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Заброшки


Заброшки

Кладбище локомотивов

Несколько десятков приговорённых к смерти локомотивов, среди которых электровозы ВЛ8 и ВЛ11, а также тепловозы ЧМЭ, ТЭМ и ТГМ.
Состояние разное — от практически целых, но с разбитыми окнами, до почти целиком выпиленных. Присутствуют образцы с советскими и азербайджанскими гербами.

Если пройти вдоль путей, можно увидеть немало раскиданных деталей — остовы дизелей, колёсные тележки, спиленные крыши.
Территория с открытым доступом, выглядит безлюдной, но иногда появляются рабочие и проезжают мимо поезда.

Забор местами встречается, но слишком небольшими фрагментами. Отношение местных жителей к посетителям не выяснялось.

Кладбище локомотивов
Кладбище локомотивов
Кладбище локомотивов
Кладбище локомотивов
Кладбище локомотивов
Кладбище локомотивов
Кладбище локомотивов
Кладбище локомотивов
Кладбище локомотивов
Кладбище локомотивов
Кладбище локомотивов
Кладбище локомотивов
Кладбище локомотивов
Кладбище локомотивов
Кладбище локомотивов
Кладбище локомотивов
Кладбище локомотивов
Кладбище локомотивов
Кладбище локомотивов
Кладбище локомотивов
Кладбище локомотивов
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Сегодня, 15:26 by LynxПросмотров: 31Комментарии: 0
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Ключевые слова: Заброшка локомотив состав поезд электровозы

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