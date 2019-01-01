Профессия: ведьмак. Прогулка в Рощу

Предисловие

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:56

Волк1 Просмотров: 51 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 11:56 by

Для начала хочу извиниться за столь долгий перерыв. Суета бренного мира все никак не отпускала, и возможность выложить продолжение никак не появлялась. Но сейчас рассказ дописан и будет выложен в ближайшее время. Очень интересно будет узнать ваше мнение относительно него, поэтому прошу оставить мне послание о рассказе и не стесняться в выражениях своих мыслей. Надеюсь, был правильно понят и прощен. А теперь - небольшое произведение, чашка чаю, немножко печенек и приятного чтения, друзья!- Наблюдаю всполохи огня за деревьями прямо по курсу, высотой метров пять, удаление – двести семьдесят метров, двигается влево, - раздался в рации доклад Линзы, снайпера отряда.- Принято, - ответил Бард. – Прут, что у тебя?- Ближайший к нам круг находится на удалении в пятьдесят - шестьдесят метров, точнее сказать не могу, другие круги свой энергетический отпечаток накладывают на аппаратуру. Но зато точно могу сказать, что расположены они все ровно по сторонам света.- Хорошо. Всем – боевая готовность, занять круговую оборону. Белый, Финт, Шина – на разведку.Трое обозначенных бойцов растворились в листве без единого шороха, и вся группа замерла в ожидании. Все это время Сом с Антохой размышляли, с чем же им придется столкнуться сейчас, кто там, за деревьями, их ждет. А еще ребята думали, что же сейчас происходит с другой подгруппой, ушедшей в сторону Огарков.Спустя полчаса вернулись разведчики и доложили, что нашли точное месторасположение кругов, хорошо рассмотрели линию охраны этого феномена и саму охрану тоже рассмотрели. Шесть боевых магов, все стоят во внутреннем кольце обороны. Кроме магических артефактов и своих собственных сил, у них ничего нет. По внешнему контуру ходит ни много ни мало цельный демон с другого уровня мироздания, вместе с ним прогуливаются четыре группы вооруженных бойцов. Это обычные люди, даже артефактов на себе не имеют. Все маршруты и основные точки отметили на карте, и у Барда тут же созрел план действий.Раз там имеется демон, значит, его призвали посредством именно этих кругов, следовательно, носителем защиты является именно он. Чтобы сломать малые круги, к тому же, связанные между собой одной прочной связью призыва существа с другого плана, достаточно просто внести диссонанс в эту связь, и внутренняя энергия сама разрушит узлы силовых линий. Проще говоря, убить того самого демона. Но, как это часто бывает, не все так просто. Чем существо ближе к своему источнику энергии, тем оно сильнее. Ведь в непосредственной близости от источника канал связи гораздо более устойчив, и энергия практически не затрачивается на преодоление расстояния до существа, плюс часть энергии не теряется по дороге. В общем, возможность убить демона представится только одна. Имея преимущество неожиданности и подготовленное поле для битвы, можно добиться своей цели.А план был таков. Большая часть бойцов сейчас выдвигается к дальнему кругу и замирает там. Оставшиеся бойцы ждут, пока курсирующий по определенному маршруту демон окажется на полпути от них до засады, и наводят как можно больше шороху. Все отвлекаются на шоу, в этот момент основная группа крошит магов и с максимальной скоростью расставляет минные поля и заграждения, помноженные на охранные заклинания. Пока основная часть бойцов выполняет свои задачи, Прут с Бардом и Ножом (медиком группы) занимаются разрушением ведьминых кругов. Как только отвлекающий маневр сработает и выиграет достаточно времени, бойцы тут же должны будут отступить в лес, проведя погоню, если таковая будет, по растяжкам и прочим прелестям. Затем обойти ведьмины круги по большой дуге и влиться обратно в состав родной группы. С планом разобрались быстро, осталось разобраться с деталями, в частности с Сомом и Антохой.В таком опасном деле требовалась особая аккуратность и филигранность, а также немалая доля мастерства и профессионализма. У неподготовленных должным образом новичков в списках лучших качеств ничего подобного не числилось. Но и оставлять их на произвол судьбы в ближайшем буераке было нельзя. Также необходимо сделать так, чтобы они не мешались и не путались под ногами. Решение этой проблемы нашел Хвост. Как только начнется взлом ведьминых кругов, и демон подло попытается воспрепятствовать этому благородному делу, ребята должны будут после команды по очереди выстрелить в небо из сигнальных пистолетов. Как только они это сделают, тут же возьмут ноги в руки и как можно быстрее побегут к своей группе. Вся идея заключалась в том, что ребята побегут через минные поля и заклинания прямо под огнем пулеметов. То, что они добегут в целости и сохранности, Хвост гарантировал. План был одобрен руководством, а на закономерный вопрос ребят: «Зачем же так?» автор этой идеи ответил:- Будете наглядным пособием. Если вы на глазах у всех пробежитесь по какой-то местности, то наши враги сделают логичный вывод, что там безопасно, и пойдут вашим путем как раз туда, куда нам и надо.Затем ребята должны будут занять свои места и дальше просто выполнять приказы своего командира Козыря. На подготовку группы были выделены каких-то десять минут. Чем меньше оставалось времени до начала, тем больше нервничали друзья. Конечно, причин не доверять бойцам ОСН не было, но все-таки пробежка через паутину растяжек и тому подобного не могла оставить равнодушным любого, чего уж там говорить о Соме и Антохе? Да к тому же, несмотря на то, что парни уже не раз сталкивались с самыми разными существами (а некоторые из них напрямую старались лишить молодых ведьмаков жизней), демонов, да и вообще обитателей других планов мироздания, друзья еще не видели никогда. Так что поволноваться было от чего. ОСН-овцы, конечно, подбадривали ребят как могли, но адреналин все равно будоражил кровь.Наконец, звучит сигнал к началу. Сом и Антоха заняли свое место в группе, и бойцы двинулись вперед. Весь путь до засады преодолели быстро и без эксцессов, заняли свои позиции и принялись ждать дальше. Соблюдался режим радиомолчания, поэтому та подгруппа, которая должна была действовать первой и устраивать представления, выжидала еще некоторое время. И вот спустя пару минут с другой стороны поляны раздалось два гулких «баха», как будто петарды взорвали, и под ногами одной группы охранения разорвался ВОГ, а в центр поляны попал, отскакивая от земли, дымовой заряд. Надо отдать должное противникам, среагировали они достаточно оперативно. Некоторые маги тут же начали просматривать и прощупывать местность вокруг (но преимущественно там, откуда прилетели ВОГи), используя магические способности; все оставшиеся вооруженные группы людей открыли шквальный огонь в ту же сторону, и демон, проявляя чудеса ловкости и грации для своих немалых габаритов, рванулся вперед.Но достичь своих целей не смогли ни вооруженные группы, ни маги, ни демон.Вдруг на том месте, где у гостя с другого плана мироздания находилась голова, произошел красивый, впечатляющий и брутальный взрыв. Демон взмахнул лапами, взвыл и грохнулся на землю так, что она аж, бедная, задрожала.В момент, когда первый ВОГ в прямом смысле раскидал одну из вооруженных групп врага, а поляну начало заволакивать дымом, основная штурмовая группа организованно ринулась в бой. В руках некоторые бойцы держали АШ-12 – автомат, обладающий чудовищной силой. Взяли его с собой для того, чтобы продавливать возведенные магическим способом щиты. Как выяснилось, не зря. Противостоящие бойцам маги, похоже, были отнюдь не новичками в своем деле и благоразумно поддерживали волшебный барьер, но чтобы остановить убойные пули АШ-12, нужно быть к этому морально готовым и все свои возможности кидать именно на это. А поскольку маги были параллельно заняты сканированием местности и подготовкой боевых заклинаний, то их щиты сыграли роль хрусталя. Проще говоря, с характерным звоном рассыпались после первых же попаданий. Последующие откидывали тела магов далеко вперед. Только последний из колдунов успев сообразить, что сзади ситуация развивается слишком быстро и радикально, развернулся с пылающими зарядами в руках и моментально отлетел в лес. Тем временем несколько двоек бойцов добивали вооруженных противников, а основная часть уже активно минировала полянку.Все произошло так стремительно и быстро, что Сом и Антоха успели только уловить общую суть всей ситуации. Это одно моментальное представление вызвало просто бешеный калейдоскоп чувств и ощущений, и вычленить какую-то эмоцию было невозможно. В этот момент просто люто колотилось сердце и бурлила кровь в венах.Тем временем разъяренный демон вскочил на ноги и бросился на отряд. Преградой ему стала просто одна сплошная стена из разнокалиберного металла, мин, заговоров и сторожевых заклинаний. Грохот на поляне стоял жуткий, с трудом справлялись даже активные наушники, которые делали громкие звуки тихими, а тихие – наоборот, громкими. Демон замедлился, его движения теперь напоминали бег в хорошем густом киселе. В этот же момент в радиоэфире с треском раздался приказ Козыря:- Ракетницы!Это вывело из некоего оцепенения Антоху, и он, подняв над головой руку с сигнальным пистолетом, выстрелил. Тут же вся поляна озарилась зеленым светом, вроде ничего необычного, но от этого демон окончательно остановился, взревел так, что даже сквозь наушники пробило, и все поплыло перед глазами. Тем временем под ноги пятиметровой огненной громадине полетели очередные ВОГи, и он упал на землю, повторно сотрясая ее. К нему тут же подскочили шестеро бойцов. Они разбились на две тройки и прижали лапы демона к земле. Из общего строя вылетел Артист с боевой секирой наперевес. Честноковой такой боевой секирой в стиле викингов. Боец запрыгнул на спину демона, замахнулся оружием и опустил его на хребет существа. Артист делал это несколько раз, пока из раны не полыхнуло синее пламя, вроде того, которое вырывается из баллона с газом.Тем временем сигнальная ракета в небе растаяла, демон поднял голову и посмотрел на Барда, Прута и Ножа, занятых разрушением одного из кругов. Он попытался шевельнуть руками и сбросить ОСН-овцев, но тут в небо вырвалась еще одна ракета. Ночь повторно озарилась зеленым светом, демон уронил голову.Вдруг в рации удивительно четко прозвучал голос Хвоста:- Линза, работай по своему усмотрению.- Принял тебя, - послышался ответ снайпера. – Вижу цель, открываю огонь через две секунды. Отсчет пошел.После этих слов от демона в разные стороны посыпались бойцы. Сом с Антохой смотрели на все это как-то отстранено, ощущение было такое, будто бы здесь и сейчас не разворачивалась самая настоящая война миров (пусть и в локальном масштабе), а просто что-то само собой разумеющееся, и ребята только лишь не хотели мешать профессионалам.Демон почувствовал какую-то степень свободы, двинул лапами, вновь поднял голову и попытался приподняться сам. В этот момент раздался выстрел сверхмощной и самой современной снайперской винтовки СВЛК-14С Сумрак. Поднимающийся на ноги турист из параллельного мира выгнулся дугой, куска груди его уже просто не существовало, а из дыр в спине и груди вырывалось пламя, будто из огнемета. Демон вновь взвыл, но уже не так сильно, как раньше, рухнул на колени, а огонь из обеих ран вырывался наружу и окутывал его. В момент, когда существо уже представляло из себя огромный факел, он выпрямился во весь рост и стал медленно поднимать над землей, и чем выше он поднимался, тем ярче пылал.Поднявшись метра на полтора, сгусток огня, в который превратился демон, завис ненадолго, а затем просто потух! Будто конфорку на плите выключили. И никаких тебе взрывов, роев искр, просто взял и потух! На пару секунд воцарилась полная тишина, только ветер легонько играл листвой в кронах деревьев.- В укрытие! Бегом! – крик Барда будто вспорол ночную тишь, и ОСН-овцы бросились в лес.Сом и Антоха вместе бросились в одну и ту же сторону. Оба бежали, сколько могли, пока за спиной ночь не окрасилась в сине-красный оттенок. Земля вздрогнула, сбивая с ног бегунов, и взрывная волна откинула обоих в ближайшую канаву. Друзья вжались в траву, а на них посыпались ветки с верхушек деревьев. В тот момент, когда все утряслось, гром грянул второй раз. Теперь лес озарился ярко-белым светом. Через секунду прогремел третий и тут же четвертый взрыв. Все вокруг окрасилось в некий красно-буро-зеленый цвет, земля снова содрогнулась, только теперь гораздо сильнее, как будто она хотела закинуть лежащих на ней людей на верхушки деревьев.Вроде бы вокруг стало все спокойно, но друзья все еще лежали, вжавшись в канаву.- Подъем, бойцы, - раздался веселый голос Козыря. – Шустрее давайте, уходим отсюда.Сом с Антохой поднялись, огляделись. Вроде ничего необычного, только поломанных веток множество. Но когда вся группа двигалась в обратную сторону, молодые ведьмаки оценили результат своей работы.Некоторые деревья были повалены, некоторые обожжены, как от удара молний, а сама полянка превратилась в обугленную и перерытую площадку, по которой только что нанесла удар артиллерия.На востоке небо уже окрашивалось в серый цвет, а группа Волга уходила от Моровой Рощи в сторону точки сбора с группой Дон.

Ключевые слова: Ведьмак ведьмин круг демон колдовство спецназ авторская история

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