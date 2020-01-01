Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Светская беседа

Как обычно, плотно позавтракав надеждами на лучшее, я вышел из дому в холодный март. Настроив походку так, чтобы не заляпать сзади штаны, я зашлёпал вдоль несущегося по асфальту ручья в сторону электрички. Я не сразу заметил, как мокрый бездомный пёс вылез из-под насиженной бабками лавки и засеменил рядом.

- Мне нечего тебе дать. – Произнёс я вслух.

- Я в принципе не голоден.

Я остановился. Определённо это сказал пёс. Я мысленно записался на МРТ.

- Это же ты сейчас говоришь, да?

- Прикинь.

Я нацепил на себя отстранённый вид. Я всегда так делаю, когда мне страшно.

- Да я понял, что ты. Просто сначала перепутал с… вон той рябиной.

- Чувак, рябины не разговаривают. Они же деревья, в курсе?

- В курсе. А ты, вероятно, какой-то волшебный пёс?

- Да. Я заколдованный принц Брунея. На рейсе «Эйтихада» я выбрал халяльную курицу, и она оказалась проклятой.

- Серьёзно?!

- Конечно нет, да что с тобой, мужик?! И давай уже пойдём – ради нашей беседы расписание электричек не поменяют.

Мы двинулись дальше, косясь друг на друга. Он – насмешливо, я – с некоторой опаской.

- Но погоди-ка. Если ты обычный бездомный пёс без всякого там налёта волшебства, то по логике получается, что все собаки разговаривают?

- Бинго, приятель.

- Тогда почему вы молчите?

- Мы слушаем. Если начнём отвечать, люди больше никогда не доверятся нам полностью. И мы перестанем быть лучшими друзьями.

- Звучит довольно здраво.

- Да мы вообще, знаешь, не дураки. Ну может быть кроме болонок. Ну и еще шпицев. Но это так, моё субъективное мнение.

По пути нам встретилась хмурая дама, отчитывающая по телефону некую Людмилу за отвратительный шрифт в презентации. Рядом с дамой дефилировала бездомная мохнатая сука важного виду.

- Здарова, Свет! – Поприветствовал пёс важную суку. Та высокомерно кивнула, но улыбка краешком пасти выдала, что высокомерие напускное.

- Клянчит еду? – Спросил я пса.

- Нет. Иногда мы пристраиваемся к прохожим, чтобы немного пофантазировать.

- О чём?

- Представляем, что мы чьи-то. Что мы кому-то нужны. И нас скоро приведут домой, помоют лапы, пока мы кусаем тёплую струю воды. А потом мы кладём голову им на колени и смотрим глаза в глаза. И виляем хвостом, разгоняя одиночество.

- Странные фантазии.

- У вас такие же.

- Прав.

Интересно, подумал я. Этот пёс выбрал меня для своей уютной фантазии. Хоть для кого-то я был избранным, и меня даже одолела некоторая гордость. Но пёс быстро спустил меня на планету.

- Неееееет, бро, ты для меня – наркодилер.

- Чего?!

- Я нюхаю твои мысли, и меня штырит до вечера. Могу полсвалки потом сожрать и лужу выпить.

- У мысли есть запах?

- Ещё какой. Ты не представляешь, какое амбре иногда люди источают, хоть нос отрубай. А у тебя прям радуга.

- Да обычные у меня мысли.

- Чувак. Ты вышел из дома и представлял, что асфальт – это лава, ручеёк – горная река, а ты типа на вертолёте летишь искать пропавшую экспедицию!

- Ничего я такого не думаю! – огрызнулся я и предательски покраснел.

- Ты ещё тихо так делаешь «Т-р-р-р-р-р!», чтобы у тебя картинка в глазах мелко тряслась – типа ты в вертолётной кабине. Братан, это чистый кокс! Не разбодяженый говном вроде мысли, где печать фирмы или вариантов решения сирийского вопроса!

Мы дошли до перекрестка, и пёс остановился.

- Всё, дальше не моя территория. Пока, брат. – Пёс шумно втянул воздух и чуть дёрнул головой. – Ещщщё разз… На поссссошок… Уххх!

Мой наркоклиент махнул на прощание грязным хвостом и скрылся отходить за гаражами. А я пошёл дальше, насупившись от тяжких дум. Даже собака считает меня идиотом. Какая прелесть. Надо срочно взрослеть. Глядишь, тогда и чьи-нибудь женские колени появятся, на которые я положу свою нечёсаную башку.
Но это было не самым обидным. Пропавшую экспедицию я так и не нашёл.

- «Палитра», это «Красный-5»! Возвращаюсь на базу, как приняли?

Т-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р…



Автор - Кирилл Ситников.
Источник.

Сегодня, 16:16 by ЛетягаПросмотров: 60Комментарии: 0
+3

Ключевые слова: Собака разговор мысли запах Кирилл Ситников

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.