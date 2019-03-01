Свобода воли

Летяга Просмотров: 16 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:45 by

“Как же все это достало!” – думал Виталик в тесной душной маршрутке по пути на работу. От шансона в колонках собственные наушники не спасали, и любимый плейлист казался тупым и заезженным.“Как же я вас ненавижу!” – молча вздыхал он, дежурно улыбаясь покупателям, желающим в пятый раз за день выяснить, чем вот тот смартфон отличается вот от этого, и если ничем, то почему такая цена, и где вообще скидки, Новый год же скоро?! Ну сходите в офис производителя повозмущайтесь там! Как будто он, Виталик, ставит эту дурацкую цену!“Вот взять бы и поубивать, всех!” – скрежетал он зубами, возвращаясь домой по слякотным улицам, как будто в насмешку украшенных новогодними огоньками. Какой Новый год, ну откуда берутся все эти счастливые люди, покупающие елочные шарики, мишуру и мандарины? Им что, заняться нечем, у них работы нет?!До своего подъезда Виталик добрался в исключительно дурном настроении, заранее предвкушая сломанный лифт, окурки на лестничной клетке и ругань с двинутой соседкой, считающей, что курил именно он. Да щаз, он терпеть не может эту дрянь, и сам бы с удовольствием поотрывал руки всем этим дымососам!– Молодой человек!– А?Виталик обернулся, машинально вынимая из левого уха наушник. Возле обшарпанной приподъездной лавочки стоял… Бес. Парень зажмурился, помотал головой, но когда он осторожно открыл глаза, странное явление никуда не пропало. Совсем как на картинке: весь в черном, с рогами, нос пятачком, улыбается понимающе так. Мелковат только, ниже Виталика на голову, да и худой какой-то… Не кормят их, что ли?– Вы извините… – Бес с нехарактерной робостью сделал шаг к парню. – Вы только не пугайтесь! Я совершенно случайно услышал ваши мысли… Ну ладно, не случайно, работа такая, ну в общем… Вот.Рогатый сунул руку куда-то за спину и протянул оторопевшему Виталику топор на длинной ручке. Полминуты парень переводил взгляд с блестящего, острого даже на вид лезвия на смущенную физиономию беса, пока не осознал, что ничего не понимает. Розыгрыш, что ли?– А… Зачем? – осторожно уточнил он.Бес смутился ещё больше.– Ну вы же сами хотели… Ну… Поубивать.– Кого?!– Всех.– Зачем?!– Не знаю… Не мое дело знать. Я только того… Помочь. От чистого сердца, не подумайте! Исполнить заветное желание…– Дурдом, – пробормотал Виталик, делая шаг назад. Доработался, уже галлюцинации пошли! Или белая горячка? Ну выпили с ребятами по пиву после смены… Ой, не, надо завязывать. Точно завязывать, а то вот так и впрямь за топор схватиться недолго! Виталик на мгновение представил собственные руки на окровавленном топорище и его замутило. Нет уж, не надо таких желаний, срочно в отпуск, срочно отдыхать, к бабушке, в деревню… О, на Новый год! И старушка порадуется, и мозги на свежем воздухе проветрятся…– Погодите, куда вы? – жалобно окликнул бес. – А желание? Подождите, пожалуйста! Не нравится топор – так я ружье могу принести! Автомат, танк, баллистическую ракету, ну не убегайте же!!!Но Виталик уже не слушал.***– Что, не свезло? – насмешливо окликнули из-за спины.Бес, не оборачиваясь, помотал головой, шмыгнул носом и сунул топор в безразмерный карман. Танк там, пожалуй, не поместился бы, а вот автомат можно было достать хоть сейчас. Но глупый человечишка даже не попытался исполнить свое темное желание. Снова провал.– Они ж сами не знают, чего хотят! – пожаловался бес вслух. – Я ж по инструкции, самое яркое желание… А он сбежал! Ну скажи, что я не так делаю, а?!За спиной зашелестело, словно некто с огромными крыльями пожал плечами.– Все так. Ну, с моей точки зрения, конечно. Он там сейчас звонит бабушке, договаривается приехать на праздники. Пить, конечно, бросит. В отпуске подумает как следует, решит на учебу вернуться, работу, кстати, найдет поближе к дому...Бес с досадой сплюнул и присел на скамейку. Ангел неспешно вышел из тени, встал под фонарем – крепкий кряжистый мужик лет пятидесяти, без крыльев и не узнаешь.– Да ладно тебе, не парься, – дружелюбно подмигнул он. – Я сам ещё ни разу точно не угадал. Тоже, знаешь, глупый был, только-только оперился… Думал, осчастливлю всех сразу, буду помогать исполнять самые заветные желания, всем будет хорошо! Чуть не надорвался, а толку ноль. Хорошо еще, сильно накосячить не успел, старший товарищ помог, объяснил, что как. Из ваших был, кстати.– У вас тоже через желания все? – удивился бес, двигаясь на скамейке. Ангел присел рядом и снова с шуршанием пожал плечами.– Инструмент универсальный. Только думать надо, прежде чем пользоваться, – ангел беззлобно усмехнулся и легонько постучал беса по рогу. – Планировать, договариваться, уговаривать, опять же… Голова тебе на что дана?– А если… – бес сдвинул брови. – Слушай, а если заставить?– Дурак, что ли? – ангел удивленно вскинул светлые брови. – Фундаментальный принцип – свобода воли! Человек выбирает сам и только сам, наше дело – предлагать варианты. Чуть полномочия превысишь – так прилетит, мало не покажется, причем с обеих сторон.– Что, даже вам? – не поверил рогатый.Ангел выразительно скривился. Бес снова вздохнул и украдкой покосился наверх.– Что толку-то с этой свободы? – проворчал он. – Ладно, этот к бабушке поедет. А есть ведь те, кто и без меня за топор схватится.– Есть, – не стал спорить ангел. – А есть те, кто должен их остановить. А есть те, кому положено этим топором получить, и не нам с тобой решать, понял?Он тоже поднял голову. С черного неба медленно летели снежинки, и казалось, что это звезды осыпаются и ложатся на землю, чтобы тут же растаять.– И что делать в итоге? – бес жалобно шмыгнул носом. Ангел усмехнулся.– Работать, мой юный друг. По своему профилю. Подкидывать им задачи и проблемы, чтоб выбирали, развивались, учились… Ну или наоборот, если учиться не хотят. – Он немного помолчал. – У нас с тобой ведь нет этой самой свободы, что положено, то и делаем.Бес поднял руку, и на подставленную ладонь опустилась снежинка, тут же свернувшаяся капелькой.– А будет она когда-нибудь? Ну, свобода?– Если хорошо себя вести – возможно. Родишься где-нибудь здесь… – Ангел повел крылом в сторону золотых огней многоэтажек. В окошке на пятом этаже мерцала гирляндами новогодняя елка, и бесу вдруг ужасно захотелось туда, в тепло, к огонькам и мандаринам, и чтобы вся семья за столом, и сок в высоких бокалах, и подарки, и мама торт испекла…Бес снова шмыгнул носом, и ангел, улыбнувшись, дружески обнял его за плечи и укрыл крылом.***...В квартире на шестом этаже Виталик, договорившись с бабушкой, заваривал чай и мурлыкал песенку про снежинку. Ощущение, что он все сделал правильно, грело изнутри, вызывая улыбку. Странное дело – мир вокруг совершенно не изменился, и сам он, Виталик, вроде бы остался прежним, но убивать и ненавидеть больше не хотелось.Хотелось купить шариков. И мандаринов.Новый год же скоро.Автор - Мария Камардина.

Ключевые слова: Новый Год ангел бес желания

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