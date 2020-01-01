Светская беседа

Светская беседаКак обычно, плотно позавтракав надеждами на лучшее, я вышел из дому в холодный март. Настроив походку так, чтобы не заляпать сзади штаны, я зашлёпал вдоль несущегося по асфальту ручья в сторону электрички. Я не сразу заметил, как мокрый бездомный пёс вылез из-под насиженной бабками лавки и засеменил рядом.
- Мне нечего тебе дать. – Произнёс я вслух.
- Я в принципе не голоден.
Я остановился. Определённо это сказал пёс. Я мысленно записался на МРТ.
- Это же ты сейчас говоришь, да?
- Прикинь.
Я нацепил на себя отстранённый вид. Я всегда так делаю, когда мне страшно.
- Да я понял, что ты. Просто сначала перепутал с… вон той рябиной.
- Чувак, рябины не разговаривают. Они же деревья, в курсе?
- В курсе. А ты, вероятно, какой-то волшебный пёс?
- Да. Я заколдованный принц Брунея. На рейсе «Эйтихада» я выбрал халяльную курицу, и она оказалась проклятой.
- Серьёзно?!
- Конечно нет, да что с тобой, мужик?! И давай уже пойдём – ради нашей беседы расписание электричек не поменяют.
Мы двинулись дальше, косясь друг на друга. Он – насмешливо, я – с некоторой опаской.
- Но погоди-ка. Если ты обычный бездомный пёс без всякого там налёта волшебства, то по логике получается, что все собаки разговаривают?
- Бинго, приятель.
- Тогда почему вы молчите?
- Мы слушаем. Если начнём отвечать, люди больше никогда не доверятся нам полностью. И мы перестанем быть лучшими друзьями.
- Звучит довольно здраво.
- Да мы вообще, знаешь, не дураки. Ну может быть кроме болонок. Ну и еще шпицев. Но это так, моё субъективное мнение.
По пути нам встретилась хмурая дама, отчитывающая по телефону некую Людмилу за отвратительный шрифт в презентации. Рядом с дамой дефилировала бездомная мохнатая сука важного виду.
- Здарова, Свет! – Поприветствовал пёс важную суку. Та высокомерно кивнула, но улыбка краешком пасти выдала, что высокомерие напускное.
- Клянчит еду? – Спросил я пса.
- Нет. Иногда мы пристраиваемся к прохожим, чтобы немного пофантазировать.
- О чём?
- Представляем, что мы чьи-то. Что мы кому-то нужны. И нас скоро приведут домой, помоют лапы, пока мы кусаем тёплую струю воды. А потом мы кладём голову им на колени и смотрим глаза в глаза. И виляем хвостом, разгоняя одиночество.
- Странные фантазии.
- У вас такие же.
- Прав.
Интересно, подумал я. Этот пёс выбрал меня для своей уютной фантазии. Хоть для кого-то я был избранным, и меня даже одолела некоторая гордость. Но пёс быстро спустил меня на планету.
- Неееееет, бро, ты для меня – наркодилер.
- Чего?!
- Я нюхаю твои мысли, и меня штырит до вечера. Могу полсвалки потом сожрать и лужу выпить.
- У мысли есть запах?
- Ещё какой. Ты не представляешь, какое амбре иногда люди источают, хоть нос отрубай. А у тебя прям радуга.
- Да обычные у меня мысли.
- Чувак. Ты вышел из дома и представлял, что асфальт – это лава, ручеёк – горная река, а ты типа на вертолёте летишь искать пропавшую экспедицию!
- Ничего я такого не думаю! – огрызнулся я и предательски покраснел.
- Ты ещё тихо так делаешь «Т-р-р-р-р-р!», чтобы у тебя картинка в глазах мелко тряслась – типа ты в вертолётной кабине. Братан, это чистый кокс! Не разбодяженый говном вроде мысли, где печать фирмы или вариантов решения сирийского вопроса!
Мы дошли до перекрестка, и пёс остановился.
- Всё, дальше не моя территория. Пока, брат. – Пёс шумно втянул воздух и чуть дёрнул головой. – Ещщщё разз… На поссссошок… Уххх!
Мой наркоклиент махнул на прощание грязным хвостом и скрылся отходить за гаражами. А я пошёл дальше, насупившись от тяжких дум. Даже собака считает меня идиотом. Какая прелесть. Надо срочно взрослеть. Глядишь, тогда и чьи-нибудь женские колени появятся, на которые я положу свою нечёсаную башку.
Но это было не самым обидным. Пропавшую экспедицию я так и не нашёл.
- «Палитра», это «Красный-5»! Возвращаюсь на базу, как приняли?
Т-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р…
Автор - Кирилл Ситников.
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Сегодня, 16:16 by ЛетягаПросмотров: 60Комментарии: 0
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