Профессия: ведьмак. Новые знакомства

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:24

Волк1 Просмотров: 23 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:24 by

Сом шел по знакомой тропе, что вела из леса. Солнце взошло не так давно, но уже уверенно припекало, хотя до полудня оставалась еще пара часов. В лесу еще было сравнительно прохладно и не душно, так что идти было легко, а потому Сом преодолел расстояние до опушки всего за час.Выйдя на поле, ведьмак огляделся. Вокруг не было ни души, что, в принципе, логично, потому как этому полю давали отдохнуть после крайней жатвы, и сейчас здесь никто не работал. В небе летали птицы, в траве стрекотали кузнечики, и ни облачка на небе. Красота, да и только. Но приближалось полуденное пекло, а вдалеке уже отчетливо виднелись дома, и Сом, недолго думая, решил в темпе пройтись по полю, чтобы как можно быстрее оказаться в прохладе и комфорте.Парень повернул свое кепи козырьком на лоб и двинулся в путь. Спустя примерно полчаса ведьмак вышел на наезженную дорогу и пошел уже по ней. Солнышко уж что-то сильно разошлось, из-за чего марево искажало картинку вдалеке. Вдруг метрах в двухстах мелькнуло что-то белое, вроде простыни. Только мелькнуло как-то смутно и размыто, так что Сом поначалу подумал, что это просто ветер гонял клубы пыли, а ему померещилась простыня. Но спустя минуту видение повторилось. Ведьмак тряхнул головой, похоже, тепловой удар словил. И, подняв глаза, Сом вновь увидел эту простыню, только теперь он еще отчетливо увидел, что это, во-первых, была не простыня, а белая рубашка до земли, а во-вторых, была эта рубашка надета на молодую женщину. Она парила над землей, еле касаясь босыми ногами верхушек трав, а ее пшеничного цвета волосы, чуть тронутые рыжеватым оттенком, как в воде, развевались в мареве. Сом посмотрел на часы. Те уверенно показывали 10:40. Что-то рановато сегодня полуденница вышла. Обычно они выходили ну никак не раньше половины двенадцатого, и то лишь в самые жаркие дни, а сегодня еще и одиннадцати нет.Ладно, полуденница - дух сравнительно безобидный, сейчас вроде тронуть человека она не должна, иначе тепловой удар со всеми сопровождающими прелестями обеспечен. Ведьмак продолжил свой путь, как из-за пригорка, на который забиралась дорога, выехали два черных джипа с наглухо тонированными стеклами. Эти-то что здесь вообще забыли?По мере приближения машины начали приостанавливаться и, когда первая поравнялась с Сомом, затормозили вообще. Это уже не нравилось парню, ой, как не нравилось. Открылись задние двери у обоих машин, и оттуда выпрыгнули четверо бойцов в бронежилетах и с автоматами наперевес:- Руки на машину и не дергайся! - скомандовал один из них.Сом подчинился. В конце концов, больше делать ему ничего не оставалось. Его быстро обыскали, изъяли нож, закинули рюкзак в багажник и посадили на заднее сиденье первой машины между двумя бойцами.Куда его везли и, самое главное, что с ним потом сделают, парень даже не догадывался. Ехали по проселочной дороге, и вокруг были только поля, но пока Сом еще узнавал места, и через минут десять машины свернули в сторону леса, а еще через полчаса Лёха перестал понимать, где находится. Эту местность он не знал, а самое плохое, что каких-либо ориентиров вокруг не наблюдалось. Лес и лес: ни тебе упавшего деревца, ни бревнышка у дороги, даже деревья все однотипные.Вскоре они подъехали к какому-то охотничьему домику или теплушке. Оба бойца, что сидели рядом с Сомом, вылезли из машины:- Выходи давай! - скомандовали Лёхе, и тот снова подчинился.Его провели к домику и закрыли за ним дверь. Внутри парня ждали еще трое человек. Все были одеты в камуфляж (и ведь не жарко им!), а на поясе у двоих висел пистолет Гюрза. Третий был безоружен. Странные хозяева помещения смерили взглядами Лёху, и двое, как раз те, у кого было оружие, потеряли всякий интерес к парню, видимо, признав его безобидным.- Садись, разговор предстоит долгий, - сказал третий и сел на кресло перед журнальным столиком у окна. Сом последовал его примеру. - Давай познакомимся для начала, - предложил человек. - Мой позывной - Дым, а имя тебе знать необязательно.- Сом, - ответил Лёха.- Прекрасно. Чтобы ты особо не нервничал, могу сказать, что мы являемся сотрудниками ЦСН ФСБ. Мы хотим сделать тебе и твоим друзьям взаимовыгодное предложение.- А я могу отказаться? - со скепсисом спросил Сом.- Нет, не можешь. Но если вы выполните поставленную задачу, то получите определенное денежное вознаграждение в виде двухсот тысяч долларов и работу в ОСН.- И что это такое?- Отряд специального назначения. С одним отделением ты уже познакомился. Отряд специализируется на работе с особыми субъектами нашего мира. Это все то, что обыватели называют магическими существами, мифами, легендами и сказками.- Интересно. Скажите, а почему именно мы? Я имею в виду, я, Антоха и Бобер? Мы же не бойцы спецназа, не имеем даже стандартной армейской подготовки, да и оружие-то видели в своей жизни один раз, и то на картинке. Какой от нас прок? Вон у вас сколько спецов.- Вопрос подготовки вполне решаем, единственное, что для этого надо, - время и желание. А по поводу вас... Вы трое обладаете всеми критериями, необходимыми для службы в ОСН. А конкретно, вы трое, во-первых, являетесь ведьмаками, во-вторых, вы обладаете базовыми знаниями по некоторой нечисти и определенным аспектам по ее устранению, вам не надо объяснять нестандартную составляющую нашего мира. А самое главное - вы хорошо знаете эту местность, что нам сейчас от вас и нужно.- То есть, вы вывезли меня черти куда, просто чтобы попросить отвести вас на лесную полянку? - спросил Лёха.- Не ерничай. Не так все просто, как хотелось бы. То, о чем я тебе сейчас скажу, строго конфиденциально, и мы не заинтересованы, чтобы эта информация коснулась ненужных ушей.- Понял, - ответил Сом. - Так что от нас требуется?- Неделю назад в этой местности был зафиксирован необычный всплеск энергии, - начал Дым. - По динамике энергетических скачков и диссонансу энергополей, мы поняли, что это был открыт внешний ведьмин круг.- Да ладно! - вырвалось у Сома.Дело в том, что ведьмины круги - штука очень редка. Для того, чтобы создать ведьмин круг, необходимо стечение сразу нескольких факторов, вроде чистой полянки, окольцованной тринадцатью дубами-колдунами, причем они не должны быть моложе двадцати одного года. Также необходимо начертание нескольких рун, причем для каждого круга есть определенный набор и порядок начертания, высчитываемый очень сложно и подгоняемый под определенное время года, суток и много чего еще. А учитывая то, что некоторые руны и их сакральный смысл канули в Лету, эта ситуация усложняется. При всем при этом, каждая руна не просто рисуется палкой на земле, для этого необходим особый ритуал. Короче, заморочек с ними множество. Но зато это просто бездонный колодец с бешеной энергией; имея особые знания, внутри ведьминого круга можно воскресить человека (правда, только один раз), перенести в пространстве целую армию и даже загадать какое-либо желание, и, если все сделать правильно, оно сбудется.- Именно. Сюда была выслана поисковая группа, но ничего существенного обнаружено не было. Так как подобные всплески - достаточно тревожные знаки, было принято решение держать этот регион под постоянным надзором. И вот два дня назад произошел новый всплеск. Как я уже сказал, внешний круг был замкнут, теперь открывается внутренний круг. Этого допустить было нельзя, снова были высланы поисковые группы, но спустя сутки они опять вернулись ни с чем. А события тем временем продолжали развиваться с умопомрачительной скоростью. Мы начали засекать все новые и новые всплески по несколько раз в сутки, причем самое интересно, что точное их местоположение мы засечь не можем. Ситуация стремительно ухудшалась. По косвенным признакам мы определили, что это абсолютно точно ведьмин круг, вернее, несколько, все в разных местах, я же думаю, вы тоже заметили небывалую активность всякой нечисти. Сколько точно этих кругов - тайна, покрытая мраком, но не больше пяти.После этих слов Лёха присвистнул, а Дым тем временем продолжал:- Изначально мы не хотели привлекать непосвященных и слабо подготовленных людей в суть вопроса, но, как я уже сказал, ситуация ухудшалась и продолжает стремительно ухудшаться.- Погодите, вы сказали, что отправляли сюда несколько разведгрупп, тем более дважды, так? - спросил Сом.Дым кивнул.- Но раз вы уже знаете местность, то зачем вам тогда мы? Вы думаете, мы сможем отвести вас туда, где вы сами не смогли пролезть, что ли?- Мы предполагаем, что те, кто замыкает круги, имеет достаточно людских и материальных ресурсов, чтобы попутно маскировать, причем очень хорошо маскировать, места замыкания кругов. Помимо того, что они маскируют сами круги, они также изменяют местность, возможно, делают пространственные карманы. Так как мы не располагаем информацией о том, как выглядели эти места раньше, мы не можем сказать, где именно может находиться скрытая местность. В этом нам поможете вы. Видите ли, шерстить весь лес с аппаратурой в руках в поисках интересующей нас полянки мы не имеем возможности, поэтому прибегаем к вашей помощи. Вашей задачей будет, по сути, отвести отделение бойцов в нужную точку, или несколько, если понадобится, далее они все сделают сами. Вопросы есть?- Когда начинать, и выдадите ли вы нам какое-нибудь снаряжение?- Начнете сразу после встречи со своими товарищами, они новое снаряжение уже получили. Все, времени у нас больше нет. Тебя проводят, всю остальную информацию получишь непосредственно у командира отделения.С этими словами Дым встал, а двое молчаливых бойцов, до того стоявших, словно статуи, ожили и подошли к Сому. Парень тоже поднялся и вышел вслед за Дымом на улицу. Теперь осталось всего ничего - лишь выполнить поставленную задачу...

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