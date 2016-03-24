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Истории из жизни

Старушонка

В детстве я заболела корью и оказалась в больнице. Мне было около трех лет, поэтому лежала уже одна, без мамы.
Прекрасно сохранились в памяти некоторые моменты больничной жизни, они, как обрывки фильма, всплывают перед глазами до сих пор, хотя мне уже 37 лет.
Помню, что палата представляла собой узкую комнату-пенал с двумя кроватями, как в купе в поезде. А стены были стеклянные, можно было смотреть вдаль через все палаты, сколько их там было.

Тот случай, о котором я хочу рассказать, произошел днём. Помню, что я сидела в кровати и смотрела по сторонам, скучала. Спинка кровати была с металлическими прутьями, обычная больничная койка.
Моё внимание привлекло шевеление края матраса в ногах. Что-то там мелькало, копошилось, как будто карабкалось, но я никак не могла рассмотреть, что же там такое. И вот оно показалось…
Сквозь прутья пролезла маленькая старушонка, размером с небольшую куклу, сантиметров 15-20. И сразу побежала ко мне по одеялу. Я сидела, отпрянув назад, и с ужасом на неё таращилась. При этом старушонка звала кого-то по имени: «Алёнушка! Где моя Алёнушка?». Я просто одеревенела от ужаса. И когда эта бабка подбежала ко мне вплотную, в панике крепко ухватила ее за голову. Состояние было почти истерическое, я вцепилась в нее изо всех сил! Несколько секунд держала мёртвой хваткой, потом резко отдёрнула руку. Старушонка завыла, завертелась на месте, держась за голову, а потом бегом убежала туда, откуда вылезла.

Сколько раз я потом рассказывала маме про эту бабку, но она всегда убеждала меня, что этого не могло быть на самом деле. Списывала на температурный бред, сон, детский возраст, что всё мне приснилось или привиделось. Но переубедить меня так и не смогла — слишком уж явные ощущения были.
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Сегодня, 03:14 by LynxПросмотров: 778Комментарии: 9
+22

Ключевые слова: Болезнь старушонка больница лилипут испуг

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Комментарии

#1 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 08:20
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (777|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 637
Ужасть жуткая. Вот и ложись после этого в стационар.... Но реакцияреакция ГГ понравилась, надо было её ещё и тапком нахлобучить, ибо нефиг....
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#2 написал: Ksenya078
Сегодня, 08:40
0
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Репутация: (128|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 745
Страшно-то как, молодец ребёнок, не растерялся. Спасибо, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#3 написал: акжана
Сегодня, 08:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (569|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 668
Как известно болезнь достаточно сильно пробивает защитное энергетическое поле любого человека, но особенно детскую ауру. Тут и слетается всякая нечисть в виде такой вот старушонки. Старуха очень похожая на кикимору неожиданно получила отпор. Есть три вида реакции на стресс — замереть, убежать или пойти в атаку, вот и девочка видимо решила использовать третий вариант. ПЛЮС
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#4 написал: Баба Клава
Сегодня, 09:12
+1
Группа: Авторы
Репутация: (1756|-2)
Публикаций: 31
Комментариев: 1 182
А я согласна с мамой девочки. Все от жара ребенку привиделось. Я вон ветрянкой в 44 года болела. На второй день болезни такие мультифильмы наяву видала что и вспомнить страшно. А уж чего про трехлетку говорить... Плюс за историю.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#5 написал: Talisha
Сегодня, 09:55
+2
Группа: Посетители
Репутация: (626|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 600
А зачем с корью в больницу ребёнка класть (тем более одного в 3 года...но это уже не суть)? Это ж из раздела детских болезней, которые переносятся легко и дома. А в таких местах, как больницы, в скопище духов самых неприятных дети могут видеть их. Тоже подумала про кикимору:-)

Цитата: Баба Клава
А я согласна с мамой девочки. Все от жара ребенку привиделось. Я вон ветрянкой в 44 года болела. На второй день болезни такие мультифильмы наяву видала что и вспомнить страшно. А уж чего про трехлетку говорить... Плюс за историю.

Дети гораздо легче переносят, так только взрослых колбасит, потому что корью и ветрянкой лучше переболеть в детстве, потом может быть даже летальный исход... Так что мультфильмы - это ещё очень даже неплохо для ветрянки в 44. Но не в 3 года
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 10:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (88|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 451
"Мне было около трех лет, поэтому лежала уже одна, без мамы." Еще один ужас тех времен. Может и температура, а может и нечисть это была, но забавная история про больного но очень смелого ребенка) Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#7 написал: Forgotten Doll
Сегодня, 10:24
+1
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Репутация: (107|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 94
Действительно жуткая история, ничего не скажешь... Не знаю, что это такое, но малышке досталось :(
Читать о таком страшно, не то что самому пережить, тем более ребенку.
Зарегистрирован: 4.08.2015
#8 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 10:40
+1
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Репутация: (132|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 762
Схватив неведомую старушку за голову, надо было бы ещё ухитриться схватить её за нос. +
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#9 написал: Вареньевна
Сегодня, 10:56
0
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Репутация: (112|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 166
Вот дите страху то натерпелось. Жуть. +
Зарегистрирован: 4.02.2017
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