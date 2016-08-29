Кто живёт с нами под моим обличием?

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:03

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 214 Комментарии: 9 +24 Вчера, 15:03 by

5 лет назад купили мы с мужем дом и сразу же переехали в него. Дом небольшой, вполне уютный, разве что немного тёмный. Всё всегда было хорошо и спокойно в нем, но только по ночам мне иногда снились кошмары, будто кто-то злой хочет до моих детей добраться. Я во сне молилась, и таким образом зло во сне отступало, а я просыпалась, как выжатый лимон, будто и не спала ночью. Со временем кошмары почти прекратились. Но потом был один случай, довольно странный.Было лето, и мы всей семьёй находились во дворе, я попросила среднего, на тот момент трёхлетнего, сына принести мне что-то из дома. Сын пошёл, а через секунду вылетел из дома, как ошпаренный. На мой вопрос, что случилось, он ответил, что, когда вошёл в дом, увидел сидящего за столом бабайку, который что-то говорил ему неслышно, и показал, как этот кто-то шевелил губами. Я не знала, что и думать, ведь сынок никогда не был фантазером, да и говорил он всегда мало, только по делу, четко и коротко.Дальше стало происходить вообще что-то невероятное. Поехала я как-то по делам, раздаётся телефонный звонок, звонит женщина с нашего села, которая списывает показания счетчика. Она сказала, что на стук в калитку не реагирую, и попросила впустить её, чтобы увидеть наш счётчик. Я сказала ей, что уехала в город и буду через пару часов, а она мне ответила, что видит меня, как я хожу у себя в огороде. Я решила, что это кто-то залез во время моего отсутствия, но ведь наш двор охраняет свирепый пёс… "А что делает собака?" – спрашиваю я у этой женщины, а она говорит, что собака спокойно лежит на своем месте.А совсем недавно сижу я во дворе на лавочке, у входной двери своего дома, составляю компанию младшему сыну, а сын играет на песочнице за углом дома. Тут сынок бежит бегом, а увидев меня, останавливается и растерянно смотрит. На мой вопрос, что случилось, он ответил, что подумал, будто я зашла домой. Я ответила, что никуда не уходила и не собираюсь, что он может спокойно играть, на что он мне сказал, что только что в окне увидел меня в доме, как я прошла через кухню в комнату.Вот интересно, что это все значит?! И кто это живёт с нами под моим обличием?!Автор - Ксения.

Ключевые слова: Дом кошмар бабайка сын видения кто-то двойник

Другие, подобные истории: