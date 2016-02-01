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Стихи

Жалобная стая

Анфас луны весь кратерами смят.
Их мрачный вид к себе манил,
А я, свой к небу подняв взгляд,
С волками жалобно завыл.

Со мною рядом — волчья стая
Хвостами трётся об меня.
От взгляда мрака подвывая,
Поет собачая семья.

Они со мной. Они мне как родные.
Луна в их душах плавит сталь.
Их взгляды мрачные, пустые
Во мне посеют лишь печаль.

Волков душа, наполненная грустью,
Внутри была спокойна, как всегда.
Она открыла в злобном сердце устье —
Оно вело в путь света и добра.

В душе захлебывался кровью.
Не мог найти я нужных слов,
Не в силах справиться с той болью,
Что родили сердца волков.

И был я принят в волчью стаю,
Ведь ничего не значит внешность —
Грусть и боль, скрепленные на сваи,
Открыли к братству принадлежность.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:32
Сегодня, 11:32 by Nek_2_TПросмотров: 49Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Волки жалость грусть боль авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Joss
Сегодня, 12:35
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Грусть тоска меня съедает.
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#2 написал: Estel_N
Сегодня, 12:50
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тяжело читается, смысл для меня не очень понятен, без оценки
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#3 написал: Nek_2_T
Сегодня, 14:07
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Цитата: Estel_N
тяжело читается, смысл для меня не очень понятен, без оценки


Чего тут не понятного-то?
Зарегистрирован: 25.06.2018
#4 написал: Nek_2_T
Сегодня, 17:48
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