Смертельная прогулка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:27

Рассказчик666 Просмотров: 47 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 02:27 by

Это произошло со мной, когда мне было четырнадцать лет. Я гулял вечером с друзьями: Катей, Ваней, Сашей и Колей.Мы пошли в магазин и купили чипсов, колы, ну и всяких вкусняшек...Когда мы нагулялись, то все пошли домой, а точней - Катя, Ваня и Коля. Мы с Сашей жили в одном доме.По пути домой мы увидели человека. Ему было плохо, очень плохо. У него из носа и рта текла кровь. Он очень сильно кричал! Мы испугались... Мой друг решил помочь человеку и спросил меня:- Ты мне поможешь?- Н-нет, мне как-то не по себе! - заикающимся голосом пробормотал я.- Ну, как хочешь! - ответил Саша.Он подумал ещё секунд десять, а потом подошёл к человеку. В этот момент он застыл, его глаза стали чёрными. Из его носа и рта пошла чёрная кровь. Я очень сильно испугался, но вдруг он повернул голову в мою сторону и прошептал:- Подходи, не бойся! Это совсем не больно!Я очень громко закричал и побежал. Его голос преследовал меня.Прошло около года после этой истории, и, когда я смотрел новости, там говорили, что в канализации нашли 25 тел с таким же видом - черными глазами и кровью возле носа и рта. У них не было огранов. Очень страшное зрелище!

Ключевые слова: Друзья прогулка человек тела авторская история

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