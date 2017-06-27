Порча от моей бабушки

Порча от моей бабушкиРасскажу вам историю моей семьи.
Когда не стало моего отца, мне было четыре года, мама сошлась с моим отчимом.
Отчим человек хороший, добрый. Жили мы нормально, как говорится, в тишине и спокойствии, но моя бабушка не могла смириться со смертью сына (это естественно) и всячески старалась строить нам козни, она не хотела, чтобы отчим жил с мамой.
Приходила и закатывала скандалы, сыпала шелуху от семечек под дверь и т. п.
На протяжении нескольких лет мама не могла забеременеть, были выкидыши, начались проблемы со здоровьем, начали ноги болеть.
И мама решила сходить к бабушке, которая жила у нас в поселке. Эта бабушка как лечила от многого, так и могла обратное сделать.
А оплату брала лишь продуктами и то, если запихаешь ей, еще отнекивалась и не брала. Ну вот, мама пошла к бабушке и она маме сказала, что сделана порча, а навел ее близкий человек.
Кто это, она не сказала. Единственное, что сказала бабушка: «пожарить гвозди новые на сковороде, что-то приговаривая, и вы узнаете, кто это сделал».
Мама так и сделала.
Прошла неделя, моя бабуля падает в подпол (погреб) и ломает ногу.
И долго она пробыла на больничном, со сложным переломом.
Вот и узнали!
Конечно, после этого случая бабушка долго не унималась.
Только через 10 лет оставила семью нашу в покое.
Автор: Мага.
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:19
Сегодня, 08:19 by Сделано_в_СССРПросмотров: 300Комментарии: 3
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