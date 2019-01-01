Волк

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:59

Причина: Стилистика автора сохранена.

Aleksandr999 Просмотров: 56 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 13:58 by

Смещая сознание в новые области восприятия, сможешь ли ты найти ответ - где реальность, а где иллюзия?..Я бежал к лесу, чувствуя силу и мощь могучих лап, наполненный счастьем в предвкушении долгожданной встречи с сородичами… Возвращение домой…Я вижу свою стаю – дюжина волков ждет меня возле леса, в их сердцах любовь и радость – они ждали меня и верили, что я вернусь. Долго меня не было… Мой уход в мир сновидений, где я сновидел себя человеком, непредсказуемо затянулся… В тех сновидениях я перевоплощался полководцем, банкиром, торгашом, бродягой-путешественником, магом, волшебником, императором, и теперь, получив этот неоценимый опыт, я вернулся…Стая рванула навстречу и я, окрыленный счастьем, не чувствуя земли под ногами летел к ним. Сблизившись, я прыгнул… Мы катались, прыгали и резвились, радуясь возможности снова быть вместе, сбивая друг друга с лап и покусывая…Я остановился, глядя на нее. Волчица сидела в стороне и ждала, когда я наиграюсь с «парнями». Глядя в глаза я подошел к ней. В ее глазах – нежность. Ее запах был так близок и приятен. Вся мужская волчья страсть пробудилась во мне… Я побежал в лес, дав знак ей следовать за мной, уводя Волчицу вглубь чащи. Уж очень долго я ждал этой возможности уединиться…Мы сидели на опушке, когда вдалеке промелькнула серая шкурка. Не сговариваясь, повинуясь инстинкту, мы рванули в ту сторону. Заяц… Мощнейший азарт, адреналин наполнили мою кровь, я летел в сторону добычи, попутно улавливая на ходу его запах… Огонь в глазах, страсть, радость от представленной возможности проявить всю свою скорость, силу и мощь волчьего тела пробудились во мне. Я несся по лесу, уворачиваясь от деревьев и перепрыгивая через кусты, получая несказанное удовольствие от самого процесса охоты. Краем глаза я увидел волчицу, бегущую чуть сзади слева от меня. Мы переглянулись, «схватывая» запах друг друга. Наши энергии светились счастьем и радостью от совместной ловли…Пойманный, еще теплый заяц приятно лежал в зубах. Я положил тушку на землю. Сидя рядом, волчица с удивлением смотрела на меня – за время моего продолжительного отсутствия я не только не потерял хватку, но приобрел еще большую силу. Я с любовью посмотрел на тело зайца, поблагодарив заячий дух за прекрасную возможность взращивать свои навыки и умения в реализации божественного плана…Мощный свет луны заливает поляну. Мы сидим с Волчицей, наслаждаясь нашим совместным пребыванием и наполняясь энергией луны, вводящей в магическое состояние. Лизнув, она уткнулась носом мне в шею, и приятный холодок пробежал по моему телу. Передо мной открылись картинки приближающего будущего: мы семеним по лесу, окруженные ватагой волчат, которые, тыкаясь носами в живот волчицы, спотыкаясь и падая, норовят припасть к соскам моей подруги… ®

Ключевые слова: Волк сон лес авторская история

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