3452AEFMOON

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Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 08:14

DovakihnTe Просмотров: 22 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:14 by

Как-то раз сидел за компом. Хотел скачать одну игрульку с названием Crash Bandicoot. Скачалось быстро, но только заметил то, что файл весит 100 гигобайт! Но у меня меньше гигов! Ну вот установщик запустился. Но там просто чёрный экран, с надписью играть! Потом нажал, игра запустилась! Но Крэша сразу убило! Зашёл в игру,сразу убило! потом надпись: tы yveren zто пройdeш? stradai!!1!!fsdfsgsdg Stradai! Потом игра крашнулась, я успел запустить диспетчер задач, потом увидел чёрный экран, но дистпетчер задач остался! Пропал процесс Проводник. Файл назывался, 3452AEFMOON. Без формата! Потом начался процесс[hide][/hide].EXE. Потом вылез текст: 12343554ды дарагаыа!!! ЭЙ файл, ты втираешь мне каку-ето дичь! Сказал я вслух. Кто-то сзади меня сказал:Давай [hide]? Я: С***! Я отключился. Очнулся у друга, он сказал, что я чуть не убил его. Удар в спину. Я. В. ОТКЛЮЧКЕ. The end.

Ключевые слова: Файлы авторская история

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