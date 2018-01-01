Странный помощник на кухне

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:48

Helldog Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:48 by

Много всякого со мной происходило. Некоторые истории из жизни я уже рассказывал. Думаю, лишним не будет, если расскажу ещё одну мистическую историю, произошедшую со мной. А верить или нет, это, конечно, дело каждого. Помню, как сейчас, что тогда было лето 2008 года. Мне было четырнадцать лет, и в тот дождливый летний день я был дома, тщетно пытаясь себя чем-то развлечь. На улицу выйти погулять — в такую погоду и не выйдешь, по телевизору из представленных четырёх каналов смотреть ровным счётом было нечего. А такой вещи, как ПК и, упаси боже, интернет, а также спутниковое ТВ в нашей станице мало кто у себя дома имел. Дорого всё это было, мои родители тогда не могли себе это позволить.К слову о родителях. В тот день моя мать как всегда находилась на работе, а отец был в рейсе. Моя мама тогда работала в магазине продавцом и очень поздно возвращалась домой, а отец был (да, в принципе, и есть) дальнобойщиком, и увидеть дома его хоть раз в месяц было тогда даже много. Обычно отца дома не было 2-3 месяца. Вот и в тот день я как обычно был один дома. Исчерпав все идеи, как можно себя занять, я решил к приходу своей матери приготовить что-нибудь на ужин. Но так как в том возрасте поваром я был так себе, выбор, что приготовить, состоял из двух блюд: сварить пельмени или пожарить картошку. Мой выбор пал в пользу пельменей.Достав кастрюлю, я набрал в неё воды, поставил на печь и пошёл в зал дожидаться, когда вода закипит. Посмотрев телевизор некоторое время, я вернулся на кухню посмотреть, не закипела ли вода. Закипела. Достав с морозилки пельмени, я их высыпал в кипящую воду, как сзади меня кто-то прошёл мимо. «Ага», — подумал я. — «Сейчас попрошу у мамы ложку, чтобы не ходить по сто раз». И тут же озвучил свою мысль вслух, попросив маму подать мне ложку. Позади меня снова прошли, и открылся шкафчик, где у нас хранилась посуда, сразу же зазвенела посуда. Я в это время насыпал соли в воду и протянул, не оборачиваясь назад, руку. Считай, сразу в моей руке оказалась столовая ложка.И тут до меня начало потихоньку доходить: «А какая, собственно, мама? Дома кроме меня же никого и нет». По моей спине пробежали мурашки, спазм сковал моё горло так, что я даже не мог вздохнуть. Я резко обернулся назад, позади меня было пусто, в руках я держал ложку, а столовый шкаф был открыт. Я сразу же выключил печь и, не одеваясь, вместе с ложкой в руке выбежал на улицу, где сильно лил дождь. Забежал под навес. И до самого прихода матери я не входил в дом. Вот такое со мной когда-то приключилось.Автор: NiKoTiN.

Ключевые слова: Кухня ложка помощник домовой

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