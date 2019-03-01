Пантеон. Часть 11

Пантеон. Часть 11Вдруг Алёнушка подскочила ко мне.
- А вы расскажете о своих путешествиях?
- Ну…
- Пожалуйста. – Протянула она, очаровательно округляя глаза.
- Конечно, расскажу!
Девочка вывела меня на крыльцо. Её друзья уже сидели на травке в ожидании.
- Они тоже хотят послушать вас! – Алёнушка мило улыбнулась.
Для удобства я присел на ступеньку.
- Итак, ребятки, о чём хотите послушать?
Мальчишка в бледно-жёлтой рубашонке поднял руку.
- А вы правда плавали по морю?
- Да, было такое.
- Ух ты! Это, наверное, так интересно! А что вы там делали?
- Много чего.
Детвора разошлась восхищёнными вздохами и переговорами.
- А где вы бывали? – Воскликнул кто-то из них.
- Много где. На островах, в далёких странах, даже в древних городах!
- А расскажите про города!
- Конечно, но для начала будьте тише!
Все послушно замолчали.
- Как-то раз мы приплыли на неизвестный ранее остров…
Дети с необычайным интересом слушали меня. Я старался играть голосом, чтобы придать рассказу большую интересность. И это работало. Слушатели вздрагивали от жутких моментов и резкой перемены голоса, напрягались, когда голос понижался, и расслаблялись, когда в нём появлялись нотки усмешки.
Странно, но за этим рассказом я ощутил себя очень старым. Столько всего я изливал в своих словах, столько всего пережил. Неужели мне, правда, только за двадцать?
История за историей, я всё больше захватывал внимание публики. Не только дети, но и незанятые взрослые пристроились у крыльца, внимая каждому слову. Они задавали вопросы, просили рассказать о чём-то подробнее. Мне нравилось такое внимание.
Уже ближе к ужину я закончил.
- Может, вы ещё что-нибудь расскажете? – Маленький телёнок с рыжими глазами умоляюще обхватил моё колено.
- Нет, малыш, на сегодня достаточно. Мне нужно вспомнить что-нибудь ещё и тогда с радостью расскажу! – Я встал. – Всё, расходитесь.
И все разошлись. По пути они обсуждали что-то меж собой. Судя по задумчивым оглядкам на меня, объектом обсуждения был я и мои истории.
Лишь Алёнушка осталась на крыльце. Она подёргала меня за штанину.
- А вы, правда, расскажете ещё, дядя Шон?
Я решил не поправлять малышку.
-Конечно, расскажу! Не переживай! – Я погладил девочку по голове. – Может, тоже пойдём домой?
- Ага, я уже кушать хочу! А вы?
- Было бы неплохо.
Мы вошли в дом. Алевтина уже поставила ужин на стол, и они с мужем только и ждали нас. Сегодня было подано овощное рагу.
- А ты вживаешься! – Елисей проглотил кусочек хлеба. – Так у тебя появится много друзей!
- Да ладно, одними словами врагов нажить можно, а вот друзей… не особо.
- С чего бы тебе так говорить?
Я оттянул ворот рубахи, демонстрируя серповидный шрам близ горла.
- Мне ли не знать?
- Так тут на тебя никто с мечом кидаться не будет. – Алевтина как-то хитро крутанула в руке ложку. – Время сейчас мирное. Бандитов… почти нет.
- Ладно, вам виднее. Я не местный.
После трапезы хозяева отправились спать. Уже стемнело. Я тоже улёгся в свою кровать и уснул почти мгновенно.
Снова туман. Но на этот раз столбов не было. Секунды тишины оборвались жутким свистом, что-то тонкое и длинное пролетело мимо моего виска. Снова свист, боль пронзила левую руку. Я взглянул на неё. В предплечье впилась стрела, вместо оперения которой были крошечные закрученные рога. Ещё несколько стрел впились в моё тело. Боль жгла меня, словно адское пламя.
Вдруг я услышал… всхлипывания?
От этого звука я проснулся. Была глубокая ночь. Я посмотрел на левую руку – ни следа раны. Ощупал тело – всё цело. Это точно был сон. Но всхлипывания не исчезли. Они доносились со второго этажа.
Я поднялся туда. Плач привёл меня к первой двери от лестницы. Я осторожно вошёл в комнату. Это была детская. Алёнушка сидела в кровати, закрыв глазки руками.
- Что случилось? – Спросил я шёпотом.
Малышка сквозь пальцы посмотрела на меня.
- Мне п-п-приснился плохой сон.
- Ну-ну, это просто сон. – Я сел на кровать и почесал девочку за ухом.
- Но он был такой страшный! Будто пришли монстры и...
- Это просто сон, забудь о нём.
Вдруг я заметил тряпичную куклу, лежащую близ её кровати. Я поднял её.
- Вот, с этим никакие монстры тебя не тронут. – Я протянул игрушку ей.
Малышка крепко обняла её и перестала плакать.
- Правда?
- Конечно, правда! Теперь спи, девочка.
- Постойте! Не уходите!
- Что такое?
- Папа рассказывает мне сказки, когда я не могу уснуть. Вы можете рассказать?
- Могу.
- Расскажите! Пожалуйста!
- Ха, ладно. – Я снова сел. – Жили-были дед да баба, и не было у них детей…
Незамысловатой истории хватило, чтобы малышка успокоилась. Она зевнула и перевернулась на другой бок. Я подошёл к двери.
- Спокойной ночи, дядя Шон.
- Спокойной ночи.
Эта беседа успокоила и меня. Сон выветрился из головы. Несколько минут я провёл в размышлениях. Нежные мысли о том, что я могу начать жить заново здесь, ласкали мою душу. В тёплых объятиях этих мыслей я уснул.
Лишь на самой грани сознания я услышал отдалённый скрип.
Сегодня, 07:19 by mad_billyПросмотров: 41Комментарии: 0
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