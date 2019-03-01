Пантеон. Часть 5.1

Пантеон. Часть 5.1Как ни странно, я снова оказался в тумане. Но вокруг ничего не было. Лишь странный свистящий звук доносился издалека. Вдруг он стих, раздались гулкие, приближающиеся шаги. Земля задрожала. Огромная тень нависла надо мной. Чудовищный страх обуял меня. Я попытался убежать, но не мог сдвинуться с места. Нога великана обрушилась на меня… и я проснулся, вскакивая с постели.
Юрий с ужасом уставился на меня, едва ли не падая на пол.
- Что случилось?! Ты закричал.
Я ощутил своё тяжёлое дыхание и стекающий по лбу холодный пот.
- Мне… мне приснился кошмар. Ничего особенного. – Я посмотрел в окно.
Было раннее утро. Солнце радостно выглядывало из-за горизонта. Его теплый свет прогнал страх и навеял полное спокойствие.
Несмотря на столь ранний час, со второго этажа уже доносились шаги. Встав и одевшись, мы расселись на кровати.
- Я сегодня уезжаю, друг. Думаю, тебе стоит ещё что-нибудь рассказать напоследок.
- А разве я не могу поехать с тобой?
- Это было бы очень интересно, но, думаю, князь предпочтёт сам явиться к тебе. Он любит бывать в небольших поселениях.
- Сочту это за уважение! А когда ты уезжаешь?
- Ну… где-то после завтрака за мной приедет извозчик. Ты проводишь меня?
- С удовольствием.
В комнату вошёл Елисей. Он улыбался, уперев руки в бока.
- Кто-нибудь хочет немного помочь мне?
- Что такое? – Я подошёл к нему.
- Надо наколоть дров. Всё-таки уже скоро осень и начнётся морозец.
- Помогу, конечно!
Место работы находилось за домом. К задней стенке дома был пристроен добротный просторный дровяник. В нём были сложены целые поленья. Рубочных колоды было две, потому мы оба принялись за работу. Несмотря на свой образ жизни, в ранние годы я был приучен к труду, и навыки остались. Потому я без затруднений приловчился к колуну и начал довольно быстро колоть дрова. Мы управились относительно быстро, ни разу не отвлёкшись на разговор. Лишь стук разносился над двором всё это время. Я даже не вспотел в процессе, чему Елисей несколько удивился.
- А ты работящий! Может, останешься с нами?!
- Да некуда мне от вас деваться. Помогать буду, нахлебником не стану.
- Это уж точно! – Он ухватил меня за плечо. – Лишние руки в хозяйстве всегда нужны!
Оказалось, что за нами всё это время наблюдали Алевтина и Юрий. Юноша выглядел восхищённо, а женщина – лишь удовлетворённо.
- Пойдём есть, работнички? – Она с усмешкой улыбнулась.
После скромного завтрака, не покидая стола, Елисей позвал меня на рынок – сегодня привезли хлеб, и нужно было хорошенько запастись.
- Наверное, это мой извозчик. Я пойду с вами! – Юрий вышел с нами на крыльцо.
- Может быть. Идём, друзья!
Рынок являлся небольшой площадью на южном краю селения. Здесь стояло несколько лавок с различной снедью и прочими необходимостями. В центре площади стояла телега. Горбатый старый минотавр сидел, придерживая больших коней за узду. Рядом, расслабленно опёршись спиной на борт телеги, стоял здоровый минотавр ростом почти в полтора раза больше меня. Он был облачён в броню и внимательно разглядывал навершие своей булавы, будто бы выискивая царапинки и следы боёв на железе. Заметив Юрия, он заметно оживился и тут же подошёл к нему.
- Как ты тут, приятель? Сделал свой доклад?
- Да, всё в мельчайших подробностях.
Дальнейший разговор я слышал плохо, так как сосредоточился на работе. Мы с Елисеем аккуратно складывали батоны хлеба, которые подавали с одно из прилавков, в мешок. Всего нам досталось около десятка батонов.
- Зачем так много? – Я завязал мешок.
- Тебе ли не знать? Хлеб привозят редко, зато много, все запасают.
- Раз так, то почему здесь нет столпотворения, и никто ничего не платит?
- Так ясно же. Хлеба в наших краях по уши. Есть возможность просто раздавать, чтобы была хоть какая-то еда у народа.
- Ясно.
Я оглянулся на телегу. Юрий и его товарищ уже заняли места в ней, кучер собрался трогаться. Летописец посмотрел на меня.
- Пока, Джон! – Он махнул рукой.
Телега сдвинулась с места, развернулась и в темпе покинула площадь, а за ней и селение. Только пыль успела подняться из-под копыт лошадей.
- Ты будешь скучать по нему? – Елисей закинул мешок на плечо, и мы пошли к дому.
- Мужик, ты серьёзно?
- Просто, вы же так сдружились…
- Нет. Он, конечно, хороший парень, но у нас была всего пара дней. За такое время дружбу завести сложно.
- В смысле? Ты же говорил, что с тем же Джеком вы хорошо дружили.
- Ну, и знал я его не один год. Тут хочешь, не хочешь, а какие-нибудь отношения появятся.
- О…
- Для дружбы у меня есть ты. Я думаю, мы с тобой отлично сочтёмся!
- Спасибо.
- Кстати, не тяжело тебе мешок тащить?
- Да не, он лёгкий.
- Так дай мне, что тебе за зря силы тратить!
Он переложил ношу мне на плечо.
На крыльце нас встретила Алевтина. Она прикрыла глаза и облокотилась на забор, будто бы о чём-то замечтавшись. Алёнушка сидела на ступеньке, играя с тканевой куклой. Женщина взглянула на нас.
- О, вы пришли.
- И не с пустыми руками! – Елисей забрал мешок у меня. – Вот!
Женщина заглянула в мешок.
- Отлично! Оставь на кухне.
- Конечно, душенька! – Минотавр мимолётно приложился к её щеке и скрылся за дверью.
Я встал рядом с женщиной.
- Ну что? Теперь вы мне доверяете?
- Может быть… но я ещё немного посмотрю на вас.
- Ладно, смотрите.
Вдруг дочь подошла и дёрнула её за подол платья.
- Мамочка, можно мне погулять?
- Конечно, только недалеко!
Малышка кивнула и ушла к подножию холма. Через несколько секунд из других домов появилась целая ватага детей. Они начали играть и заливисто смеяться. Глядя на это, моя собеседница умилённо вздохнула.
- Вы любите детей?
- Конечно! Если их не любить, тогда что же из них вырастет?
- Ничего хорошего.
Вдруг от детворы стали доноситься недовольные возгласы. Женщина поднялась в полный рост, собираясь крикнуть, но я положил руку ей на плечо.
- Я разберусь, не бойтесь.
Орава окружила маленького мальчика. Тот сжимал целую охапку игрушек разного толка и, судя по недовольным взглядам и слезам других детей, они явно были не его.
- Что тут происходит? – Я постарался выглядеть строго.
-Ваня отбирает у нас игрушки! – Маленькая девочка с золотистой шёрсткой утирала слёзы крошечными кулачками.
Я прошёл через окружение и сел на корточки напротив хулигана.
- Ты что тут шкодишь, сорванец?
В ответ мальчишка надулся и показался язык.
- А если папке расскажу?
Видимо, этой фразой я попал точно в яблочко – малолетний грабитель выронил всю свою добычу. Тут же хозяева снова присвоили её себе.
- Н-не надо… - Хулиган жалобно взглянул на меня.
Вдруг он ломанулся прочь, но я с отцовской нежностью ухватил его за шиворот и подтянул к себе.
- Сначала извинись!
Мальчуган оглядел детей вокруг и, покорно преклонив голову, заговорил.
- Простите… пожалуйста.
- Вот и молодец! И чтобы больше такого не было! – Я отпустил его и поднялся, провожая взглядом.
- Х-хорошо.
Вдруг кто-то обнял меня за ногу. Это была Алёнушка.
-Спасибо, дядя Шон!
-Не за что. Но вообще-то я Джон.
-Ой, простите!
-Ничего страшного, девочка.
Дети продолжили веселиться, а я вернулся на крыльцо дома.
- Это был Иван?
- В смысле?
- Тот, кто их задирал.
- Наверное, да.
- Ох уж этот проказник, что ни день, то опять нашкодит! – Женщина сложила руки на груди. – Правильно сделал, что наказал!
- Да разве это наказание? По попе не хлопнул, подзатыльник не дал. Пусть этим его папа занимается.
- Да он-то знает, наверняка уже к вечеру поругает да за уши отдерёт.
- Но, видать, особого толку от этого нет.
- Что поделать? Вырастет, может, поумнеет хулиган. Кстати, уже полдень, вы не хотите отобедать?
- Хочу.
На обед был подан варёный картофель с луком. Мы быстро поели, почти ничего не обсудив.
Сегодня, 09:14 by mad_billyПросмотров: 32Комментарии: 0
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