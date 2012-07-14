Парень и леший

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 17:07

Twilight666 Просмотров: 102 Комментарии: 4 +5 Вчера, 17:04 by

Я очень любил приезжать на выходные в деревню к бабушке. Сам жил в Подмосковье, а деревня была неподалеку от города Дубна, в Талдомском районе. Полтора часа на электричке, 10 минут пешком и уже чувствуется совершенно другой воздух. Вокруг лес и нетронутая человеком природа. Встанешь поутру, когда солнце ещё поднимается над горизонтом, возьмешь корзинку и за грибами. Лес знал, как свои пять пальцев. Брал с собой сразу термос с чаем, несколько бутербродов и бутылку воды. Пара часов и корзинка уже полная. Потом сесть и перекусить, а иногда можно и подремать под деревом. Сквозь листву пробивается свет солнышка, птички поют - благодать.В этот раз проснулся, когда стихло пение птиц, а сквозь листву было видно, как небо нещадно латают облака. Наскоро собравшись, выдвигаюсь к дому, надеясь не попасть под дождь. Десяток минут в пути, а лес... будто чужой. Ещё пара минут и словно страх накатывает, лес не расступается, и тишина стоит. Вот здесь будет заваленное дерево, должно быть, но его нет. Приехали, заблудился в родном лесу. Благо с собой есть компас, встроен в часы. Но почему он никак не может определить направление и вращается постоянно? Проходит пара часов, и уже ужас накатывает. Лес не выпускает из своего плена, и дождик начинает капать, слышны первые раскаты грома. Вдруг вдалеке мелькает фигурка старичка. Откуда он здесь? Не важно! Нужно догнать и попросить помощи. Бегу за ним, но догнать не могу. Корзинка мешает, бросаю её, только бы выбраться, только бы догнать его! Мелькает дед среди деревьев, как он так быстро двигается?! Деревья резко расступаются, и я оказываюсь на дороге. И никакого деда. И как я оказался в тридцати километрах от своего дома?! Как такое возможно?!Уже много после, когда добираюсь до дома, пью бабушкин чай и рассказываю ей всё, что случилось.- Леший тебя вывел. Хозяин леса. Посчитал тебя хорошим человек и помог выбраться.- Леший?! Но как такое может быть, в наш век науки и торжества разума?- А вот так. Как ты по-другому случившееся объяснишь?Этот её вопрос так и крутится у меня в голове. Даже в большом городе не могу отделаться от него. А потом будто пронзает мысль. Набираю телефонный номер своего друга.- Привет, Миш. Не поверишь, что случилось со мной в деревне. Но об этом немного позже. Я придумал новую песню. «Парень и леший» будет называться. Сажусь писать текст.

Ключевые слова: Деревня лес Леший авторская история

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