Профессия: ведьмак. По ночам да по лесам

Новость отредактировал YuliaS - 17-04-2019, 16:14

Волк1 Просмотров: 79 Комментарии: 3 +6 17-04-2019, 16:14 by

- Итак, вы получили новое снаряжение, краткий инструктаж по нему прослушали. Учиться всем этим пользоваться придется в процессе, на большее времени нет. По поводу взаимодействия в группе. Ваш непосредственный командир - Козырь. Слушать его во всем. Пока будем на марше, один из вас пойдет в головном дозоре, остальные двое в ядре группы. Каждые два часа будете меняться. При боевом столкновении вы сидите тихо и не мешаете нам работать. Если поступит какая-то команда от Козыря - выполнять. Выдвигаемся к точке высадки через десять минут, нам пришлют борт. Поставленная задача всем ясна? - командир группы ОСН Бард окинул своих бойцов взглядом. Конечно, вопросов ни у кого не было, все четко знали свои места и роли, в своих людях Бард не сомневался ни доли секунды. Его беспокоили трое новых ребят. Совсем еще зеленые, им вот только час назад рассказали, с какой стороны автомат держать, и уже направили с группой спецназа на полноценную боевую задачу. Но иного выхода не было.Сом со своими друзьями кивнули в ответ на вопрос Барда. Мда, забавно как все обернулось. Вроде недавно все было тихо и спокойно, как вот вам нате - уже работают на ФСБ. Сколько же всего интересного происходит в жизни.Час назад Сому выдали новое снаряжение и троим друзьям провели краткий инструктаж. На теоретическом уровне ничего сложного не было, но вот как этим всем воспользоваться в реальной ситуации... Автомат, пистолет, боекомплект, аптечка обычная, аптечка универсальная, две гранаты РГД-5, разгрузочная система (такой жилет с кучей подсумков, куда складываются магазины). Еще немного аппаратуры, но ей пользоваться будут специалисты, а самим парням просто показали, куда тыкнуть пальцем в случае чего, но внимания на работе сложных машинок не заострялось. После был спланирован маршрут, по которому группе предстояло идти в течение трех дней. Молодые ведьмаки указали несколько мест на карте, где появление ведьминых кругов было наиболее вероятным, командование выбрало место высадки группы в десяти километрах от одной из точек назначения. Объяснялось это необходимостью конспирации и маскировки, иначе группа снова могла ничего не найти. Далее - подготовка, последний инструктаж и вылет.Последующие полдня прошли в кроссе по пересеченной местности. Спецназовцы гнали молодых нещадно, короткие привалы случались не часто, да и то скорее только для того, чтобы свериться с картой, а не отдохнуть. К концу дня Сом, Антоха и Бобер были готовы до земли поклониться создателям того снаряжения, которое на них надето. В маск-халате самого современного покроя каким-то неведомым образом не чувствовалось жары, новые берцы никак не натирали ногу и были чертовски удобными, а самоподтягивающееся снаряжение не сбивалось и не расхлябывалось при ходьбе, помимо того, ничто не выпирало и не норовило зацепиться за каждую ветку. Отчасти, конечно, такой эффект был достигнут при помощи наложения и вплетения заклинаний в снаряжение специально для бойцов ОСН, но те ведьмаки, что составляли костяк группы и числились постоянными сотрудниками ФСБ, на одном из привалов в ответ на восхищенные реплики в адрес снаряжения сказали, что на молодых ребятах так называемый комплект "Оруженосец". Сделан был специально для неподготовленных бойцов, как раз на случай, подобный нынешнему, чтобы его могли носить люди, не имеющие специальной подготовки, но при этом не тормозили и не демаскировали группу. Сами бойцы ОСН пользуются похожим снаряжением, только без вмешательства магии, потому что в некоторых зонах эта самая магия может и не работать, или ее могут перебить более мощной. Не хочется, чтобы снаряжение расползлось на нитки в самый ответственный момент.К вечеру, когда солнце уже касалось своим краем горизонта, Бобер озадачился обустройством лагеря, но тут же был остановлен Козырем. Сейчас предполагался двухчасовой привал, и группа выдвигается дальше.- А смысл нам ночью двигаться? - спросил Антоха у Артиста, одного из бойцов из другой подгруппы. - Все равно ничего не увидим, заблудимся, не отдохнем, да еще и время потеряем.- Не заблудимся, - ответил Артист. - Сам увидишь, так что лучше сейчас отдыхай.- А дозоры? - решил проявить осведомленность Антоха.- Да ты не волнуйся за них, они себя хорошо чувствуют, - за спиной парня как будто материализовался Моряк. - Артист прав, лучше сам отдохни, тебе еще всю ночь с нами топать.Антоха немного сконфузился. И правда, спрашивать о фундаментальных вещах у профессионалов... Они-то получше него самого знают, что и как делать.После последнего привала отдохнувшая группа снова двинулась в путь. Как и говорил Артист, никто не заблудился, и, даже более того, скорость движения группы никак не уменьшилась. Объяснялось это тем, что, во-первых, была ясная ночь, а во-вторых, ребята открыли в себе новую возможность видеть ночью, словно днем. Был ли это какой-то скрытый эффект от нового снаряжения или еще что, молодые ведьмаки не знали, а матерые бойцы только хитро улыбались и, отчаянно пряча улыбки, молчали.Когда группа дошла до очередной точки, помеченной на карте, головной дозор заметил неяркие отблески среди деревьев. Тут же была занята круговая оборона, были выделены две подгруппы, и одна из них тут же канула в темноту, а вторая осталась ждать. Спустя пять минут вернулся Свист - один из разведчиков первой подгруппы - и доложил, что они нашли несколько человек, активно подготавливающих еще один круг. На полянке находятся еще два человека с мешками на голове, дозорных вокруг нет, но шастает множество лобаст.О чем-то секунду поразмыслив, Бард сказал Свисту:- Веди к остальным половину и этих с собой забери, - командир указал на молодую троицу, - безопасней будет. Ваша задача - максимально быстро и тихо убрать тех, кто будет строить круг: займите позиции с другой стороны поляны, как только услышите выстрелы и переполох, начинайте действовать. До боевого столкновения не колдовать. Козырь, берешь с собой Шороха и Гостя, пусть сопровождают вас. Выдвигаетесь туда же, куда и остальные, только по широкой дуге, заодно проверите возможные пути отхода и заминируете наиболее вероятные. Да и еще, Шорох, Гость, вашей задачей будет занять наблюдательные позиции и посмотреть, в какую сторону будут убегать наши подопечные, если кто останется. Вопросы есть?Вопросов ни у кого не было. Еще через сорок минут все бойцы заняли свои места. Сом, Бобер и Антоха лежали на расстоянии в пять метров друг от друга, и в основном им была уготована роль наблюдателей: смотреть, чтобы в спину никто не зашел. Как только последний боец в рацию доложил о готовности, с противоположной стороны поляны раздался грохот пулемета, тут же ему вторило несколько автоматных очередей. Пули засвистели над головами у ребят, и сверху посыпались ветки. Все трое тут же машинально вжались в землю. К грому очередей добавилась пара разрывов гранат, и все закончилось. И сразу в наушниках раздался голос Козыря:- На поляну, бегом!Ребята подскочили, как ужаленные, и кинулись в указанном направлении.- Справа от вас будет лобаста. Внимания на нее не обращать, бежать дальше, ее мы берем на себя, - снова сказал Козырь.Троица друзей, услышав столь радостные вести, припустила еще быстрее. А Козырь не обманул, справа и правда была лобаста, но до нее было еще метров десять, так что друзья вылетели к своим, благополучно пропустив напасть мимо.На поляне лежало тел пятнадцать навскидку и еще двое, как раз те, что были с мешками на голове, находились в центре круга, образованного группой ОСН.- На левый фланг, - махнул рукой им Козырь, и друзья заняли свои места в круговой обороне. - Сейчас сюда лобасты попрут, готовьтесь. Переключите на режим огня одиночными, так зря патроны тратить не будете. На вас сектор от вон того дуба до поваленного бревна. Смотрите, чтоб оттуда никакая тварь не добралась до нас.Не успел он это сказать, как из кустов посыпались лобасты, причем в таком количестве, что, казалось, сюда согнали всех самых агрессивных утопленниц за последние лет семьдесят. Сом, Антоха и Бобер уперли приклады АК-15 в плечо и открыли огонь. Нескольких лобаст удалось свалить первыми же выстрелами в грудную клетку, но они тут же поднимались и упорно шли вперед, хотя уже медленнее. Окончательно помирали эти твари только после третьего или четвертого попадания. Даже выстрел в голову их не останавливал моментально. Рядом громыхали автоматы и пара пулеметов боевых товарищей, где-то периодически взрывались гранаты, и, несмотря на наушники, слух резали вопли раненых лобаст. Иногда ситуация на участке ребят становилась критической, и в таком случае бойцы с соседних двух секторов приходили им на помощь.Сколько длился бой, сказать было сложно даже примерно. Все слилось в единое целое и непрерывное. Под ногами скопились приличные горстки гильз, разгрузки хорошенько похудели, а вся поляна уже была завалена трупами русалок так, что, казалось, яблоку негде упасть. Но в какой-то момент поток их ослабел, а вскоре и вовсе иссяк. Сом опустился на землю без сил, опершись на автомат и Бобер с Антохой последовали его примеру, привалившись друг к другу спинами.А все остальные бойцы ОСН невозмутимо занялись своими делами. Кто-то, забрав у своих товарищей еще полные магазины, ушел в дозор, кто-то принялся забивать пустые патронами, кто-то осматривал поле битвы, а Бард подозвал к себе Хвоста, и они оба начали допрашивать сначала одного пленного (непонятно откуда взявшегося), а потом двоих людей, с которых сняли мешки.Молодые ведьмаки чувствовали, как силы возвращаются. А вместе с силами начала накатывать странная дурнота. Сом окинул взглядом полянку, и ощущение усилилось. Вдруг он понял, что его мутит от странного запаха. Сразу было и не понятно, что это такое, и Лёха обратился с вопросом к Козырю.- Это, голубчики, изволившие чертить ведьмины круги, выдернули из Нави парочку тамошних жителей. Их ребята покрошили во время налета. Этот запах от них исходит. Через минут двадцать должен уже испариться, а пока придется потерпеть.- Слушай, а сколько мы вообще тут воевали? - спросил Бобер.- Потом, сейчас вас Хвост зовет, - указал пальцем на вышеупомянутого бойца Козырь.Ребята обернулись и увидели машущего рукой Хвоста. Ведьмаки поднялись и направились в его сторону. Когда они подошли к нему и к Барду, старшие товарищи ввели их в курс дела.- Пленный сказал, что здесь есть еще два больших и четыре малых ведьминых круга, - начал Хвост. - Все они питают силой самый первый круг, который сейчас пытаются сформировать. Пока что ему не хватает энергии для начертания еще двух рун, и, чтобы ускорить процесс ее накопления, они хотели открыть еще один малый круг, но это им помешали сделать мы. Нападения они не ждали, не подготовились должным образом, поэтому сегодня было так легко, но уже очень скоро эти ребята узнают, что мы здесь, и наша задача усложнится. Следовательно, мы должны ускориться.- Пленный также сказал, что большой круг находится на заброшенном кладбище в Огарках. Это где? - спросил Бард, доставая карту.- Здесь, - показал пальцем Бобер, - до туда по прямой километров пятнадцать будет.- Хорошо, еще малые круги находятся в Моровой Роще.- Это весь вот этот район, - обвел пальцем область на карте Антон. - Совсем рядом, может, чуть больше километра.- Превосходно, значит, так. Командирам звеньев - общий сбор на поляне для дальнейшего инструктажа, - скомандовал Бард в рацию, и в этот момент ребята поняли: времени на отдых остается крайне мало, надо использовать его с максимальной пользой, пока будет длиться инструктаж.

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