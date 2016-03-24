Старушонка

Lynx Просмотров: 778 Комментарии: 9 +22 Сегодня, 03:14 by

В детстве я заболела корью и оказалась в больнице. Мне было около трех лет, поэтому лежала уже одна, без мамы.Прекрасно сохранились в памяти некоторые моменты больничной жизни, они, как обрывки фильма, всплывают перед глазами до сих пор, хотя мне уже 37 лет.Помню, что палата представляла собой узкую комнату-пенал с двумя кроватями, как в купе в поезде. А стены были стеклянные, можно было смотреть вдаль через все палаты, сколько их там было.Тот случай, о котором я хочу рассказать, произошел днём. Помню, что я сидела в кровати и смотрела по сторонам, скучала. Спинка кровати была с металлическими прутьями, обычная больничная койка.Моё внимание привлекло шевеление края матраса в ногах. Что-то там мелькало, копошилось, как будто карабкалось, но я никак не могла рассмотреть, что же там такое. И вот оно показалось…Сквозь прутья пролезла маленькая старушонка, размером с небольшую куклу, сантиметров 15-20. И сразу побежала ко мне по одеялу. Я сидела, отпрянув назад, и с ужасом на неё таращилась. При этом старушонка звала кого-то по имени: «Алёнушка! Где моя Алёнушка?». Я просто одеревенела от ужаса. И когда эта бабка подбежала ко мне вплотную, в панике крепко ухватила ее за голову. Состояние было почти истерическое, я вцепилась в нее изо всех сил! Несколько секунд держала мёртвой хваткой, потом резко отдёрнула руку. Старушонка завыла, завертелась на месте, держась за голову, а потом бегом убежала туда, откуда вылезла.Сколько раз я потом рассказывала маме про эту бабку, но она всегда убеждала меня, что этого не могло быть на самом деле. Списывала на температурный бред, сон, детский возраст, что всё мне приснилось или привиделось. Но переубедить меня так и не смогла — слишком уж явные ощущения были.

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