Порча от моей бабушки

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 300 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 08:19 by

Расскажу вам историю моей семьи.Когда не стало моего отца, мне было четыре года, мама сошлась с моим отчимом.Отчим человек хороший, добрый. Жили мы нормально, как говорится, в тишине и спокойствии, но моя бабушка не могла смириться со смертью сына (это естественно) и всячески старалась строить нам козни, она не хотела, чтобы отчим жил с мамой.Приходила и закатывала скандалы, сыпала шелуху от семечек под дверь и т. п.На протяжении нескольких лет мама не могла забеременеть, были выкидыши, начались проблемы со здоровьем, начали ноги болеть.И мама решила сходить к бабушке, которая жила у нас в поселке. Эта бабушка как лечила от многого, так и могла обратное сделать.А оплату брала лишь продуктами и то, если запихаешь ей, еще отнекивалась и не брала. Ну вот, мама пошла к бабушке и она маме сказала, что сделана порча, а навел ее близкий человек.Кто это, она не сказала. Единственное, что сказала бабушка: «пожарить гвозди новые на сковороде, что-то приговаривая, и вы узнаете, кто это сделал».Мама так и сделала.Прошла неделя, моя бабуля падает в подпол (погреб) и ломает ногу.И долго она пробыла на больничном, со сложным переломом.Вот и узнали!Конечно, после этого случая бабушка долго не унималась.Только через 10 лет оставила семью нашу в покое.Автор: Мага.

Ключевые слова: История мамы проблемы со здоровьем сделана порча бабушка

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