой. При этом в моих ушах звенел его голос с одной и той же фразой:– Почему же ты не хочешь покатать меня на карусели?Я вскочила с кровати, собираясь выбежать из квартиры. Но от испуга у меня опять мороз пошел по коже, ноги отнялись, голова закружилась, и я упала на пол без сознания.Очнулась я утром. За окном рассвело. Во всей квартире горели лампочки. Кабель починили еще ночью под утро. Я встала, умылась, нашла в комоде мамин платок, надела его на голову и пошла в церковь.Старенький батюшка внимательно выслушал мой сбивчивый рассказ.– Что же ты хочешь услышать от меня, дочь моя?– Я хотела узнать, почему меня стал преследовать призрак ребенка, и что нужно сделать, чтобы он успокоился и перестал меня донимать по ночам?– Неисповедимы пути Господни, дочь моя! – батюшка перекрестился несколько раз, немного помолчал и сказал:– Вспомни, не бросила ли ты на полпути какое-либо богоугодное дело? Если так, то вернись и доведи его до конца. Может, бог и послал к тебе неупокоенную душу ребенка, чтобы через нее напомнить тебе о важности не только помыслов божьих, но и о деяниях добрых?Я сразу все поняла и помчалась домой. Муж только что вернулся с вокзала и хозяйничал возле плиты, пытаясь сделать что-то вроде завтрака. Я разделась, поцеловала его и подбежала к столу. Потом открыла ящик для документов и достала оттуда полный комплект бумаг, вместе с положительным заключением органов опеки об отсутствии препятствий и нашей с Колей пригодности на роль усыновителей.– Потом поедим, а сейчас одевайся, и едем в детский дом, выбирать ребенка для усыновления!– Дорогая! Но к чему такая спешка? Мы же решили отложить все до приезда твоей мамы, то есть до осени?– Я не хочу ждать целых два месяца. К приезду мамы на руках у нас будет решение суда по усыновлению и вообще, мне надоела пустота в квартире. Я хочу слышать здесь детский смех! Я не могу так больше! Идем!Когда нам показали ребятишек, мы с мужем одновременно сразу же выбрали этого мальчика.Представитель опеки взяла наши документы и покачала головой.– Надо же! У вас тот же адрес, что и два года назад!– Как это понять? – спросила я.– У этого мальчика был старший брат, которого усыновила в позапрошлом году семья, проживавшая по этому адресу.– Мы недавно купили эту квартиру. И что же эта семья?– Там произошло большое несчастье. Помните, в апреле прошлого года, на перегоне между станциями “Сенная площадь” и “Технологический институт-2”, в нашем метро произошел взрыв? Тогда среди погибших этого теракта были отец с мальчиком. Это был старший братик Сережи – Алеша. Его приемная мама осталась одна. Значит, это она и продала вам квартиру. Мы ничего тогда не сказали Сереже.А Сережа – прекрасный здоровый мальчик. Всегда тихий и спокойный. Правда, почти не дружит ни с кем. Только вот недели две, как он стал просыпаться ночью. Подойдет к окну, смотрит куда-то в темноту и что-то шепчет про себя. Я как-то подошла и спросила:– Ты почему не спишь?– А я, – говорит, – с братиком разговариваю.– И о чем же ты с ним говоришь?– Я прошу его помочь мне найти маму. Ведь он же нашел ее для себя. Вот и мне пусть поможет найти…– Правда, уже третий день как перестал просыпаться. Спит и улыбается во сне! Как будто чувствовал, что вы придете за ним.Когда дежурная подвела его к нам, у меня уже по щекам катились слезы. Коля погладил его кудрявые волосы на голове и сказал:– Будешь с нами жить?– Сережа посмотрел на меня и спросил:– А ты покатаешь меня на карусели?Автор - Fluid.

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