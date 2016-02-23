Странный заговор на богатство

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:10

Nik_dk Просмотров: 33 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 02:10 by

Одна моя подруга очень хотела разбогатеть. В то время мы только входили во взрослую жизнь, но были еще подростками и всё свободное время проводили вместе.Что только она не делала, чтобы её мечта сбылась. Справедливости ради нужно сказать, что она не была эгоисткой. Подруга хотела потратить деньги не только на себя, но щедро разделить их с матерью и сестрой, сделать в квартире ремонт. В общем, её желание разбогатеть исходило из благородных побуждений. Но способы его реализации она выбрала странные.Однажды она узнала от соседей про ритуал с горшочком, в который нужно было класть определённого номинала монеты в течение месяца или двух. И каждую ночь перед сном делала это. Но ничего не происходило.Спустя какое-то время она рассказала мне, что её мама узнала о заговоре, который помогает разбогатеть. Сказала, что мама прочитала его, и ей предложили одноразовую «халтуру». Я с опаской отношусь к заговорам и не стала читать его.Во время следующей встречи подруга рассказала мне, что прочитала его (по-моему, требовалось читать его несколько раз) и выиграла деньги. Она пошла в банк оплатить коммунальные услуги. В очереди, чтобы не скучать, она взяла лотерею и выиграла 10000 рублей. С этими словами она сунула мне тетрадный лист в клетку, на котором от руки и было написано заклинание. На том мы и расстались.Я не стала делать обряд. Но подглядела несколько строк. От них почувствовала сильный негатив. Да и предложения меня удивили. Язык был какой-то странный. Читаешь, и такое впечатление, что слова частично русские, но как бы вывернуты буквы и написаны не в том порядке. Слово «Аминь» в конце (я читала не всё — начало и конец) меня окончательно убедило, что сия бумажка — кощунство.Позже я тоже была в банке и решила купить лотерейку. Но парадокс в том, что её так просто не дают, чтобы скоротать время в очереди. Её продают как раз тогда, когда эта самая очередь подходит. Хотя, может, в банке, где была моя подруга, было несколько окошек.Не думаю, что она обманула меня. Сейчас наше общение сошло на нет. Я переехала в другой район, учёба и работа захватили все наше время, координаты потеряны. Что касается расплаты за её обряд, а я уверена, что она должна быть стопроцентно, ничего сказать не могу. Подруга на первый взгляд отстранённый, достаточно флегматичный человек. Только с друзьями и родными у неё хорошие тёплые отношения. Девушка она интересная, умная, но как-то вкривь пошла её личная жизнь.Года через 3 мы встретились, и я узнала о её странном поведении. Она стала ходить на свидания, не понимая зачем, с приезжим, которого видела первый раз в жизни и которого описывала как урода в два раза старше её. Думала, что беременна, не знала выходить или нет замуж за отца или не за отца ребёнка. Оказалась не беременной, но полностью запуталась в отношениях с её кавалерами. Более того, стала воспринимать мужчин как какое-то стадо баранов, нужное лишь для того, чтобы взять «шерсти клок». Больше мы не встречались.

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