Пантеон. Часть 11

mad_billy Просмотров: 41 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 07:19 by

Вдруг Алёнушка подскочила ко мне.- А вы расскажете о своих путешествиях?- Ну…- Пожалуйста. – Протянула она, очаровательно округляя глаза.- Конечно, расскажу!Девочка вывела меня на крыльцо. Её друзья уже сидели на травке в ожидании.- Они тоже хотят послушать вас! – Алёнушка мило улыбнулась.Для удобства я присел на ступеньку.- Итак, ребятки, о чём хотите послушать?Мальчишка в бледно-жёлтой рубашонке поднял руку.- А вы правда плавали по морю?- Да, было такое.- Ух ты! Это, наверное, так интересно! А что вы там делали?- Много чего.Детвора разошлась восхищёнными вздохами и переговорами.- А где вы бывали? – Воскликнул кто-то из них.- Много где. На островах, в далёких странах, даже в древних городах!- А расскажите про города!- Конечно, но для начала будьте тише!Все послушно замолчали.- Как-то раз мы приплыли на неизвестный ранее остров…Дети с необычайным интересом слушали меня. Я старался играть голосом, чтобы придать рассказу большую интересность. И это работало. Слушатели вздрагивали от жутких моментов и резкой перемены голоса, напрягались, когда голос понижался, и расслаблялись, когда в нём появлялись нотки усмешки.Странно, но за этим рассказом я ощутил себя очень старым. Столько всего я изливал в своих словах, столько всего пережил. Неужели мне, правда, только за двадцать?История за историей, я всё больше захватывал внимание публики. Не только дети, но и незанятые взрослые пристроились у крыльца, внимая каждому слову. Они задавали вопросы, просили рассказать о чём-то подробнее. Мне нравилось такое внимание.Уже ближе к ужину я закончил.- Может, вы ещё что-нибудь расскажете? – Маленький телёнок с рыжими глазами умоляюще обхватил моё колено.- Нет, малыш, на сегодня достаточно. Мне нужно вспомнить что-нибудь ещё и тогда с радостью расскажу! – Я встал. – Всё, расходитесь.И все разошлись. По пути они обсуждали что-то меж собой. Судя по задумчивым оглядкам на меня, объектом обсуждения был я и мои истории.Лишь Алёнушка осталась на крыльце. Она подёргала меня за штанину.- А вы, правда, расскажете ещё, дядя Шон?Я решил не поправлять малышку.-Конечно, расскажу! Не переживай! – Я погладил девочку по голове. – Может, тоже пойдём домой?- Ага, я уже кушать хочу! А вы?- Было бы неплохо.Мы вошли в дом. Алевтина уже поставила ужин на стол, и они с мужем только и ждали нас. Сегодня было подано овощное рагу.- А ты вживаешься! – Елисей проглотил кусочек хлеба. – Так у тебя появится много друзей!- Да ладно, одними словами врагов нажить можно, а вот друзей… не особо.- С чего бы тебе так говорить?Я оттянул ворот рубахи, демонстрируя серповидный шрам близ горла.- Мне ли не знать?- Так тут на тебя никто с мечом кидаться не будет. – Алевтина как-то хитро крутанула в руке ложку. – Время сейчас мирное. Бандитов… почти нет.- Ладно, вам виднее. Я не местный.После трапезы хозяева отправились спать. Уже стемнело. Я тоже улёгся в свою кровать и уснул почти мгновенно.Снова туман. Но на этот раз столбов не было. Секунды тишины оборвались жутким свистом, что-то тонкое и длинное пролетело мимо моего виска. Снова свист, боль пронзила левую руку. Я взглянул на неё. В предплечье впилась стрела, вместо оперения которой были крошечные закрученные рога. Ещё несколько стрел впились в моё тело. Боль жгла меня, словно адское пламя.Вдруг я услышал… всхлипывания?От этого звука я проснулся. Была глубокая ночь. Я посмотрел на левую руку – ни следа раны. Ощупал тело – всё цело. Это точно был сон. Но всхлипывания не исчезли. Они доносились со второго этажа.Я поднялся туда. Плач привёл меня к первой двери от лестницы. Я осторожно вошёл в комнату. Это была детская. Алёнушка сидела в кровати, закрыв глазки руками.- Что случилось? – Спросил я шёпотом.Малышка сквозь пальцы посмотрела на меня.- Мне п-п-приснился плохой сон.- Ну-ну, это просто сон. – Я сел на кровать и почесал девочку за ухом.- Но он был такой страшный! Будто пришли монстры и...- Это просто сон, забудь о нём.Вдруг я заметил тряпичную куклу, лежащую близ её кровати. Я поднял её.- Вот, с этим никакие монстры тебя не тронут. – Я протянул игрушку ей.Малышка крепко обняла её и перестала плакать.- Правда?- Конечно, правда! Теперь спи, девочка.- Постойте! Не уходите!- Что такое?- Папа рассказывает мне сказки, когда я не могу уснуть. Вы можете рассказать?- Могу.- Расскажите! Пожалуйста!- Ха, ладно. – Я снова сел. – Жили-были дед да баба, и не было у них детей…Незамысловатой истории хватило, чтобы малышка успокоилась. Она зевнула и перевернулась на другой бок. Я подошёл к двери.- Спокойной ночи, дядя Шон.- Спокойной ночи.Эта беседа успокоила и меня. Сон выветрился из головы. Несколько минут я провёл в размышлениях. Нежные мысли о том, что я могу начать жить заново здесь, ласкали мою душу. В тёплых объятиях этих мыслей я уснул.Лишь на самой грани сознания я услышал отдалённый скрип.

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