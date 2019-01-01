Профессия: ведьмак. Вы нас не ждали?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:10

Волк1 Просмотров: 42 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:10 by

К точке сбора подошли спустя два часа. Час ушел на необходимый отдых, еще час на дорогу. Вымотанные и уставшие, Сом и Антоха вновь повалились на землю, в то время как бойцы ОСН распределялись с жизненно важными дозорами, перепроверяли снаряжение и подтягивали лямки. Сил даже удивляться выносливости ФСБ-шников уже не было, а ведь предстоял еще как минимум один переход, а затем, скорее всего, еще один бой. Впрочем, об этом друзья пытались не думать.Пока юные ведьмаки старались урвать лишнюю минуту отдыха, Бард с командирами звеньев подводили итоги. А они были не самыми плохими: точно известно, что уничтожено пять малых ведьминых кругов, известно также местоположение самого главного круга и еще одного большого. Из присутствующих на поляне людей никто не ранен, все способны вести бой.Теперь о проблемах. Первостепенная – практически полное отсутствие боеприпасов и воды. Чуть менее актуальная проблема – некоторая аппаратура вышла из строя, есть также приборы, сохранившие работоспособность, но поврежденные, а другие практически полностью разряжены, причем речь идет и о запасных аккумуляторах. Есть, конечно, приборы, способные в полной мере выполнять свои функции, но таковых мало. Так что бой вести уже, считай, что и нечем.- Товарищ полковник, - обратился к Барду Прут, - есть связь с группой Дон. Они выполнили поставленную задачу и идут к нам, будут примерно через двадцать минут.- Отлично, - сказал Бард. Ну вот, еще один большой ведьмин круг уничтожен.Группа Дон пришла раньше, чем обещались, на пять минут и тут же устроилась на кратковременный привал. Командиры звеньев тут же пошли к Барду на доклад, а Бобер подошел к своим друзьям. Те бессовестно дрыхли и даже не проснулись. Не придумав ничего умнее, Бобер просто последовал их примеру и плюхнулся рядом.Сколько прошло времени, никто из друзей не знал, хотя всем показалось, что минута (ну максимум полторы), как был объявлен общий сбор и задан новый маршрут. Все бойцы перегруппировались и выдвинулись вперед. Сом занял место в головном дозоре и пошел максимально коротким путем, который знал.И чем ближе становился пункт назначения, тем тише становилось вокруг. Птицы больше не пели, ветер не шелестел листьями деревьев, кажется, даже не раздавался хруст веток и шорох ботинок по земле. Все как-то замерло, а солнце, только-только выглянувшее из-за горизонта, добавляло мрачности картины, ведь, по идее, оно должно было развеивать тьму и разгонять всех ее приспешников, сжигать темные чары, однако не делало этого. Становилось все больше не по себе, и, чтобы хоть немного разрядить обстановку, Антоха обратился к Артисту:- А чем же мы воевать будем? Патронов почти не осталось, мин и гранат, можно сказать, что нет.- Меньше спать надо было, - подмигнул ему Артист. – У нас еще на привале БК был восполнен.Антоха расстегнул один из подсумков и достал полный магазин, положил его обратно, достал второй – тоже полный. Парень поднял недоуменный взгляд на бойца. Тот лишь улыбнулся и продолжил шагать. Молодой ведьмак понял, что ответа он не дождется, и просто смирился со всем происходящим. Из-за усталости вообще уже было как-то неинтересно вникать в те аспекты, от которых не зависела сохранность жизни.Дорога оказалась не такой уж длинной, протопали всего пару часов, и все приборы, оставшиеся в рабочем состоянии, наперебой запищали о колоссальном скачке всевозможных энергий. Через еще минуту затрезвонили даже разрядившиеся приборы (похоже, нахватались заряда из энергополей). Самое интересно для Сома, Бобра и Антохи было то, что с момента, когда приборы засекли вспышку энергий, мир как-то вокруг изменился. Но не в смысле, что резко трава стала голубой, небо зеленым и елки начали играть в догонялки с ромашками, а в том, что идти становилось то легче, так, что казалось, будто оттолкнешься чуть сильнее и подпрыгнешь выше деревьев. Или наоборот, становилось так тяжело, что даже вздохнуть становилось трудно до невозможности. А однажды группа прошла сквозь какой-то странный воздух. Оно вроде воздух, им можно дышать, но ощущение такое, вроде сквозь жидкость идешь, как через масло. Пройдя этот участок, группа почему-то остановилась, все бойцы быстро разобрали каждый свои сектора, а Бард подозвал ребят к себе:- Слушайте внимательно и запоминайте, что я вам скажу. Приборы все взбесились: одновременно они засекают работу нескольких сил, причем очень часто эти силы взаимоисключающие друг друга. Даже кинетическая и потенциальная энергии тел в зоне действия ведьминого круга одновременно либо очень высокие, либо очень низкие. Это происходит потому, что всплески энергополей здесь настолько различные и частые, что они вносят диссонанс в структуру нашего мира в этой точке. Короче, происходит прямое изменение физических законов. Вы же заметили некоторые странности, пока мы шли?Такое может быть только в том случае, если ведьмин круг сам концентрирует и генерирует энергию, и изменить вектор его развития уже невозможно. А значит, нам придется его ломать, грубо и топорно, не эстетично и неаккуратно, но придется. Так вот, этим займемся мы, а вы втроем должны будете сначала отвлечь основные силы, а именно, всякую мелочь, вроде аспидов, медяниц, вихрей и прочих. Сразу предупреждаю: их будет много, очень много. В открытый бой не вступать ни при каких обстоятельствах. Вам придется увести их вот сюда.Бард показал ребятам на карте место. Находилось оно где-то в километре от нынешней позиции группы, если идти по прямой.- Как только отведете все основные силы противника в эту точку, тут же поступите в распоряжения другого командира. Его позывной Серафим. Он должен назваться вам именно так. Если этого не произойдет, уходите оттуда как можно скорее и как можно дальше. Выйдя из леса домой, не идите ни в коем случае. Уходите через реку и ждите там. С вами выйдут на связь.Если все будет нормально, выполняйте распоряжения Серафима. Чтобы гарантированно вы зацепили за собой всю нечисть, наденьте это на себя, - Бард протянул ребятам на веревочке какие-то камешки, сильно смахивающие на морскую гальку. – Это остаточные артефакты с уничтоженных ведьминых кругов. Вот это выпьете сейчас, - на этот раз командир раздал ведьмакам обычные капсулы таблеток.Друзья, как и было сказано, проглотили их. И тут же мир предстал для них в своей огромной полноте. Ведьмаки начали различать звуки, которые не могло уловить человеческое ухо, хотя еще секунду назад не было слышно абсолютно ничего, калейдоскоп запахов ударил в ноздри. Помимо этого, ребята почувствовали небывалый прилив сил и бодрости, однако, совсем не возникало желания прямо отсюда сорваться и ломиться куда-то, вырывая по дороге деревья с корнем. Также все трое увидели, именно увидели, сквозь листву, овражки и колеи, всех представителей нашего мира, которых обычно зовут сказками. В радиусе, наверное, пары километров молодые ведьмаки стали видеть всю нечисть, которой кишела эта область.- Все, времени больше нет, - сказал Бард. – Вперед.И ребята пошли перед всем отрядом, а их товарищи в свою очередь отстали метров на двадцать и двинулись следом.Через минут пятнадцать все трое вырулили на достаточно большую поляну. Эх, лица ее обитателей надо было видеть. На поляне разместился натуральный такой кабинет начальника VIP-отдела подпольной транзитной службы для демонья между мирами. По поляне то в одну, то в другую сторону сноровисто перетаскивали цинковые ящики маленькие бесенки, демоны побольше и посолидней наблюдали за этим процессом, хотя очень было похоже, что наблюдали они за своими сновидениями, потому как иногда от надзирателей доносился такой характерный всхрап. По своему маршруту курсировали вооруженные дозоры, видимо, людей (один такой, кстати, недоуменно пялился всем составом на ведьмаков). Еще парочка демонов, смахивающая на замов какой-то важной шишки, постоянно перебегала вслед за бесенками и судорожно записывала что-то в неимоверных размеров блокнотах (забавно, но одеты они были в дорогие деловые костюмы, как у бизнесменов). Самый главный демон тоже повернул свою громадную голову, увенчанную здоровенными ветвистыми рогами и удивленными донельзя глазами.А сам местный заглав-копыто восседал на кожаном кресле за огромным роскошным деревянным столом, в одной руке у него тлела сигара, а в другой он держал бокал с какой-то жидкостью, судя по запаху, коньяк. Рядом со столом стоял такой домашний торшер. Сия композиция довольно неуместно и нелепо смотрелась на лесной поляне, но, как говорится, чем богаты.Этот многоуважаемый главнюк транзитной демонской службы казался шокированным сильнее всех, поскольку выражение его лица можно было описать выражением «Ну все, нам …».- Альбрехт, ты говорил, твоя служба безопасности надежна, - первым очухался самый главный демон.- Ну да, так и есть,- с тем же выражением лица ответил сидящий за столом и выпил все содержимое бокала. – А это, похоже, издержки работы.- У нас официальное разрешение от Аристарха Леопольдовича на инспекцию контрабандных каналов, - сказал Антоха. – Так что мы за вами, Альбрехт Эйлерович.- Чего?! – и у самого Альбрехта, и у демона физиономии вытянулись еще сильнее.- А у вас, гражданин, рога слишком большие для проходов между мирами,- подыграл другу Сом, обращаясь к демону. – Но если вы вам жена подарила, то покажите чек, и вопрос будет улажен.- Спалить!!! – взревел окончательно опомнившийся демон.- Ну вот! Правда глаза колет? – спросил его Бобер и бросился бегом вслед за друзьями в лесную чащу в направлении, указанном Бардом.Вслед им тут же затрещали выстрелы оружия, но, к счастью, своих целей пули не достигли. В тот момент, когда ребята перепрыгнули маленький овражек, у всех троих зарябило в глазах от количества всевозможных существ, окружающих их. Если до того момента, когда они вышли на поляну, всяческой нечисти было много, то теперь ее стало ОЧЕНЬ МНОГО. И все они неслись на троих ведьмаков. В этот момент приказ Барда о том, что вступать в открытый бой нельзя, не посмел нарушить никто, и ребята припустили в точку сбора.Проглоченная пилюля работала безукоризненно, и друзья за шаг преодолевали метра три; скорость реакции тоже увеличилась, и уворачиваться от веток, корней, кочек и разнообразных тварей, норовящих вцепиться в шею, распороть брюхо или сбить с ног стало тоже легче.С каждым метром численность нечисти и нежити вокруг увеличивалась в геометрической прогрессии. Спустя пару минут этой бешеной гонки стало казаться, что этому морю не будет конца. Все чаще на бегу в ход приходилось пускать ножи и топоры, а иногда даже звучали выстрелы.До пункта назначения оставалось уже совсем немного, как со всех кустов, деревьев, из каждой норы, расщелины или просто из-под земли повылазали марзуры.Кто это такие, молодые ведьмаки знали весьма смутно. Причиной этого было полное их истребление еще пару сотен лет назад (во всяком случае, на нашем плане). Приходили эти существа из одно параллельного мира (какого именно, точно неизвестно) и иногда оставались здесь. Охотились всегда по одиночке, отличались сверхъестественной скоростью и выносливостью, но сила всегда была их слабой характеристикой. Говорят, что марзуры не могли тягаться даже с подростком, не говоря уже о взрослом человеке. Поэтому предпочитали охотиться преимущественно на мелких животных или нападать со спины. Выглядели они как собаки, только с крысиными хвостами, лошадиными ушами и раза в три - четыре больше стандартной дворняги.И вот сейчас эти милые зверюшки огромной дружной толпою неслись на друзей. Ребята припустили с еще большей скоростью, по пути раскидывая и распинывая марзуров. Но какими бы сильными, ловкими и выносливыми ни были ведьмаки, против громадной орды нечисти три человека вряд ли что-либо могли. Долго бежать у ребят на получилось. Очень скоро всех троих сбили с ног, прижали к земле, и огромная стая собакоподобных существ принялась рвать друзей.Ребята переворачивались на спину, пытались скинуть некоторых врагов, кого-то кололи ножами. Сом даже успел в процессе падения достать пистолет и выпустить все двадцать патронов, но дальше все равно в ход пошел нож.Снаряжение ведьмаков по началу держало укусы, не рвалось и предохраняло людей от запреградных травм, на вроде сломанных костей и тому подобного. Однако и это долго длиться не могло. К тому же, на подходе уже и отставшая нежить.За воем, лязгом челюстей, хрипением и рычанием тварей друзья не разглядели главного. Их боевая задача была уже выполнена. Со стороны наименьшего скопления всяческой гадости раздавались сухие щелчки выстрелов из бесшумного оружия. Бесчисленная орда марзуров иссякала и таяла прямо на глазах (стороннего наблюдателя, ибо глаза молодых ведьмаков были залиты кровищей и слюнями), трупы по инерции пролетали еще какое-то расстояние, чтобы затихнуть навсегда, а все новые существа бросались вперед, стремясь выполнить приказ демона.Вспоров глотку еще одной твари и оттолкнув от себя труп, Антоха одним движением стер кровь с глаз и тут же всадил клинок в шею еще одному марзуру, пытающемуся прогрызть штанину маск-халата.И тут парень заметил, что больше никто его не пытается убить, и у его друзей дела идут также неплохо, несущиеся марзуры рассыпаются в щепки, а в воздухе начинает подниматься бардовый туман. Вдруг кто-то резко поднял за шкирку молодого ведьмака.- Бегом к остальным! – прокричал человек и развернулся в сторону нападавших тварей, продолжая стрелять. Перед Антохой вдруг образовалась стена из бойцов, отгораживающая его от нечисти.Парень, не вдаваясь в лишние подробности, развернулся и бегом припустил в указанную сторону. Добежав до бугорка, на котором переплетались низенькие кусты, ведьмак перемахнул через них и первым делом крайне сильно удивился (если выражаться цензурно).Перед ним находилось несколько пулеметных расчетов, мобильные группы стояли чуть поодаль, все позиции были заняты так, чтобы сектора обстрела пересекались и перекрывали как можно больше пространства. Через достаточно широкие тропинки тянулись в сторону, откуда только что выскочил Антоха, отделения бойцов, отовсюду доносились доклады, на пулеметных позициях люди дозабивали магазины и короба патронами.К ведьмаку подбежало двое ребят:- ОСН ФСБ. Бегом за нами, вас ждет Серафим!И эти зайцы припустили так, что молодой ведьмак еле за ними успевал, хотя даже вроде не закончилось действие капсулы, выданной Бардом.По пути Антоха продолжал удивляться размаху и количеству человек, собравшихся здесь. Складывалось впечатление, что ФСБ подтянули абсолютно весь отдел ОСН, и если бы здесь появились вертолеты и БТРы, то это бы, наверное, показалось нормой.Наконец, троица добежала до одного человека, рассматривающего карту на планшете, попутно успевающему отдавать приказы в эфир.- Разрешите? – спросил один из сопровождающих. – Привели еще одного.Человек обернулся, кивнул и пара бойцов снова умотала по своим делам.- Серафим, - представился командир и протянул руку Антохе. У-ух, от такого рукопожатия ведьмак аж заскрипел зубами. – Кто ты, я уже знаю. Сейчас бежишь туда, - Серафим указал рукой прямо по тропинке, - там уже один твой друг сидит, он тебе задачу объяснит. Еще одно, остаточные артефакты с ведьминых кругов не снимать ни при каких обстоятельствах. Иначе вместе с ними полетят и ваши головы, в прямом смысле. Все, бегом марш!Антоха развернулся и помчался дальше по тропинке. Пробежав метров двадцать и миновав поворот, парень узрел Бобра, восседающего на ящиках с патронами и усердно забивающего пустой магазин от автомата.Бобер в свою очередь тоже увидел Антоху и махнул ему рукой. Когда парень подошел, Бобер его осчастливил:- Садись, у нас задача сидеть у ящиков с патронами, забивать магазины и не мешаться под ногами. Все эти ребята будут прорываться к Барду по мере сил и возможностей, поэтому работы у нас завались.С этими словами Бобер кинул один пустой магазин Антохе, а другой в ту сторону, откуда он прибежал. Парень обернулся и увидел бегущего к ним Сома.Мда, похоже, самое интересное только начинается.

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