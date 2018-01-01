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Страшилки

Смертельная прогулка

Это произошло со мной, когда мне было четырнадцать лет. Я гулял вечером с друзьями: Катей, Ваней, Сашей и Колей.
Мы пошли в магазин и купили чипсов, колы, ну и всяких вкусняшек...

Когда мы нагулялись, то все пошли домой, а точней - Катя, Ваня и Коля. Мы с Сашей жили в одном доме.
По пути домой мы увидели человека. Ему было плохо, очень плохо. У него из носа и рта текла кровь. Он очень сильно кричал! Мы испугались... Мой друг решил помочь человеку и спросил меня:
- Ты мне поможешь?
- Н-нет, мне как-то не по себе! - заикающимся голосом пробормотал я.
- Ну, как хочешь! - ответил Саша.

Он подумал ещё секунд десять, а потом подошёл к человеку. В этот момент он застыл, его глаза стали чёрными. Из его носа и рта пошла чёрная кровь. Я очень сильно испугался, но вдруг он повернул голову в мою сторону и прошептал:
- Подходи, не бойся! Это совсем не больно!
Я очень громко закричал и побежал. Его голос преследовал меня.

Прошло около года после этой истории, и, когда я смотрел новости, там говорили, что в канализации нашли 25 тел с таким же видом - черными глазами и кровью возле носа и рта. У них не было огранов. Очень страшное зрелище!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:27
Сегодня, 02:27 by Рассказчик666Просмотров: 47Комментарии: 0
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Ключевые слова: Друзья прогулка человек тела авторская история

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