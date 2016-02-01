Жалобная стая

Жалобная стаяАнфас луны весь кратерами смят.
Их мрачный вид к себе манил,
А я, свой к небу подняв взгляд,
С волками жалобно завыл.
Со мною рядом — волчья стая
Хвостами трётся об меня.
От взгляда мрака подвывая,
Поет собачая семья.
Они со мной. Они мне как родные.
Луна в их душах плавит сталь.
Их взгляды мрачные, пустые
Во мне посеют лишь печаль.
Волков душа, наполненная грустью,
Внутри была спокойна, как всегда.
Она открыла в злобном сердце устье —
Оно вело в путь света и добра.
В душе захлебывался кровью.
Не мог найти я нужных слов,
Не в силах справиться с той болью,
Что родили сердца волков.
И был я принят в волчью стаю,
Ведь ничего не значит внешность —
Грусть и боль, скрепленные на сваи,
Открыли к братству принадлежность.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:32
Сегодня, 11:32 by Nek_2_TПросмотров: 49Комментарии: 4
Ключевые слова: Волки жалость грусть боль авторский стих