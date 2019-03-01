Пантеон. Часть 5.1

mad_billy Просмотров: 32 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:14 by

Как ни странно, я снова оказался в тумане. Но вокруг ничего не было. Лишь странный свистящий звук доносился издалека. Вдруг он стих, раздались гулкие, приближающиеся шаги. Земля задрожала. Огромная тень нависла надо мной. Чудовищный страх обуял меня. Я попытался убежать, но не мог сдвинуться с места. Нога великана обрушилась на меня… и я проснулся, вскакивая с постели.Юрий с ужасом уставился на меня, едва ли не падая на пол.- Что случилось?! Ты закричал.Я ощутил своё тяжёлое дыхание и стекающий по лбу холодный пот.- Мне… мне приснился кошмар. Ничего особенного. – Я посмотрел в окно.Было раннее утро. Солнце радостно выглядывало из-за горизонта. Его теплый свет прогнал страх и навеял полное спокойствие.Несмотря на столь ранний час, со второго этажа уже доносились шаги. Встав и одевшись, мы расселись на кровати.- Я сегодня уезжаю, друг. Думаю, тебе стоит ещё что-нибудь рассказать напоследок.- А разве я не могу поехать с тобой?- Это было бы очень интересно, но, думаю, князь предпочтёт сам явиться к тебе. Он любит бывать в небольших поселениях.- Сочту это за уважение! А когда ты уезжаешь?- Ну… где-то после завтрака за мной приедет извозчик. Ты проводишь меня?- С удовольствием.В комнату вошёл Елисей. Он улыбался, уперев руки в бока.- Кто-нибудь хочет немного помочь мне?- Что такое? – Я подошёл к нему.- Надо наколоть дров. Всё-таки уже скоро осень и начнётся морозец.- Помогу, конечно!Место работы находилось за домом. К задней стенке дома был пристроен добротный просторный дровяник. В нём были сложены целые поленья. Рубочных колоды было две, потому мы оба принялись за работу. Несмотря на свой образ жизни, в ранние годы я был приучен к труду, и навыки остались. Потому я без затруднений приловчился к колуну и начал довольно быстро колоть дрова. Мы управились относительно быстро, ни разу не отвлёкшись на разговор. Лишь стук разносился над двором всё это время. Я даже не вспотел в процессе, чему Елисей несколько удивился.- А ты работящий! Может, останешься с нами?!- Да некуда мне от вас деваться. Помогать буду, нахлебником не стану.- Это уж точно! – Он ухватил меня за плечо. – Лишние руки в хозяйстве всегда нужны!Оказалось, что за нами всё это время наблюдали Алевтина и Юрий. Юноша выглядел восхищённо, а женщина – лишь удовлетворённо.- Пойдём есть, работнички? – Она с усмешкой улыбнулась.После скромного завтрака, не покидая стола, Елисей позвал меня на рынок – сегодня привезли хлеб, и нужно было хорошенько запастись.- Наверное, это мой извозчик. Я пойду с вами! – Юрий вышел с нами на крыльцо.- Может быть. Идём, друзья!Рынок являлся небольшой площадью на южном краю селения. Здесь стояло несколько лавок с различной снедью и прочими необходимостями. В центре площади стояла телега. Горбатый старый минотавр сидел, придерживая больших коней за узду. Рядом, расслабленно опёршись спиной на борт телеги, стоял здоровый минотавр ростом почти в полтора раза больше меня. Он был облачён в броню и внимательно разглядывал навершие своей булавы, будто бы выискивая царапинки и следы боёв на железе. Заметив Юрия, он заметно оживился и тут же подошёл к нему.- Как ты тут, приятель? Сделал свой доклад?- Да, всё в мельчайших подробностях.Дальнейший разговор я слышал плохо, так как сосредоточился на работе. Мы с Елисеем аккуратно складывали батоны хлеба, которые подавали с одно из прилавков, в мешок. Всего нам досталось около десятка батонов.- Зачем так много? – Я завязал мешок.- Тебе ли не знать? Хлеб привозят редко, зато много, все запасают.- Раз так, то почему здесь нет столпотворения, и никто ничего не платит?- Так ясно же. Хлеба в наших краях по уши. Есть возможность просто раздавать, чтобы была хоть какая-то еда у народа.- Ясно.Я оглянулся на телегу. Юрий и его товарищ уже заняли места в ней, кучер собрался трогаться. Летописец посмотрел на меня.- Пока, Джон! – Он махнул рукой.Телега сдвинулась с места, развернулась и в темпе покинула площадь, а за ней и селение. Только пыль успела подняться из-под копыт лошадей.- Ты будешь скучать по нему? – Елисей закинул мешок на плечо, и мы пошли к дому.- Мужик, ты серьёзно?- Просто, вы же так сдружились…- Нет. Он, конечно, хороший парень, но у нас была всего пара дней. За такое время дружбу завести сложно.- В смысле? Ты же говорил, что с тем же Джеком вы хорошо дружили.- Ну, и знал я его не один год. Тут хочешь, не хочешь, а какие-нибудь отношения появятся.- О…- Для дружбы у меня есть ты. Я думаю, мы с тобой отлично сочтёмся!- Спасибо.- Кстати, не тяжело тебе мешок тащить?- Да не, он лёгкий.- Так дай мне, что тебе за зря силы тратить!Он переложил ношу мне на плечо.На крыльце нас встретила Алевтина. Она прикрыла глаза и облокотилась на забор, будто бы о чём-то замечтавшись. Алёнушка сидела на ступеньке, играя с тканевой куклой. Женщина взглянула на нас.- О, вы пришли.- И не с пустыми руками! – Елисей забрал мешок у меня. – Вот!Женщина заглянула в мешок.- Отлично! Оставь на кухне.- Конечно, душенька! – Минотавр мимолётно приложился к её щеке и скрылся за дверью.Я встал рядом с женщиной.- Ну что? Теперь вы мне доверяете?- Может быть… но я ещё немного посмотрю на вас.- Ладно, смотрите.Вдруг дочь подошла и дёрнула её за подол платья.- Мамочка, можно мне погулять?- Конечно, только недалеко!Малышка кивнула и ушла к подножию холма. Через несколько секунд из других домов появилась целая ватага детей. Они начали играть и заливисто смеяться. Глядя на это, моя собеседница умилённо вздохнула.- Вы любите детей?- Конечно! Если их не любить, тогда что же из них вырастет?- Ничего хорошего.Вдруг от детворы стали доноситься недовольные возгласы. Женщина поднялась в полный рост, собираясь крикнуть, но я положил руку ей на плечо.- Я разберусь, не бойтесь.Орава окружила маленького мальчика. Тот сжимал целую охапку игрушек разного толка и, судя по недовольным взглядам и слезам других детей, они явно были не его.- Что тут происходит? – Я постарался выглядеть строго.-Ваня отбирает у нас игрушки! – Маленькая девочка с золотистой шёрсткой утирала слёзы крошечными кулачками.Я прошёл через окружение и сел на корточки напротив хулигана.- Ты что тут шкодишь, сорванец?В ответ мальчишка надулся и показался язык.- А если папке расскажу?Видимо, этой фразой я попал точно в яблочко – малолетний грабитель выронил всю свою добычу. Тут же хозяева снова присвоили её себе.- Н-не надо… - Хулиган жалобно взглянул на меня.Вдруг он ломанулся прочь, но я с отцовской нежностью ухватил его за шиворот и подтянул к себе.- Сначала извинись!Мальчуган оглядел детей вокруг и, покорно преклонив голову, заговорил.- Простите… пожалуйста.- Вот и молодец! И чтобы больше такого не было! – Я отпустил его и поднялся, провожая взглядом.- Х-хорошо.Вдруг кто-то обнял меня за ногу. Это была Алёнушка.-Спасибо, дядя Шон!-Не за что. Но вообще-то я Джон.-Ой, простите!-Ничего страшного, девочка.Дети продолжили веселиться, а я вернулся на крыльцо дома.- Это был Иван?- В смысле?- Тот, кто их задирал.- Наверное, да.- Ох уж этот проказник, что ни день, то опять нашкодит! – Женщина сложила руки на груди. – Правильно сделал, что наказал!- Да разве это наказание? По попе не хлопнул, подзатыльник не дал. Пусть этим его папа занимается.- Да он-то знает, наверняка уже к вечеру поругает да за уши отдерёт.- Но, видать, особого толку от этого нет.- Что поделать? Вырастет, может, поумнеет хулиган. Кстати, уже полдень, вы не хотите отобедать?- Хочу.На обед был подан варёный картофель с луком. Мы быстро поели, почти ничего не обсудив.

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