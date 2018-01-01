Кладбище локомотивов

Кладбище локомотивовНесколько десятков приговорённых к смерти локомотивов, среди которых электровозы ВЛ8 и ВЛ11, а также тепловозы ЧМЭ, ТЭМ и ТГМ.
Состояние разное — от практически целых, но с разбитыми окнами, до почти целиком выпиленных. Присутствуют образцы с советскими и азербайджанскими гербами.
Если пройти вдоль путей, можно увидеть немало раскиданных деталей — остовы дизелей, колёсные тележки, спиленные крыши.
Территория с открытым доступом, выглядит безлюдной, но иногда появляются рабочие и проезжают мимо поезда.
Забор местами встречается, но слишком небольшими фрагментами. Отношение местных жителей к посетителям не выяснялось.
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Сегодня, 15:26 by LynxПросмотров: 31Комментарии: 0
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