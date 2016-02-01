Жалобная стая

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:32

Nek_2_T Просмотров: 49 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 11:32 by

Анфас луны весь кратерами смят.Их мрачный вид к себе манил,А я, свой к небу подняв взгляд,С волками жалобно завыл.Со мною рядом — волчья стаяХвостами трётся об меня.От взгляда мрака подвывая,Поет собачая семья.Они со мной. Они мне как родные.Луна в их душах плавит сталь.Их взгляды мрачные, пустыеВо мне посеют лишь печаль.Волков душа, наполненная грустью,Внутри была спокойна, как всегда.Она открыла в злобном сердце устье —Оно вело в путь света и добра.В душе захлебывался кровью.Не мог найти я нужных слов,Не в силах справиться с той болью,Что родили сердца волков.И был я принят в волчью стаю,Ведь ничего не значит внешность —Грусть и боль, скрепленные на сваи,Открыли к братству принадлежность.

Ключевые слова: Волки жалость грусть боль авторский стих

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