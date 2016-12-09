Внезапная рассказявка - Рубильник весны

Летяга Просмотров: 43 Комментарии: 2 +4 Вчера, 21:15 by

— Дяденька….Мужчина в кресле вздрогнул и открыл глаза.— А? Кто здесь?— Дяденька, а мы вот… Попросить хотели.В дверях стояли мальчик в ушанке и девочка в шапке с помпоном.— Что вы тут делаете?— Вы не ругайтесь. Мы к вам с просьбой.Мужчина потянулся и встал.— Кто вас сюда вообще пропустил?— Мы сами пришли.Хмыкнув, мужчина подошёл к столу и, щёлкнув кнопкой, включил электрический чайник. В белом пластиковом агрегате сразу же зашумела вода.— Вы ещё тут? А ну, кыш домой.— Дяденька, вы нас выслушайте, пожалуйста, - мальчик шмыгнул носом.— А мы вам к чаю варенья принесли. Малинового.Хозяин комнаты улыбнулся в усы.— Ну если малинового. Чего хотите-то?— Дяденька, включите пожалуйста весну.Мужчина нахмурился.— Не время ещё. У нас климатическая норма - весна в апреле.— Ну, пожалуйста! - мальчик одновременно попросил и насупился.— Пожалуйста! - поддержала друга девочка, - Вам ведь совсем не сложно. А нам солнышка хочется, травки.— Не сложно, - согласился мужчина и поставил на стол три чашки, - но рано. Я включу весну, а у вас крики будут, что глобальное потепление.— Дяденька Год…— Тихо. Садитесь чай пить, коли у вас варенье есть. А то мне скучно одному будет. Только чур за чаем не упрашивать.Год напоил их чаем с липовым цветом. Варенье было мгновенно съедено вместе с баранками, висящими на верёвочке над столом. Хозяину тоже досталось пару ложек в чай.— Всё, бегите домой. А то родители искать начнут.— А как же весна?— В своё время, ребятки. Раньше срока ничего делать нельзя. Если вас сразу в десятый класс отправить, что будет? Вот так и с весной.Дети ушли, а Год ещё долго сидел с полупустой чашкой и смотрел в окно.— А ведь, правда, солнышка хорошо бы.Мужчина встал и пошёл в соседнюю комнату. Открыл большой щиток с надписью “не влезай, прибью”. И дёрнул большой зелёный рубильник. Где-то за стеной взрыкнул Весенний генератор. Год вздохнул.— Всё равно ведь будете недовольны. То вам снега надо, то метель не нравится. То жарко вам летом, то на слякоть жалуетесь. Пусть хоть дети солнцу порадуются, а ёжики травке.Генератор Весны гудел всё громче и громче, набирая обороты. А в лесу, в норах, ёжики дергали лапками, чувствуя скорое пробуждение. Только старый медведь недовольно ворчал, ворочаясь в берлоге - ему снилась звёздная медведица, и просыпаться совершенно не хотелось.Автор: Александр Котобус Горбов.

Ключевые слова: Дяденька год дети рубильник весна ёжики

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