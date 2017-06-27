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Истории из жизни

Порча от моей бабушки

Расскажу вам историю моей семьи.
Когда не стало моего отца, мне было четыре года, мама сошлась с моим отчимом.
Отчим человек хороший, добрый. Жили мы нормально, как говорится, в тишине и спокойствии, но моя бабушка не могла смириться со смертью сына (это естественно) и всячески старалась строить нам козни, она не хотела, чтобы отчим жил с мамой.
Приходила и закатывала скандалы, сыпала шелуху от семечек под дверь и т. п.
На протяжении нескольких лет мама не могла забеременеть, были выкидыши, начались проблемы со здоровьем, начали ноги болеть.
И мама решила сходить к бабушке, которая жила у нас в поселке. Эта бабушка как лечила от многого, так и могла обратное сделать.
А оплату брала лишь продуктами и то, если запихаешь ей, еще отнекивалась и не брала. Ну вот, мама пошла к бабушке и она маме сказала, что сделана порча, а навел ее близкий человек.
Кто это, она не сказала. Единственное, что сказала бабушка: «пожарить гвозди новые на сковороде, что-то приговаривая, и вы узнаете, кто это сделал».
Мама так и сделала.
Прошла неделя, моя бабуля падает в подпол (погреб) и ломает ногу.
И долго она пробыла на больничном, со сложным переломом.
Вот и узнали!
Конечно, после этого случая бабушка долго не унималась.
Только через 10 лет оставила семью нашу в покое.


Автор: Мага.
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:19
Сегодня, 08:19 by Сделано_в_СССРПросмотров: 300Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: История мамы проблемы со здоровьем сделана порча бабушка

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Сегодня, 08:33
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 279
Виной тому, думаю ревность за сына. Мож и не была колдуньей, но пару вредных ритуалов знала и решила раз не с моим сыном, то должна быть одна и печалиться о потери, как и она, мать.
А моя, просто забрала кой какие вещи отца и оставила нас совсем. Про ее смерть не так давно узнали от знакомых. Контакт не держали, никому не надо. Я на нее не в обиде, но жалко, что не роднились. Порч она не наводила, это уже неплохо.
Истории плюс.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#2 написал: Pmariam
Сегодня, 09:25
+3
Онлайн
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Репутация: (297|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 882
Цитата: ПИК НИК
Мож и не была колдуньей, но пару вредных ритуалов знала и решила раз не с моим сыном, то должна быть одна и печалиться о потери, как и она, мать.

потеря ребенка это всегда горе. но не должно это горе затмевать разум: единственная кровинушка, которая остается от детей - это внуки. вместо того, чтобы радоваться, что нашелся хороший человек (по описанию), который взял бабу с ребенком и готов растить, давать образование ее внуку, она берет и порчи наводит.
вот поражаюсь скудоумию некоторых людей!
Зарегистрирован: 22.07.2013
  
#3 написал: Talisha
Сегодня, 11:12
+1
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Публикаций: 44
Комментариев: 2 287
Живые должны жить - как не понимают этого родные мертвых? Радовалась бы свекровь, что у её внучки хороший папа появился!
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
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