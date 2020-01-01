Летняя кухня, 1 часть

sozdatelmira Просмотров: 23 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 22:13 by

Привет, анон. Сейчас я хочу поведать свою историю, вторая приключилась со мной в 2003 году.Это был обычный, солнечный день. Ничем не отличающийся от предыдущих. Мои родители решили затеять ремонт на нашей летней кухне, и для этого мы поехали в строительный магазин, купили все необходимые для ремонта материалы. По приезду домой мы перекусили и принялись подготавливать все необходимое. Когда мы закончили, мы начали вытаскивать из кухни всю мебель и технику. Когда мы тащили холодильник, я обратил внимание на то, что под холодильником лежала записная книжка, заменяющая сломанную ножку.Когда мы вынесли холодильник, я ее поднял и отложил в сторону для дальнейшего изучения. Мы начали ремонт довольно поздно, поэтому примерно в девять вечера мы пошли ужинать и легли спать. Я взял записную книжку и начал ее разглядывать: она была довольно в хорошем состоянии, хоть и была выпущена в 1997 году (а это я узнал по надписи на задней стороне книжки). Я открыл её, и начал внимательно читать первую страницу:«Привет, меня зовут Афанасьев Анатолий Владимирович, я начал писать в этот дневник для того, чтобы окончательно не свихнуться, хотя навряд ли мне это поможет...» - прочитав эти строчки я понял, что эту книжку вёл мой дедушка. Мои родители говорили, что он был немного странным, и все время сидел в летней кухне. Там же и умер.

Ключевые слова: Дедушка летняя кухня ремонт авторская история

Другие, подобные истории: