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Творческие истории

Пантеон. Часть 11

Вдруг Алёнушка подскочила ко мне.

- А вы расскажете о своих путешествиях?

- Ну…

- Пожалуйста. – Протянула она, очаровательно округляя глаза.

- Конечно, расскажу!

Девочка вывела меня на крыльцо. Её друзья уже сидели на травке в ожидании.

- Они тоже хотят послушать вас! – Алёнушка мило улыбнулась.

Для удобства я присел на ступеньку.

- Итак, ребятки, о чём хотите послушать?

Мальчишка в бледно-жёлтой рубашонке поднял руку.

- А вы правда плавали по морю?

- Да, было такое.

- Ух ты! Это, наверное, так интересно! А что вы там делали?

- Много чего.

Детвора разошлась восхищёнными вздохами и переговорами.

- А где вы бывали? – Воскликнул кто-то из них.

- Много где. На островах, в далёких странах, даже в древних городах!

- А расскажите про города!

- Конечно, но для начала будьте тише!

Все послушно замолчали.

- Как-то раз мы приплыли на неизвестный ранее остров…

Дети с необычайным интересом слушали меня. Я старался играть голосом, чтобы придать рассказу большую интересность. И это работало. Слушатели вздрагивали от жутких моментов и резкой перемены голоса, напрягались, когда голос понижался, и расслаблялись, когда в нём появлялись нотки усмешки.

Странно, но за этим рассказом я ощутил себя очень старым. Столько всего я изливал в своих словах, столько всего пережил. Неужели мне, правда, только за двадцать?

История за историей, я всё больше захватывал внимание публики. Не только дети, но и незанятые взрослые пристроились у крыльца, внимая каждому слову. Они задавали вопросы, просили рассказать о чём-то подробнее. Мне нравилось такое внимание.
Уже ближе к ужину я закончил.

- Может, вы ещё что-нибудь расскажете? – Маленький телёнок с рыжими глазами умоляюще обхватил моё колено.

- Нет, малыш, на сегодня достаточно. Мне нужно вспомнить что-нибудь ещё и тогда с радостью расскажу! – Я встал. – Всё, расходитесь.

И все разошлись. По пути они обсуждали что-то меж собой. Судя по задумчивым оглядкам на меня, объектом обсуждения был я и мои истории.

Лишь Алёнушка осталась на крыльце. Она подёргала меня за штанину.

- А вы, правда, расскажете ещё, дядя Шон?

Я решил не поправлять малышку.

-Конечно, расскажу! Не переживай! – Я погладил девочку по голове. – Может, тоже пойдём домой?

- Ага, я уже кушать хочу! А вы?

- Было бы неплохо.

Мы вошли в дом. Алевтина уже поставила ужин на стол, и они с мужем только и ждали нас. Сегодня было подано овощное рагу.

- А ты вживаешься! – Елисей проглотил кусочек хлеба. – Так у тебя появится много друзей!

- Да ладно, одними словами врагов нажить можно, а вот друзей… не особо.

- С чего бы тебе так говорить?

Я оттянул ворот рубахи, демонстрируя серповидный шрам близ горла.

- Мне ли не знать?

- Так тут на тебя никто с мечом кидаться не будет. – Алевтина как-то хитро крутанула в руке ложку. – Время сейчас мирное. Бандитов… почти нет.

- Ладно, вам виднее. Я не местный.

После трапезы хозяева отправились спать. Уже стемнело. Я тоже улёгся в свою кровать и уснул почти мгновенно.

Снова туман. Но на этот раз столбов не было. Секунды тишины оборвались жутким свистом, что-то тонкое и длинное пролетело мимо моего виска. Снова свист, боль пронзила левую руку. Я взглянул на неё. В предплечье впилась стрела, вместо оперения которой были крошечные закрученные рога. Ещё несколько стрел впились в моё тело. Боль жгла меня, словно адское пламя.

Вдруг я услышал… всхлипывания?

От этого звука я проснулся. Была глубокая ночь. Я посмотрел на левую руку – ни следа раны. Ощупал тело – всё цело. Это точно был сон. Но всхлипывания не исчезли. Они доносились со второго этажа.

Я поднялся туда. Плач привёл меня к первой двери от лестницы. Я осторожно вошёл в комнату. Это была детская. Алёнушка сидела в кровати, закрыв глазки руками.

- Что случилось? – Спросил я шёпотом.

Малышка сквозь пальцы посмотрела на меня.

- Мне п-п-приснился плохой сон.

- Ну-ну, это просто сон. – Я сел на кровать и почесал девочку за ухом.

- Но он был такой страшный! Будто пришли монстры и...

- Это просто сон, забудь о нём.

Вдруг я заметил тряпичную куклу, лежащую близ её кровати. Я поднял её.

- Вот, с этим никакие монстры тебя не тронут. – Я протянул игрушку ей.

Малышка крепко обняла её и перестала плакать.

- Правда?

- Конечно, правда! Теперь спи, девочка.

- Постойте! Не уходите!

- Что такое?

- Папа рассказывает мне сказки, когда я не могу уснуть. Вы можете рассказать?

- Могу.

- Расскажите! Пожалуйста!

- Ха, ладно. – Я снова сел. – Жили-были дед да баба, и не было у них детей…

Незамысловатой истории хватило, чтобы малышка успокоилась. Она зевнула и перевернулась на другой бок. Я подошёл к двери.

- Спокойной ночи, дядя Шон.

- Спокойной ночи.

Эта беседа успокоила и меня. Сон выветрился из головы. Несколько минут я провёл в размышлениях. Нежные мысли о том, что я могу начать жить заново здесь, ласкали мою душу. В тёплых объятиях этих мыслей я уснул.

Лишь на самой грани сознания я услышал отдалённый скрип.

Сегодня, 07:19 by mad_billyПросмотров: 41Комментарии: 0
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Ключевые слова: Минотавры деревня рассказ сон кошмар авторская история

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