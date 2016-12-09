Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Внезапная рассказявка - Рубильник весны

— Дяденька….

Мужчина в кресле вздрогнул и открыл глаза.

— А? Кто здесь?

— Дяденька, а мы вот… Попросить хотели.

В дверях стояли мальчик в ушанке и девочка в шапке с помпоном.

— Что вы тут делаете?

— Вы не ругайтесь. Мы к вам с просьбой.

Мужчина потянулся и встал.

— Кто вас сюда вообще пропустил?

— Мы сами пришли.

Хмыкнув, мужчина подошёл к столу и, щёлкнув кнопкой, включил электрический чайник. В белом пластиковом агрегате сразу же зашумела вода.

— Вы ещё тут? А ну, кыш домой.

— Дяденька, вы нас выслушайте, пожалуйста, - мальчик шмыгнул носом.

— А мы вам к чаю варенья принесли. Малинового.

Хозяин комнаты улыбнулся в усы.

— Ну если малинового. Чего хотите-то?

— Дяденька, включите пожалуйста весну.

Мужчина нахмурился.

— Не время ещё. У нас климатическая норма - весна в апреле.

— Ну, пожалуйста! - мальчик одновременно попросил и насупился.

— Пожалуйста! - поддержала друга девочка, - Вам ведь совсем не сложно. А нам солнышка хочется, травки.

— Не сложно, - согласился мужчина и поставил на стол три чашки, - но рано. Я включу весну, а у вас крики будут, что глобальное потепление.

— Дяденька Год…

— Тихо. Садитесь чай пить, коли у вас варенье есть. А то мне скучно одному будет. Только чур за чаем не упрашивать.

Год напоил их чаем с липовым цветом. Варенье было мгновенно съедено вместе с баранками, висящими на верёвочке над столом. Хозяину тоже досталось пару ложек в чай.

— Всё, бегите домой. А то родители искать начнут.

— А как же весна?

— В своё время, ребятки. Раньше срока ничего делать нельзя. Если вас сразу в десятый класс отправить, что будет? Вот так и с весной.

Дети ушли, а Год ещё долго сидел с полупустой чашкой и смотрел в окно.

— А ведь, правда, солнышка хорошо бы.

Мужчина встал и пошёл в соседнюю комнату. Открыл большой щиток с надписью “не влезай, прибью”. И дёрнул большой зелёный рубильник. Где-то за стеной взрыкнул Весенний генератор. Год вздохнул.

— Всё равно ведь будете недовольны. То вам снега надо, то метель не нравится. То жарко вам летом, то на слякоть жалуетесь. Пусть хоть дети солнцу порадуются, а ёжики травке.

Генератор Весны гудел всё громче и громче, набирая обороты. А в лесу, в норах, ёжики дергали лапками, чувствуя скорое пробуждение. Только старый медведь недовольно ворчал, ворочаясь в берлоге - ему снилась звёздная медведица, и просыпаться совершенно не хотелось.



Автор: Александр Котобус Горбов.
Источник.
Вчера, 21:15 by ЛетягаПросмотров: 43Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Дяденька год дети рубильник весна ёжики

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 23:05
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1194|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 281
Славно то как) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#2 написал: Космонасть
Вчера, 23:13
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (279|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 636
Старому медведю снилась звёздная медведица и просыпаться совершенно не хотелось - вот мишка-шалунишка))) отличная рассказявка 437
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.