Заклинание со скидкой

Летяга Просмотров: 57 Комментарии: 0 +3 Вчера, 18:30 by

Целитель Артюхин был очень удивлён. Такого в его обширной практике ещё не было. Он проверил все показания магических приборов, повертел в руках резонатор (сверил данные), сделал запрос в архив на возможные совпадения и задумчиво постучал по руке пациента молоточком.- Не понимаю. Как же это с вами стряслось? Пожалуйста, расскажите с самого начала.Библиотекарь чуть не заплакал от горя. Он - уважаемый человек, и вот на старости лет случиться такому! Что теперь будет с городской библиотекой? Что про него будут говорить в городе? Старый дурак, купился на товар по акции. Но это же целитель. Только он один может понять и помочь.- Я работаю в городской библиотеке. Уже 50 лет. Вы это прекрасно знаете. С учётом современных технологий необходимость в других сотрудниках отпала. Я занимаюсь в основном учётом и сохранением. И в последнее время с сохранностью книг и документов просто беда. В библиотеке появились жучки. Маленькие, зелёные, они поедают бумагу, грызут переплёты; люди, берущие книги, начали жаловаться на недостаток страниц. Я пытался найти их классификацию и методы борьбы с ними. Но всё безрезультатно. Такое ощущение, что жучки не из нашего мира, а являются побочным паразитным видом, занесённым в результате работы башен призыва. Яды, заклинания - ничего не помогало, даже колдуны-дезинсекторы развели руками. На реставрацию уходит масса времени. Потери становились всё ощутимее. Но тут я обнаружил, что книги после восстановления и обработки заклинанием “укрепление” жучки уже не трогали. Это натолкнуло меня на одну интересную идею. В своей библиотеке я нашёл экземпляр “Пособия по преобразованию заклинаний для котелков и чайников”.Целитель сощурил глаза. До него начало доходить:- И вы…?- Да. Заклинание укрепления действует только на один объект. Мне нужно было похожее заклинание с массовым эффектом и самое подходящее было – “Кожа – Кора” высшей категории. Я прочёл пособие от корки до корки, после чего перешёл на “Труд мастера Берда”, в котором было подробное раскрытие особенностей преобразования заклинаний.- Постойте-постойте. Да, я знаю подобную работу, но мастер Берд всего лишь теоретик, и коэффициент погрешности составляет…- 13 процентов, – закончил за него библиотекарь.Волосы на голове целителя зашевелились.- Какие 13 процентов? Как вы читали эту книгу, вы же не профессионал?Артюхин нервно прошёлся по кабинету.- Кошмар! Я хоть и читал Берда очень давно, но прекрасно знаю, что без практических подтверждений производить какие либо действия, основываясь только на теории, может только самоубийца. Вы могли половину города в лес превратить. Так, а откуда у вас заклинание “Кожа – Кора”? Заклинание высшей категории выдаётся только с разрешения магической администрации по контролю и ограничению, а сроки рассмотрения заявления составляют до полутора лет.Библиотекарь замялся:- Да. Это так. Но вы забываете про распродажи заклинаний, предназначенных в утилизацию. И мой друг, колдун Георгий, подарил мне сертификат распродажи с 70 процентной скидкой. Я сходил на распродажу и очень выгодно приобрёл необходимое мне заклинание, срок годности которого истекал. По правде сказать - он уже истёк. Строго следуя всем книжным рекомендациям, я преобразовал его в заклинание массового укрепления и наложил его на библиотеку. Только я не учёл того, что сам находился внутри действия поля заклинания. И вот теперь со мной произошло это. Не хихикайте, пожалуйста, вы же целитель.- Вы преобразовали просроченное заклинание и использовали его не по инструкции. И остались в живых. Это действительно впечатляет. Вы просто практик от бога. Обычно колдуны, действующие вот так, заканчивают кучкой золы на полу. А иногда просто испаряются. Ну а вам, что называется, “кости удачно выпали”.- Не томите, целитель! – взмолился библиотекарь.- Хорошо.В кабинет влетел зелёный сфероид.– А вот и данные из архива подоспели. Сейчас проверим. Ну да, как я и думал, похожих случаев не было.Артюхин, сел в кресло. Почесал переносицу:- Вы наложили это заклинание не только на все книги в библиотеке, но и на себя. Теперь вы немножко дерево. Примерно на 18 – 20 процентов. Ваша кожа постепенно покроется корой, волосы сменят листья. Придётся внести некоторые изменения в рацион. Заклинание необратимо и тут я ни чего не могу поделать. Возможно, со временем эффект усилится, но будем вас наблюдать, вы теперь для нас очень интересный пациент.- Доктор, я же старый уже. Сколько мне жить осталось?Целитель задумался:- С точки зрения человека - да, вы уже старик. Но с точки зрения дерева вы в полном расцвете сил. В 70 лет жизнь для вас только начинается. И, судя по показаниям приборов, вы проживёте ещё лет 300, если не больше. Но короедов следует поберечься…***Колдун Георгий, бодрый и весёлый, спешил навестить старого друга. В сумке приятно позвякивали бутылки с вином. У входа в библиотеку у него отвалилась челюсть. Из дверей библиотеки вышли две девушки нежного салатового цвета, одетые только в набедренные повязки из свежих листьев.С каких это пор дриады по библиотекам ходят? Неужели читать научились?Застыв как истукан, он не отрывал взгляд от их роскошных неприкрытых тел и опомнился, только когда они скрылись за поворотом. В библиотеке челюсть у Георгия заклинило. Библиотекарь очень сильно изменился. Кожа его приобрела черный цвет и на вид походила на кору дуба. Из волос и бороды пробивалась молодая листва. Георгий долго не мог обрести дар речи.- Попал под действие изменённого заклинания. Теперь я гибрид дерева и человека. – грустно объяснил библиотекарь.- Не знаешь, кстати, где удобрений купить? Мне целитель диету прописал.Георгий пытался вправить назад челюсть. Библиотекарь всё рассказывал. Как заклинание применил, как к целителю ходил, и что ему тот посоветовал.- Так. А дриады, откуда? – спросил Георгий поуспокоившись.- Эти-то? Сами набежали. Хотят со мной жить. Ухаживать за мной. Желудей от меня хотят. Еле выгнал. Завтра снова придут. Ну куда мне в моем возрасте столько внимания.- Погоди. То есть ты получил бесплатно свойства дерева. Тебя теперь не всякий меч возьмёт. Ты можешь питаться энергией солнца и проживёшь ещё сотни лет. Дриады повсеместно тебя хотят?Библиотекарь горестно закивал.- Да лучше б я попал под это заклинание вместо тебя!- Спасибо Георгий, я знаю ты настоящий друг.Автор - WarhammerWasea.

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