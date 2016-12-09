Внезапная рассказявка - Рубильник весны— Дяденька….
Мужчина в кресле вздрогнул и открыл глаза.
— А? Кто здесь?
— Дяденька, а мы вот… Попросить хотели.
В дверях стояли мальчик в ушанке и девочка в шапке с помпоном.
— Что вы тут делаете?
— Вы не ругайтесь. Мы к вам с просьбой.
Мужчина потянулся и встал.
— Кто вас сюда вообще пропустил?
— Мы сами пришли.
Хмыкнув, мужчина подошёл к столу и, щёлкнув кнопкой, включил электрический чайник. В белом пластиковом агрегате сразу же зашумела вода.
— Вы ещё тут? А ну, кыш домой.
— Дяденька, вы нас выслушайте, пожалуйста, - мальчик шмыгнул носом.
— А мы вам к чаю варенья принесли. Малинового.
Хозяин комнаты улыбнулся в усы.
— Ну если малинового. Чего хотите-то?
— Дяденька, включите пожалуйста весну.
Мужчина нахмурился.
— Не время ещё. У нас климатическая норма - весна в апреле.
— Ну, пожалуйста! - мальчик одновременно попросил и насупился.
— Пожалуйста! - поддержала друга девочка, - Вам ведь совсем не сложно. А нам солнышка хочется, травки.
— Не сложно, - согласился мужчина и поставил на стол три чашки, - но рано. Я включу весну, а у вас крики будут, что глобальное потепление.
— Дяденька Год…
— Тихо. Садитесь чай пить, коли у вас варенье есть. А то мне скучно одному будет. Только чур за чаем не упрашивать.
Год напоил их чаем с липовым цветом. Варенье было мгновенно съедено вместе с баранками, висящими на верёвочке над столом. Хозяину тоже досталось пару ложек в чай.
— Всё, бегите домой. А то родители искать начнут.
— А как же весна?
— В своё время, ребятки. Раньше срока ничего делать нельзя. Если вас сразу в десятый класс отправить, что будет? Вот так и с весной.
Дети ушли, а Год ещё долго сидел с полупустой чашкой и смотрел в окно.
— А ведь, правда, солнышка хорошо бы.
Мужчина встал и пошёл в соседнюю комнату. Открыл большой щиток с надписью “не влезай, прибью”. И дёрнул большой зелёный рубильник. Где-то за стеной взрыкнул Весенний генератор. Год вздохнул.
— Всё равно ведь будете недовольны. То вам снега надо, то метель не нравится. То жарко вам летом, то на слякоть жалуетесь. Пусть хоть дети солнцу порадуются, а ёжики травке.
Генератор Весны гудел всё громче и громче, набирая обороты. А в лесу, в норах, ёжики дергали лапками, чувствуя скорое пробуждение. Только старый медведь недовольно ворчал, ворочаясь в берлоге - ему снилась звёздная медведица, и просыпаться совершенно не хотелось.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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Вчера, 21:15 by ЛетягаПросмотров: 43Комментарии: 2
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