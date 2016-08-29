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Истории из жизни

Кто живёт с нами под моим обличием?

5 лет назад купили мы с мужем дом и сразу же переехали в него. Дом небольшой, вполне уютный, разве что немного тёмный. Всё всегда было хорошо и спокойно в нем, но только по ночам мне иногда снились кошмары, будто кто-то злой хочет до моих детей добраться. Я во сне молилась, и таким образом зло во сне отступало, а я просыпалась, как выжатый лимон, будто и не спала ночью. Со временем кошмары почти прекратились. Но потом был один случай, довольно странный.

Было лето, и мы всей семьёй находились во дворе, я попросила среднего, на тот момент трёхлетнего, сына принести мне что-то из дома. Сын пошёл, а через секунду вылетел из дома, как ошпаренный. На мой вопрос, что случилось, он ответил, что, когда вошёл в дом, увидел сидящего за столом бабайку, который что-то говорил ему неслышно, и показал, как этот кто-то шевелил губами. Я не знала, что и думать, ведь сынок никогда не был фантазером, да и говорил он всегда мало, только по делу, четко и коротко.

Дальше стало происходить вообще что-то невероятное. Поехала я как-то по делам, раздаётся телефонный звонок, звонит женщина с нашего села, которая списывает показания счетчика. Она сказала, что на стук в калитку не реагирую, и попросила впустить её, чтобы увидеть наш счётчик. Я сказала ей, что уехала в город и буду через пару часов, а она мне ответила, что видит меня, как я хожу у себя в огороде. Я решила, что это кто-то залез во время моего отсутствия, но ведь наш двор охраняет свирепый пёс… "А что делает собака?" – спрашиваю я у этой женщины, а она говорит, что собака спокойно лежит на своем месте.

А совсем недавно сижу я во дворе на лавочке, у входной двери своего дома, составляю компанию младшему сыну, а сын играет на песочнице за углом дома. Тут сынок бежит бегом, а увидев меня, останавливается и растерянно смотрит. На мой вопрос, что случилось, он ответил, что подумал, будто я зашла домой. Я ответила, что никуда не уходила и не собираюсь, что он может спокойно играть, на что он мне сказал, что только что в окне увидел меня в доме, как я прошла через кухню в комнату.

Вот интересно, что это все значит?! И кто это живёт с нами под моим обличием?!

Автор - Ксения.
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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:03
Вчера, 15:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 214Комментарии: 9
+24

Ключевые слова: Дом кошмар бабайка сын видения кто-то двойник

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Комментарии

#1 написал: Elinor
Вчера, 15:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 63
Жуть какая.
Я слышала, что когда окружающие видят двойник человека, то это к беде или даже скорой смерти. Надеюсь, вас никакая беда не коснётся.
Зарегистрирован: 29.08.2016
#2 написал: DRUID
Вчера, 16:37
+1
Группа: Посетители
Репутация: (232|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 227
"но только по ночам мне иногда снились кошмары, будто кто-то злой хочет до моих детей добраться. Я во сне молилась, и таким образом зло во сне отступало, а я просыпалась, как выжатый лимон, будто и не спала ночью"

Несколько раз у меня такое было и это ужасно.
+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#3 написал: ponchik
Вчера, 17:02
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 19
Может домовой, проживающий в этом доме, не сразу смирился с Вашим переездом. Отсюда и такие тяжкие сны поначалу, а потом, напугал сына, ведь дети лучше взрослых видят невидимое. Ну, а потом, решил воспользоваться и Вашим обличием, и так охранять дом, т.е. таким образом, приступил к своим обязанностям. Хорошо, что Вы сами его не видели в образе вашего двойника, говорят это к "худу". Надо налаживать мир и дружбу с домовым. Попробуйте оставить на ночь ему угощение, скажите что Вы желаете с ним подружиться, попросите его присмотреть за хозяйством. Думаю, все у Вас наладится. За рассказ +.
Зарегистрирован: 7.07.2019
#4 написал: Мария Сайгина
Вчера, 20:17
+3
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 626
Слышала, что домовой может принимать обличие хозяина. Домовой у вас трансвестит. smeh
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#5 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 03:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 279
А как у вас с электроприборами и посудой? Как часто бьётся или ломается что- то? И удивительно что собака не лаяла на двойника в огороде. Значит, и страшного нет ничего. Скорее всего домовой, больше на него похоже. Мой муж тоже так же раз видел что я из кухни в комнату пошла. Да только я как сидела в кухне час, так и продолжала сидеть. А он меня из ванны ходящую увидел. Когда посторонние двойника видят, - это не так уж прям плохо. Главное самой себе на себя не наткнуться. Но удивляет появление неха в оличьи хозяйки в огороде. Домовые не ходят в огород. Замечены ни разу не были. А вообще- неприятная ситуация. Может и не домовой это вовсе.....
Зарегистрирован: 19.03.2018
#6 написал: Joss
Сегодня, 08:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (342|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 1 353
Ну, давайте все будем списывать на домового.
Он сам давно уже из этого дома свалил.

А в обще - наполовину надумано.
Нужно отмести, что реально, а что приукрас.
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#7 написал: ZelD
Сегодня, 08:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (39|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 468
Удобно, однако. У меня алиби-я на огороде был! Соседи подтвердят!! +
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#8 написал: АЛЬКА
Сегодня, 10:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 151
Автору +++за историю . Вам надо дом освятить ,мне это не помогло ...
Зарегистрирован: 4.09.2018
#9 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 12:03
0
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Репутация: (30|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 381
Страшно. Но может домовой принял гг за хозяйку дома и иногда принимает её облик, чтобы следить за хозяйством во время её отсутствия и поддерживать уют в доме.
Думаю кошмары не связаны с тем, что происходит а доме.
+++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
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