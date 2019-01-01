Шаманка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:24

Причина: Изменен раздел.

Aleksandr999 Просмотров: 39 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:24 by

Удивительные путешествия в ОСОЗНАННЫХ СНОВИДЕНИЯХ…Я шел по живописному горному ущелью, и кристально чистый воздух бодрил меня, очищая сознание, наполняя силой и мощным желанием творить… Я подходил к своему любимому Храму, чувствуя, что его Хранитель уже выходит мне навстречу.Но у входа в Храм Сновидения неожиданно услышал тихий зов... Я остановился и прислушался – зов, наполненный женскими энергиями, был окрашен оттенками грусти. Меня звала девушка… Зов был очень знакомым, но постоянно прерывался, и мне большим трудом удавалось различить и сфокусироваться на нем.. В очередной раз поймав сигнал, я, сонастроившись, не раздумывая ушел ему навстречу…Озеро… Дым костров небольшого поселения из юрт на фоне гор… Я двинулся к деревне…Издалека узнал ее… Она сидела возле костра... Шаманка… Подойдя ближе, я разглядел ее… Небольшая накидка из шкур, талисман-оберег на груди и серьги из перьев придавали ее азиатским чертам лица еще большую выразительность. Она смотрела на меня с огромным любопытством. Я сел напротив… «Как две капли похожа на воплощенную в моем мире, но здесь мы только встретились, а там уже успели несколько раз расстаться», - с улыбкой подумал я.- Кто ты? – спросила она.- Вспомни, – ответил я, глядя ей в глаза.Она смутилась от моего пристального взгляда, но было видно, как память шевельнулась в ней, проявившись светом и блеском в глазах.Конечно, я помню ее… Она была моей женой во многих Мирах и Воплощениях. В той реальности мы работали со стихиями, и Духи были нашими постоянными спутниками. Мы жили в гармонии с природой и друг другом, провожали закаты, радовались восходам, наполненные счастьем, наслаждались ночными уединениями и совместными пробуждениями. Мы обожали совместные путешествия, обожали познавать мир и открывать его новые грани. Любовью была наполнена вся наша жизнь. Мы помогали людям… Исцеляли… И резонирующие удары бубна не раз прокладывали нам дорогу в другие миры и реальности.Но почему она здесь? Что она здесь делает? Почему она одна?Мягкие энергии любви и света отозвавшихся ангелов наполнили меня… «Ты помнишь, как с любовью называл ее Шаманка... Вы множество раз воплощались вместе, обучаясь, помогая и поддерживая друг друга. Страстью, любовью и радостью были наполнены ваши отношения. На наших планах мы очень радовались за вас и гордились вами… Но не все пошло гладко. Вы не выдержали уроков, которые сами себе выбрали и вместо того, чтобы пройти их и стать сильнее, вы спроецировали всю боль и тяжесть испытаний друг на друга, что привело к взаимным претензиям и обидам… В дальнейшем, вы совместно ушли дальше познавать мир и набираться опыта, но она не полностью выработала свою программу обучения, и ее аспект остался здесь на дальнейшие воплощения в одиночку. Это был ее выбор. Не представляя, как будет тяжело, и пустившись в этот путь одна, она застряла здесь на много жизней. Сама того не понимая, она все ждет тебя. Её сердце рвется к мужчине, но причиненная тогда боль друг другу не позволяет ей раскрыться и вспомнить о тебе… Заблокировав свои воспоминания, она чувствует, что тот, с кем когда-то она приходила сюда, забыл о ней. Ей хочется быть рядом с мужчиной, и она не может его найти, ведь кроме тебя для нее никого не существует»……«Но и это еще не все. Шаманка очень связана с тем своим воплощением, откуда ты пришел сейчас. Реальности переплетены между собой. Ваши нерешенные взаимоотношения отзеркаливаются в вашем мире. Вам тяжело распутывать их, но вы пришли в тот мир, чтобы быть вместе…»- По-моему, я тебя знаю, - сказала Шаманка… - Мы где-то встречались.- Конечно, и не один раз, - улыбнулся в ответ.Я сел рядом с ней, почти вплотную. Она не отстранилась, лишь удивленно и молчаливо поглядывала на меня. Я чувствовал, как энергии забурлили в ней, и память начала возвращать ей картинки и чувства прошлого… Я погрузился в те воспоминания, наполняясь приятными энергиями.Я понимал, что эту ситуацию надо исправлять. Но как…«Все взаимосвязано. Разобравшись с ситуацией в одной реальности, ты распутываешь узел в другой»…Нам не нужно было ничего говорить. Сонастроившись, мы начали чувствовать друг друга, и реальность раскрылась, радуясь нашей встрече……Теперь она узнала меня… Румянец покрыл ее щеки, глаза заблестели, она вспыхнула и зарделась.- Я же ТЕБЯ ждала все это время… Где же ты был? Я устала быть одна.- Ты не одна… Я всегда незримо присутствовал рядом, поддерживая и помогая.- Да, я чувствовала это… - она прильнула и обняла меня. Я почувствовал, как вспыхнуло ее сердце… Я обнял ее и наши сердца застучали в унисон, наполненные любовью, мощная вспышка счастья и радости прокатилась через нас, заставляя вибрировать самые тонкие ноты души. Наши энергии закружились в вихре танца, раскручиваясь и сливаясь. Окрыленный, я смотрел в ее влажные от слез любви и радости темные глаза, и не мог оторваться… Сколько нежности и счастья было в них… Я поцеловал ее и мы вспыхнули, растворяясь друг в друге и превращаясь в чистые, лучезарные энергии света и любви.Спустившиеся ангелы с радостью взирали на нас, и голос пространства отозвался потоками любви: «Всегда вместе… Сквозь время, пространство и реальности…» ®

Ключевые слова: Шаманка сон любовь авторская история

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