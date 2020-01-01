Я оказалась в доме настоящей ведьмы

Сделано_в_СССР Просмотров: 106 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:24 by

Походы – это моя страсть. Когда я была маленькой, мама часто брала меня с собой в лес, в горы, поля. Мы ходили по истоптанным тропам, оставались на ночлег и проводили удивительно уютные вечера у костра на берегу озер и рек. Мы ходили вдвоем или вместе с командой. Но моя жизнь не могла быть вечно прекрасной.Мама вышла замуж за иностранца и решила переехать заграницу, а я осталась здесь. Мне было грустно и одиноко без нее, но я не хотела препятствовать ее счастью. Институт портил мне нервы, настроение, здоровье. Мне не хотелось учиться, сидя за партой часами. Я хотела ходить и гулять! Но как-то и институт устроил мне радостное событие. От нашего учебного заведения требовалось пять добровольцев в длительный поход. Мы должны были стать волонтерами и поучаствовать в эксперименте. Естественно, я согласилась не задумываясь.Мы отправились на рассвете большой группой из тридцати человек в необъятный лес, часть которого спустя шесть лет уничтожит пламя пожара. Но тогда это были девственные просторы, прекрасные своей чистотой и неприкосновенностью. Поход был отличным, но организация страдала. Мы должны были разойтись в разные стороны и искать шесть видов определенных растений и жуков, двух бабочек и несколько видов ягод. У нас были контейнеры, колбочки и все остальное. Каждый должен был сделать забор земли и смолы в нескольких местах. Нам выдали сигнальные ракетницы и рации. Через шесть часов мы должны были вернуться в исходную точку, но уже через три часа стало понятно, что это невозможно. Организаторы не оповестили местные власти, где мы и зачем пришли, в большинстве раций даже батареек не было, мы остались в одиночестве в лесу. Естественно, большинство просто потерялось, как и я.Я пробыла в лесу четверо суток, пока не наткнулась на старую хижину, поросшую мхом. Я думала, что она заброшена. Моя рация не работала, связи не было, ракетница оказалась бесполезной. Лил проливной дождь, я промерзла до костей. Дернув за ручку двери, я зашла и сразу рухнула на пол от бессилия. Очнулась я в постели с перемотанным боком. Первое что я заметила – мне было очень тепло, в камине потрескивал огонь, а я была почти голая, но на удивление чистая. Все раны были перевязаны. Я изодрала тело в кровь, умудрилась упасть с дерева, отравилась чем-то и уже думала что умру. В комнату вошла женщина и дала мне кружку. Она сказала, что я должна выпить до дна. Я решила, что раз она меня вымыла и обработала раны, то можно и поверить еще раз, все равно полуголой далеко не убежать, за стенами продолжал лить дождь. Жидкость была просто отвратительной, но я выпила до дна и снова провалилась в сон.Женщина представилась Полиной, сказала, что она настоящая ведьма и помогла мне выкарабкаться из лап смерти. Она исцелила раны, избавила меня от отравления и истощения. Когда я смогла подняться с постели, то была удивлена. Ее дом был похож на избушку. Готовила она в печи, а в камине висел котелок. По стенам были развешаны какие-то травы и обереги, по полу бегали мыши и кролики. На печи по традиции лежал черный кот.Этот дом оставил мне неизгладимые воспоминания. Полина была невероятно доброй, не взяла ни копейки за спасение моей жизни. Вдобавок, вывела меня к небольшому поселку, чтобы оттуда я добралась до города. Полина подарила мне оберег: вырезанный из дерева медвежонок, который я ношу на шее до сих пор. А я подарила ей свой изумрудный кулон в виде совы. Мы распрощались как добрые друзья. После я трижды возвращалась сюда в разные года, но так и не нашла избушку.В той экспедиции пропали 19 человек, троих так и не нашли. Начались затяжные судебные процессы, где я принимала активное участие. Ведь трое погибли из-за безалаберности организаторов, а такого допускать нельзя. Я рассказала, что мне помогал местная жительница-отшельница, каких было предостаточно у местных поселков. О хижине в лесу я по просьбе Полины ничего не говорила.Автор - неизвестен.

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