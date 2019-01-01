Зацепка

Новость отредактировал Lollipop39 - Вчера, 22:46

Причина: Стилистика автора сохранена

demchenko1997 Просмотров: 34 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:46 by

– Тридцать трупов и никаких свидетелей, – следователь покачал головой, вздохнул и посмотрел на снимки выпотрошенных тел команды сухогруза. – Эх, «Бездонный», «Бездонный»… Пресвятые предки, это ж сколько нам это дерьмо придётся расхлёбывать…Глаза устали от нескольких часов изучения материалов дела. Голова распухла от многочисленных догадок и зацепок, которые заводили в тупик. Жутко хотелось спать. Надо было сделать перерыв. Сыщик встал из-за стола, не спеша подошёл к окну кабинета и достал сигарету. Как хорошо, что ему удалось выбить место для офиса рядом с морем. Это была его страсть, шум прибоя был для него наркотиком, от которого было не так-то просто избавиться. Ровно как и от сигарет. Не успел тридцатилетний сыщик достать зажигалку, как вдруг монотонный голос компьютера остановил его:– Ларьен, я бы настоятельно рекомендовал Вам бросить курить. Или принимать заменитель никотина, как советовал Вам доктор.– Мы уже разговаривали на эту тему, Миан, – затянулся следователь, наблюдая за огнями ночного Авиценнского посада. Сатурнская губерния… Отличное место, о котором мог мечтать каждый работник государственных органов. Природа, море, солнце – красота. Жемчужина Империи! Кто ж знал, что большую часть времени придётся зависать в офисе… Вот тебе и минусы быстрого карьерного роста. Ларьен выдохнул и продолжил: – Ты мне лучше скажи, почему этот идиот отправился на «Бездонный» в одиночку? Куда вообще смотрит Таможенная служба?– Не могу знать, господин поручик, – ответил Миан. – Если верить официальным заявлениям представителя службы господина Равиана, Кельмин решил не дожидаться помощи после разговора с госпожой Альдеей.– Даже не думай об этом, – отмахнулся Ларьен. – Мы уже допрашивали её. Она не знала подробностей этой внештатной ситуации. Тут всё гораздо запутаннее…– Вам входящий вызов от Эвдора, – компьютер вывел на экран следователя изображение помощника.– Принимай, – приказал Ларьен и приготовился к разговору. На экране появилось изображение стажёра. На побледневшем лице читались усталость и изнеможение. – Привет, Эвдор. Как настроение? Вид у тебя конечно… Докладывай, чего у тебя там. Нашёл что-нибудь?– Доброй ночи, господин поручик, – поприветствовал начальника помощник. – Тут такая вонь стоит… Просто ужас. В каютах выпотрошенные тела экипажа, просто куча тел. С многочисленными рваными ранами, у многих отсутствуют конечности и внутренности. Что удивительно, в проходах на жилой палубе никаких следов. Будто кто-то специально убрал тут всё.– А что капитан? Охрана? – продолжил Ларьен.– Капитана мы нашли на мостике. Внутренности на полу, оторван кадык, грудная клетка выпотрошена. Его будто бы стая собак загрызла. С зубами, как у тиранозавра, – доложил помощник. – Самое странное – никаких следов борьбы.– Значит, – задумался следователь, – он напал внезапно. И никто не поднял тревогу?– Нет, – ответил Эвдор.– Значит, они не знали, что это чудовище среди них, – подытожил Ларьен. – Не мог же этот монстр убить всех одним махом. Вполне возможно, что он принял облик одного из матросов, чтобы втереться в доверие, и методично убивал их поодиночке. Ревизор тоже не мог этого знать: слишком умело заметены следы. Это не просто какая-то инопланетная тварь… Это нечто разумное. Следов Гирпатского по-прежнему нет?– Мы отправили вооружённый отряд на поиски, – сказал Эвдор. – Пока сообщений нет.– Пусть будут предельно осторожны! – наказал следователь. – Без оружия не шагу! Мы имеем дело с настоящим маньяком. Мотив которого неизвестен… Значит так. Отправишь мне отчёт и все улики, которые мало-мальски относятся к делу. Прямые, косвенные, от окурка сигареты до сокровищ племени Тумба-Юмба.– Понял Вас, – кивнул Эвдор. – Конец связи.Экран тут же исчез. Ларьен вздохнул и задумался. Произошедшее казалось каким-то сюром, бредом сумасшедшего: в мирную эпоху, когда, казалось, максимум, что могло попасть на стол следователю – разбой, массовое убийство с особой жестокостью было чем-то из ряда вон.– Миан, я поеду домой, вздремну, а ты следи за сообщениями от Эвдора, – Ларьен накинул куртку и направился к выходу. – Как будет что-то важное – кинь мне на домашний компьютер.– Будет сделано, поручик Ларьен, – ответил компьютер.– Спасибо, – поблагодарил помощника следователь. – И заведи машину, пожалуйста. Маршрут до дома.– Как пожелаете, – учтиво ответил Миан. – Доброй ночи.– Доброй ночи, – устало улыбнулся Ларьен и скрылся за дверью.***Ларьен приоткрыл глаза от яркого синего света. Он устало вздохнул, поморщился и посмотрел на часы. Пять часов утра. «Пять часов сна… Идёшь на рекорд, Ларьен», – подумал следователь и скинул одеяло. Свет исходил от компьютера. Детектив присмотрелся. Вызов от Эвдора. Видимо, что-то срочное. Поручик быстро оделся и скомандовал: «Принять». Посреди комнаты возник большой экран, на котором мерцали многочисленные фотографии и модели. Рядом с ними возник экран с видеовызовом от Эвдора.– Здравствуйте, господин поручик, – с дрожью в голосе поприветствовал начальника помощник. – Извините, что так поздно, я…– Ничего, ничего, Эвдор. «Мышкин след» всегда на страже правопорядка. Даже когда пускает пузыри, – усмехнулся Ларьен. – Что-то нашли?– Да, очень любопытная находка, – ответил помощник. – Я просмотрел данные на бортовом компьютере и обнаружил, что на «Бездонный» в день потери связи привезли пятьдесят контейнеров. У всех указан пункт назначения и отправитель. У всех, кроме одного.Ларьен окончательно сбил с себя оковы сна и задумался:– А вот это интересно… Что-то ещё есть?– Да, и это пугает ещё больше, – продолжил Эвдор. – В этом контейнере огромная дыра в боку, будто что-то разорвало его изнутри. А рядом… В общем, смотрите сами.Эвдор отправил следователю фотографию. Ларьен присмотрелся. Рядом с ним лежало разорванное в клочья тело члена экипажа. Лица просто не было, уцелевший лопнувший глаз болтался, словно маятник в старых часах; из рваных ран виднелись раздробленные кости; в выпотрошенной грудной клетке виднелись остатки лопнувших лёгких. На груди всё ещё мерцала табличка: «Фенрир Келосский». Следователю стало не по себе.– Пресвятые предки… – схватился за голову следователь. – Я такой жестокости раньше не видел. И так все?– Даже хуже… – ответил помощник. – Но самое главное другое. Медэксперт установил время смерти – 22:43 по земному времени. За двадцать минут до отбоя. Но запись в бортовом журнале гласит, что Фенрир Келосский открыл дверь в одну из кают в 23:30. С помощью глазного сканера.Следователь впал в ступор. Как это возможно? Глазной сканер срабатывает только на живых. Это сделано специально, чтобы никто не вошёл внутрь с помощью убитого. Не мог же Келосский восстать из мёртвых? А потом лечь на то же место?– Всё чудесатее и чудесатее… – процитировал известного автора Ларьен. – Что-нибудь ещё?– Пока всё, – пожал плечами Эвдор, как вдруг его прервал полицмейстер. Ларьен не расслышал, что тот сказал, но по лицу помощника было видно, что находка была очень неожиданной. – Господин поручик, Вы не поверите. Пограничники орков обнаружили челнок Гирпатского. Живых нет. Там такое…– Вот что… – сказал Ларьен. – Доставьте челнок на Сатурн. В наш участок. Завтра проведём осмотр трупа и челнока.– Трупов, – поправил Эвдор.– «Трупов»? Там их что, несколько? – не поверил своим ушам Ларьен.– Да. Два трупа, – подтвердил помощник. – И один из них не человек.***Ларьен на мгновение отвел взгляд, когда судмедэксперт снял простыню с трупа ревизора. Вернее, с того, что от него осталось: на столе лежали лишь окровавленные ошмётки, раздробленные кости, остатки мозгов и внутренних органов. Врач покрыл руки специальным герметичным гелем и спросил:– Арин, ты здесь?– Да, доктор Аморис, – монотонно ответил ИИ.– Отлично, – продолжил судмедэксперт. – Сегодня проводится вскрытие ревизора Имперской Таможенной службы, господина Кельмина Гирпатского и неизвестного существа, выдававшего себя за господина Фенрира Келосского. Вскрытие проводит старший хирург Илен Аморис в присутствии сыщика агенства «Мышкин след» в составе Сыскной части Империи Солнечной системы по Ааронскому уезду поручика Ларьена Эмитского. Дата – 18 мая 1000033 года. Время – 21:30. Приступаю к вскрытию трупа Кельмина Гирпатского.Ларьен смотрел, как лазерный скальпель в руках доктора аккуратно разрезает уцелевшие рёбра ревизора. Хирург был мастером своего дела: все его движения были точны и плавны; он был словно робот, которому дали чёткую команду; при вскрытии ни один мускул на его лице не дрогнул. Вскоре стол был залит кровью.– Вскрытие показало, что ревизор скончался от многочисленных колото-резаных ран в область грудной клетки, а также повреждений головы, конечностей и внутренних органов, несовместимых с жизнью. Ширина ран - порядка пяти сантиметров, длина ран – зачастую по всей длине тела. Отсутствуют правая рука и нога, выдраны с повреждением суставов. Черепно-мозговая травма открытая, проникающая. Множественные…Ларьен слушал монотонный бубнёж и наблюдал, как хирург, словно опытный мясник, монотонно разрезает мягкие ткани. Вскоре работа была окончена, и Шенрис перешёл к трупу чудовища:– Антропоморфное разумное существо, возраст – неизвестен, пол – неизвестен. Губы отсутствуют, в пасти – длинные острые клыки. На передних конечностях – острые костяные отростки. Присутствует хвост. Крепкий панцирь. При жизни было способно мимикрировать живой организм, в том числе и человека. По данным следователя Эмитского, существо убивает жертву и принимает её облик, чтобы втереться в доверие определённой группы живых существ, в том числе и разумных. Смерть наступила в результате многочисленных плазменных ранений в область грудной клетки… –– внезапно Шенрис запнулся и стал всматриваться внутрь тела чудовища. Ларьен встрепенулся и с любопытством подошёл поближе.– В области сердца обнаружен крошечный осколок неизвестного минерала, – Шенрис не мог поверить своим глазам. Ларьену стало любопытно. Он осторожно подошёл к доктору. В предсердии мерцал небольшой камешек. Мягкие ткани вокруг него будто бы сходили с ума: они переплетались, разрывались, разбухали и пульсировали.– Что это такое? – прошептал следователь, не в силах оторвать глаз от причудливого предмета.– Не знаю, господин Эмитский, – замотал головой доктор. – Но это что-то очень опасное. Арин, конец записи.– Слушаюсь, – ответил компьютер.– Занеси запись в архив, отправь копию сыщику Ларьену, – продолжил доктор. – Я не эксперт в области мутаций, но я знаю человека, который мог бы Вам помочь. Мой коллега, доктор Керинс Вальмерт, занимается биоиженерией. Он исследует воздействие различных веществ на организмы живых существ, он эксперт по мутациям. Думаю, он не откажет в помощи. Я дам Вам адрес. Вы без труда сможете найти его.– Премного благодарен Вам, доктор Шенрис, – улыбнулся следователь и пожал руку врачу. Тот улыбнулся:– Не за что. Рад был помочь сыску.Попрощавшись с судмедэкспертом, Ларьен поспешил к выходу.***Путь до исследовательского центра доктора Вальмерта был неблизкий, а следователю очень хотелось перекусить. Перелёт из своей родной губернии дался ему довольно тяжело, но всё же не без плюсов: удалось немного поспать, да и автомобиль, как сотруднику департамента полиции МВД, перевозили бесплатно. По пути в уезд было много кафе, поэтому голодная смерть следователю точно не грозила. Да и виды на море там были просто великолепные, так что поездка обещала быть очень увлекательной и расслабляющей. Как только сыщик въехал в уезд, ему открылся потрясающий вид на море: порт Севастин и одноименный уезд встречали следователя криком чаек и ни с чем не сравнимым запахом прохладного морского бриза. Вдалеке виднелся памятник Солдату и Матросу, в гаванях стояли сотни судов. На базе военно-морского флота в ряд на якоре ожидали могучие военные корабли, среди которых выделялся эсминец «Адмирал Валемор» – гордость Имперского военно-морского флота. В душе следователя воцарилась благодать. Ему хотелось петь от восторга. На обочине он увидел крепкого мужчину с пышными усами в парадном белом мундире. Он громко кашлял и спокойно смотрел по сторонам. Ларьен снизил скорость и остановился на обочине. Старый морской волк приосанился и представился:– Капитан 1-го ранга Маринс. Чем могу помочь?– Здравия желаю, господин капитан, – поприветствовал моряка сыщик. – Меня зовут Ларьен Эмитский, я поручик, сотрудник сыска. Скажите, Вы не знаете, как мне найти доктора Келинса Вальмерта? Я правильно еду?– Да, всё верно, – кивнул капитан. – Вон там его центр, – он указал на большое здание со стеклянным фасадом, освещённое ярким светом многочисленных прожекторов и ламп.– Спасибо, – поблагодарил Маринса Ларьен. – Может Вас подвезти?– Нет, спасибо, – улыбнулся старый морской волк. – Я уж как-нибудь сам. Раз уж Вы к нему едете, передайте, что у него там слишком шумно. Скрежет какой-то странный из подвалов. Аппаратура поломалась, что ли. Спать моим матросам не даёт.– Странный скрежет… – задумался Ларьен. – Хорошо. Я передам. Спасибо Вам большое. Да хранят Вас великие предки!– Вас тоже, – ответил взаимностью капитан. – Честь имею.Сыщик кивнул и продолжил путь в сторону центра. На въезде он просканировал удостоверение и въехал на территорию комплекса. Вокруг было полным-полно зелени; вокруг центра раскинулся шикарный парк, уставленный уютными беседками и скамейками. Перед входом в здание стояла статуя учёного который распутывал цепь ДНК. «Любопытно», – подумал сыщик, остановился на парковке и заглушил двигатель.– Так. Удостоверение взял… Миан! – обратился к компьютеру следователь.– Да, господин поручик? – отозвался ИИ.– Подключи-ка нейронный интерфейс. На всякий случай. Мало ли какие-то сведения подцепим, – попросил сыщик.– Разумное решение, поручик Ларьен, – согласился компьютер. – Интерфейс подключён.– Что ж, дружище, пойдём, – детектив собрался с духом и направился в сторону центра. По пути следователь не встретил ничего необычного. Напротив – ему очень понравился стиль исследовательского центра. Внутри всё ещё кипела работа: учёные в белых халатах бегали туда-сюда с многочисленными отчётами. Ларьену было немного не по себе. «Сейчас как завалят своими терминами – и поминай, как звали», – подумал он, но тут же успокоил себя. Детектив вошёл в здание и направился было к стойке регистрации, как вдруг его тут же остановил робот-охранник. Машина грозно посмотрела на него, наставила плазменную пушку и монотонно пробасила железным голосом:– Не с места! Незаконное проникновение!– Слышь, железка, да ты хоть знаешь, с кем связалась? – включил «плохого жандарма» Ларьен и нахмурил брови. – Сейчас я тут такой караул устрою, что твоё следующее место работы будет уездная свалка.– Уоу-уоу-уоу! Вот это да… – раздался чей-то голос. – Тихо, тихо, «Персефона», это наш гость. Спокойно.К следователю бежал учёный в белом халате. Робот опустил оружие. Ларьен облегчённо выдохнул.– Простите, пожалуйста, мне очень жаль, – извинился учёный и проводил следователя внутрь. – Надо поменять ему настройки. Тупая железяка… Всегда считал, что будущее человечества за эволюцией нашего вида. Разрешите представиться – доктор Келинс Вальмерт, лауреат Галактической премии в области биоинженерии.– Поручик сыска Ларьен Эмитский, – представился детектив. Оба обменялись рукопожатиями. – Рад знакомству. Доктор, Вы, наверное, понимаете, что я здесь не просто так.– Безусловно, – Вальмерт пригласил следователя внутрь. – Я наслышан о Вас. О том, в частности, как Вас называют в народе.– И как же? – усмехнулся следователь.– Агенство «Мышкин след», – засмеялся доктор. – Я нахожу это весьма забавным. Прошу за мной. Я отвечу на все Ваши вопросы.Вальмерт оказался очень интеллигентным человеком. По дороге он показывал следователю все помещения, рассказывал о деятельности исследовательского центра и новых перспективах.– Да… То, что случилось на «Бездонном» и с господином Гирпатским, – ужасная трагедия, – согласился доктор, рассматривая фотографии. – Передайте мои искренние соболезнования. Я даже не знаю, что это могло быть. Очень любопытная мутация. Чтобы существо так успешно мимикрировало… Я ни разу не встречал подобных экземпляров. Это похоже на какой-то новый виток эволюции…– О чём это Вы? – переспросил Ларьен.– Понимаете, господин Эмитский, – объяснил доктор, – главная черта любого живого существа – это адаптация. Мне и в голову не могло прийти в самом страшном сне, что кто-то или что-то может так успешно притворяться представителем другого вида. Думал, что случай Его Благодетельства уникален. Мы до сих пор не можем объяснить этот феномен. А оно вот как вышло…– Скажите, доктор, Вы считаете, что кто-то создал его? – спросил детектив.– Вполне возможно, – пожал плечами Вальмерт. – Удивительно, что кому-то в голову пришла такая безумная идея. Ох, я и не заметил. Вот мы и на месте! – Ларьен и Вальмерт зашли в просторный зал ожидания. Обстановка показалась сыщику очень приятной и комфортной: богатая мебель, причудливые скульптуры, множество объявлений из газет о достижениях центра доктора. В центре зала стояла статуя человека, который держал в руках два генома. На постаменте блестела золотая надпись: «Размножайтесь, меняйтесь, и пусть сильнейшие выживают, а слабейшие умрут. Чарльз Дарвин».– Любопытно… – усмехнулся Ларьен. – У Вас потрясающее чувство стиля. Вы восхищаетесь Дарвином?– А как же, друг мой? – засмеялся учёный. – Он ведь говорил чистейшую правду. Взгляните, чего мы достигли при помощи эволюции! Это же просто потрясающе! Но я считаю, что это ещё не предел. Выживает сильнейший, друг мой. И умнейший. Возьмите хотя бы Хранителя Добра. Чем не пример? Мы должны быть готовы ко всему. Как он.– Это точно, – согласился следователь. – Вы сможете показать мне лабораторию?– Да, безусловно, – улыбнулся Вальмерт. – Только подождите немного здесь. Мне нужно в уборную.С этими словами доктор поспешил в туалет. Сыщик остался один в большом здании. Чтобы скоротать время, он начал не спеша осматривать окрестности комплекса. Такое он видел первый раз в жизни: десятки интерактивных досок показывали научные достижения центра, на фотографиях Вальмерт стоял вместе с выдающимися учёными; вот он получает премию Академии Наук, вот на фотографии со светилом биоинженерии эльфийской империи Эльмоном Мильтарским, на ещё одной – вместе с учёными на форуме «Галактика 1000000».– Да уж… Талант, так талант, – усмехнулся сыщик. – Не то, что некоторые.Насмотревшись вдоволь на экспонаты, он вдруг заметил слегка приоткрытую дверь. Ларьен всегда был любопытным ребёнком. Совал нос в чужие дела. С одной стороны, качество не слишком приятное. Но только не для офицера имперского сыска. Любопытство всё же взяло верх над осторожностью. «Идиот ты, старина», – подумал детектив. Ларьен осмотрелся по сторонам и тихонько протиснулся в щель. Перед ним тут же возникла длинная лестница вниз. Ларьена встречало лишь безмолвие. Здравый смысл твердил, что нужно было вызывать подкрепление и проводить обыск. Но что-то подсказывало, что в этом случае все усилия полетят в тартарары. Следователь спустился по ступеням и увидел вдалеке тёмного коридора просторный зал, освещённый ярким светом ламп. Сыщик, стараясь не издавать ни звука, быстро направился туда. Вскоре следователь оказался в просторном помещении, уставленном дорогой мебелью. В углу комнаты была небольшая кухонька, где доктор готовил себе что-нибудь поесть; на стене напротив дивана висел телевизор, чуть поодаль стоял письменный стол. Ларьен засмеялся. Ему стало стыдно за своё поведение. Вторгся в место уединения человека.– Да я не сыщик, я «ссыщик»… – засмеялся детектив. Он уже собрался уходить, как вдруг его внимание привлёк работающий компьютер. «Введите пароль», – гласили буквы на мониторе. Ларьен подошёл поближе. Пароль состоял из восьми символов. Детектив уселся поудобнее и задумался. Учёный мог вернуться с минуты на минуту. Нужно было отгадать пароль. Слишком много вариантов… Детектив обратился за помощью к Миану. Тот выдал несколько сотен тысяч комбинаций с учётом интересов доктора. «Не прокатит… Погодите… – следователя вдруг осенило. – Как звали того матроса с «Бездонного»? Фенрир… Но тут-то шесть букв, а надо восемь…» Фенрир, Фенрир… Кто же он? Кто-то из скандинавской мифологии. Ларьен вновь обратился к Миану с запросом.– «Фенрир – огромный волк, сын Локи. Предвестник «Рагнарёка» – конца света в скандинавской мифологии», – прочитал детектив. Конечно! Ларьен напечатал: «Р-а-г-н-а-р-ё-к». Экран с паролем пропал. Перед следователем появились файлы с названиями: «Эксперимент «Ас», «Эксперимент «Ван», «Эксперимент «Йотун», «Эксперимент «Локи»…Ларьен начал просматривать эксперимент за экспериментом. С каждым разом он убеждался, что доктор был не тот, за кого он себя выдаёт. Эксперименты над животными? Это же незаконно… Перед глазами замелькали жуткие фотографии с мутировавшими, изуродованными тельцами барсуков, панд, гепардов, львов, обезьян…– Миан, срочно фотографируй, – дрожащим голосом приказал Ларьен. – Это… Это просто невероятно…Последним числился эксперимент «Фенрир». Ларьен похолодел. Он осторожно открыл файл и чуть не упал.– Не может быть… – пробормотал он, закрыв рот ладонью от ужаса. «Эксперимент на человеке… Лабораторные испытания – успех. Испытания на мимикрию – результат положительный. Рекомендуется к полномасштабному испытанию в полевых условиях». Но это было лишь начало: на следующем слайде подробно излагался план испытаний. Контейнер, погрузка, КЕС «Бездонный», момент пробуждения, массового убийства – всё было расписано по минутам. Последние сомнения развеяли фотографии: на них был тот самый монстр, которого нашли на челноке Кельмина, и объект замены – матрос Фенрир Келосский. Но самое странное было то, что с каждым образцом появлялось изображение странного камня. Ларьен достал из кармана осколок и сравнил его с фотографией.– Не может быть… Миан, ты это заснял? – тихо спросил Ларьен. – Миан?– Как Вам план, господин поручик? – раздался чей-то голос позади. Ларьен вздрогнул и обернулся. В дверях стоял доктор Вальмерт и коварно улыбался. – Я знал, что рано или поздно Вы сюда зайдёте. Не хотелось прятать что-то, всё равно эту тайну Вы унесёте с собой в могилу. Но не волнуйтесь – Ваша жертва будет ради будущего человечества.– Пожертвовать малым ради большего… – съехидничал следователь. – Всё ради будущего, да? Знаете старую поговорку: «благими намерениями вымощена дорога в ад»? Не выйдет, доктор. Сюда уже едут городовые. И Вашу лавочку прикроют. А Вас ожидает суд.– Как самоуверенно… – усмехнулся доктор. – Меня даже восхищает Ваше обострённое чувство справедливости! Вот только вселенная несправедлива. Грядёт буря, господин Эмитский, и в этой буре выживет тот, кто умеет плавать. Прощайте!– Куда это Вы собрались? – Ларьен выхватил пистолет и наставил его на доктора.– У-у-у… Пушки, пушки, пушки! – Вальмерт остановился и поднял руки. – Жаль, что пистолет Вам не поможет. Готовьтесь к встрече с предками, господин сыщик!Ларьен почувствовал, как земля под ногами начинает трястись. Не успел следователь сообразить, в чём дело, как вдруг что-то с треском проломило пол, схватило его за ноги и резко потянуло вниз. Ларьен попытался удержаться, но его сил не хватило: в следующее мгновение детектив с грохотом упал на лабораторный стол. Спину будто бы пронзили тысячи сабель. От удара перехватило дыхание. Детектив смог лишь простонать.– Миан… – прохрипел следователь. – Миан! Мне нужна помощь! Скорее! Отправьте погоню за Вальмертом! Он уходит!Но не успел он прийти в себя, как в нескольких сантиметрах от него промелькнуло острое лезвие, которое раздробило крепкий металический пол. Ларьен в ужасе уставился вверх. Перед ним стоял человек. Но что-то в нём было не так. В его взгляде была лишь слепая ярость, желание кромсать и резать всё, что попадалось на пути. Гибрид превратил руку в огромное костяное лезвие и полоснул наотмашь. Поручик только и успел пригнуться. Лезвие вспороло крепкую трилитовую стену, как кусок пирога. «Как это возможно?» – подумал детектив и собрался бежать, как бедро пронзила резкая боль. Ларьен истошно завопил и упал на землю. Он посмотрел на рану. Из ноги торчал острый шип, будто бы извлечённый из брюха большой рыбы-ежа. Следователь попытался встать, но тут же упал от невыносимой боли. Ларьен отдышался, но тут же последовал новый удар: вместо нормальной руки появилась чёрная клешня скорпиона, которой подопытный Вальмерта тут же не замедлил воспользоваться. Клешня мгновенно сомкнулась на предплечье следователя, от чего тот истошно закричал от боли. Из порезов на пол засочилась кровь, Ларьен чувствовал, как ломаются кости. Он хотел было достать пистолет, но тварь не дала это сделать: только детектив потянулся к оружию, как противник тут же брызнул на ладонь кислотой. Ларьен закричал от боли. Пальцы буквально плавились, ошмётки кожи падали на землю. Казалось, гибели не миновать, надежды уже не осталось, как вдруг справа послышался чей-то воинственный крик. Ларьен только и успел чуть отпрянуть назад, как перед ним, откуда ни возьмись, выскочил лис и медицинским лазером отрезал конечности гибрида. Тот на мгновение опешил и посмотрел на руки. Ларьен не стал медлить и оттолкнул чудовище ударом ноги. Тот отпрянул назад, но устоял.– Он что – не чувствует боли? – удивился Ларьен.– И ещё регенерирует! – воскликнул лис. – Пора рвать когти!Ларьен опешил. Но вопросы решил оставить на потом. Сыщик вскочил и ринулся за пушистым спасителем. Хищник, тем временем, восстановил конечности и бросился в погоню. Заслышав быстро приближающиеся шаги, Ларьен схватил лиса в охапку и бросился наутёк по узким коридорам. Тварь с чудовищным рыком крушило всё на своём пути, разрывая крепкие двери и колонны, словно бумагу. Плевки кислоты плавили металл.– Есть идеи, пушистик? – спросил следователь.– Да, – кивнул лис. – Надо вытащить из него какую-то штуку. Вальмерт в каждый образец вшивал крошечный камешек. Ну, кроме нас… Но так просто к нему не подобраться. Нужно задержать его.– Понятно, – ответил Ларьен. – И где же у него этот камешек?– Я видел, как доктор вшивал его в затылок, – объяснил лис. – Он думал, что я в отключке после опытов, поэтому решил меня оставить на операционном столе.– А ты глазастый… – усмехнулся детектив. – Ладно. Покончим с ним. Нельзя, чтобы это уцелело.Лис кивнул. Тем временем, оба достигли второго зала для экспериментов. Хвостатый спрыгнул на пол и принялся искать инструменты. Ларьен быстро перевязал раненую ладонь, схватил первое, что попалось под руку, большой лазерный скальпель, обернулся и готов был встретить гибрида, но к его удивлению сзади никого не было.– Это что ещё за чертовщина? – остолбенел сыщик. – Он же за нами гнался!– Я… Я не знаю, – задрожал от страха лис. Оба осмотрелись по сторонам. Никого не было. Никаких посторонних звуков. Только пиликание компьютеров нарушало тишину. Детектив тяжело дышал. Страх закрался в каждую фибру души. Монстр мог быть где угодно и напасть в любую секунду. Тут лиса осенило. Он быстро схватил со стола колбу с красным порошком и распылил её вокруг. Порошок как раз вовремя попал на лезвие гибрида.– Берегись! Справа! – Ларьен услышал лиса как раз вовремя. Он обернулся и успел подставить инструмент под удар. Монстр повалил сыщика с ног. Острое лезвие застыло в нескольких сантиметрах от лица Ларьена. Детектив сжал зубы и пытался отбросить врага в сторону, но силы были неравны: лезвие всё приближалось и приближалось к правому глазу. Десять сантиметров… Восемь сантиметров… Смерть уже дышит с спину. Руки дрожат.В этот момент на спину существа запрыгнул лис. Он вцепился в плоть когтями и начал раздирать мясо на затылке. Тварь отпрянула от детектива и попыталась скинуть хвостатого, но момент был упущен. Пушистый герой вцепился в плоть, словно клещ. И вот, собрав все свои силы, пушистый герой выдрал осколок с мясом, потерял равновесие и упал спиной на пол. Из глотки гибрида вырвался отчаянный вопль. Лезвие постепенно исчезало, превращаясь в кость. Человек упал и стал корчиться от невыносимой боли, пока его тело приходило в норму. Вскоре всё было кончено. Незнакомец потерял сознание и рухнул без сил.Ларьен отдышался и посмотрел на лиса. Тот лежал в крови, держа в руках выдранный кусок плоти, в котором светился крошечный осколок камешка. Хвостатый всё никак не мог отдышаться и прийти в себя.– Как Вас зовут? – наконец спросил лис. Следователь отдышался и ответил:– Ларьен Эмитский. Поручик сыска. А тебя?– Ракун, – ответил рыжехвостый. – Но меня бесит это имя.– Что ж, приятно познакомиться, – усмехнулся Ларьен. – Вот так кинуться на него… Ты просто безбашенный.– Приму это за комплимент, – засмеялся лис. Следователь подхватил реакцию. Откуда-то сверху послышался протяжный, громкий вой сирен.***Ларьен, прихрамывая, ковылял по коридору сыскной части. На нём был выглаженный повседневный чёрный мундир с золотыми пуговицами. На его фоне выделялись белоснежные перчатки. Чёрные лакированные ботинки блестели на свете ламп. Все поздравляли его с успешным раскрытием дела и желали скорейшего выздоровления. Ларьен чувствовал себя настоящим героем. Он остановился рядом с кабинетом начальника сыскного отделения и прикоснулся к сканеру.– Эмитский? Пусть войдёт, – послышался громкий голос по ту сторону двери. Крепкая металическая дверь отворилась, и сыщика радостно встретил действительный статский советник Антор Вальминский. Как только сыщик вошёл в кабинет, усатый начальник вскочил с места и воскликнул:– О! Ларьен! Пресвятые предки, как я рад тебя видеть! Ты гений! Да я готов тебя на месте расцеловать. Про тебя уже на всех каналах говорят. Сеть просто пестрит новостями о таком громком деле! Как перелёт тебе дался? Я слышал, тебя доставили срочным транспортником.– Спасибо, Ваше превосходительство, – улыбнулся Ларьен. – Да ничего, замотался правда немного...– Да уж... Такие поездки утомляют, не поспоришь, – согласился статский советник. – Что ж, лисёнка твоего мы расспросили, он нам всё в подробностях рассказал. Как он всё это прошёл и не слетел с катушек – уму не постижимо. Это он тебе жизнь спас?Ларьен кивнул.– Да… Кишка у него не тонка! – усмехнулся статский советник. – Плюс твои доказательства очень помогли. Нет сомнений, что Вальмерт был причастен ко всем этим злодеяниям. Осталось его только найти и под белы рученьки.– А что с ним будет? – забеспокоился Ларьен.– С лисёнком-то? – уточнил Антор. – Оформим гражданство, будет получать пособие, все льготы как ребёнок-сирота, плюс ещё очень много всяких надбавок. Да, с главой «Гирпериона» не сравнится, конечно, но с таким доходом можно спокойно жить и радоваться. Выплаты сейчас ого-го какие! Всё будет в порядке.– Рад это слышать, – выдохнул Антор. – Я хотел с Вами поговорить кое о чём.– Если это про то, как лучше гладить новый мундир, то это не совсем ко мне, – засмеялся статский советник.– Да нет, Ваше превосходительство, я не об этом, – отвёл взгляд Ларьен. – Я бы хотел оставить службу.Статский советник потерял дар речи. От неожиданности он выронил ручку.– Не понял… Как же так, Ларьен? – принялся переубеждать сыщика статский советник. – Ты же наш лучший сыщик! Да за такое дело мы тебя от поручика до коллежского советника мигом доведём. Будешь моим заместителем. Ты же такое дело раскрыл! У тебя карьера ого-го будет!– Да, я понимаю, – закивал сыщик. – Но в последнее время я очень полюбил море. Вернее, и до этого любил. Жить без него не могу. Очень хочу уйти в Военно-морской флот.Антор посмотрел на следователя, как на идиота.– Ты уверен, Ларьен? – покосился на следователя советник. – Смотри, там муштра будь здоров…– Уверен, – ответил Ларьен.– Что ж, если это твой выбор, пусть будет так, – пожал плечами Антор. – Знай, что нам будет не хватать твоего таланта. Я подготовлю рекомендации. И на награждение не забудь прийти! Может будет какая-то просьба?Ларьен на мгновение задумался.– Ваше превосходительство, если Вам не трудно, – сказал Ларьен, – я бы хотел, чтобы меня взяли на «Адмирал Валемор».– Гордость имперского флота? – усмехнулся статский советник. – Хорошо, Ларьен. Я поговорю с контр-адмиралом Тромаром. Думаю, он не откажет в просьбе. Он свяжется с тобой в ближайшее время. Только смотри – все прелести академии тебе придётся познать самому!– Спасибо, Ваше превосходительство! – Ларьен засиял от счастья. Он уже не помнил, когда был так счастлив. Он не боялся показаться идиотом, ведь его мечта наконец-то стала явью.– Раз уж ты уходишь… – вдруг обмолвился Антор. – Может ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы занять твоё место?Ларьен на мгновение задумался. Он улыбнулся и тут же ответил:– Думаю, Эвдор был бы отличным кандидатом.– Что ж, – Антор усмехнулся и пометил что-то у себя в компьютере, – учтём.– Разрешите идти? – спросил сыщик.– Иди, Ларьен! – улыбнулся статский советник. – Если будет нужна какая-то помощь, я всегда на связи. Семь футов под килем тебе!– Спасибо, Ваше превосходительство! – с этими словами сыщик радостно выбежал из кабинета.***Лис сидел на скамейке возле участка и немного боязливо смотрел на прохожих. Ему ещё нужно было привыкнуть к свободной жизни и обществу, где никто не собирался причинить ему боль. Он много думал о своих друзьях, которые так и не смогли выбраться из лап доктора Вальмерта. Где они? Что с ними? Живы ли они вообще? Он не мог дать ответы на эти вопросы. С другой стороны, ему дан шанс. Шанс на полноценную и счастливую жизнь. Вот только сможет ли он воспользоваться им?Наконец, входная дверь отворилась, и на улицу вышел человек, которому пушистый герой был обязан жизнью. Изумрудные глаза заблестели от восторга. На морде засияла радостная зубастая улыбка. Он вскочил с места, как ошпаренный, и бросился к Ларьену.– Привет! – воскликнул лис и обнял друга. – Я так рад тебя видеть! Что сказали насчёт Вальмерта? Моих друзей нашли?– Нет, друг, пока ещё нет, – признался Ларьен и погладил лиса по голове. – Но есть и хорошие новости. Теперь ты свободен и можешь делать всё, что захочешь. В рамках закона, конечно.– Хм… – задумался лис. – Для начала я хочу что-нибудь покушать.– Справедливо, – усмехнулся Ларьен. – Я бы тоже перекусил. Скоро тебе оформят подданство, будут все права. Будешь пособие получать. Плюс я попросил, чтобы тебя не особо сильно мучили журналисты в первое время.– Спасибо… – засмущался лис. – Мне даже как-то неловко.– Ничего – привыкнешь, – Ларьен слегка потормошил шёрстку лиса. Тот засмеялся. Вскоре они уже вовсю беседовали о планах на будущее. Лис очень удивился, узнав, что Ларьен уволился из сыска.– Как? – опешил пушистый герой. – Ты разве не хочешь продолжить карьеру?– Меня всю жизнь манило море… – замечтался Ларьен. – Мне очень тесно, хочется простора. Скоро полечу на Землю. Пойду матросом на «Адмирал Валемор».– Это на ту махину, про которую ты мне рассказывал? – уточнил лис.– В точку, – кивнул сыщик.– А можно я с тобой поеду? – выпалил хвостатый. Ларьен опешил от такого вопроса и растерялся:– Ты... Ты уверен, что хочешь на Землю? Здесь ведь так хорошо! Природа, солнце, море...– Ну... Да, мне хотелось бы повидать новые места, – признался лис. – А то кроме клетки я толком-то ничего и не видел. Да и буду тебя навещать время от времени.– Ладно, – усмехнулся Ларьен. – Так уж и быть – вместе поедем.Хвостатый улыбнулся. На мгновение ему на глаза попался магазин для костюмированных игр. Лис остановился. Его внимание привлёк бурый кожаный шлем пилота с очками на витрине. Ларьен сначала не понял, в чём проблема. Но потом всё понял и посмотрел на лиса:– Могу пока дать тебе в долг.Лис опешил от такой щедрости:– Ты не шутишь?– Я абсолютно серьёзен, – сказал сыщик. – Пойдём.Вскоре лис шагал в потрясающей пилотской шапке с очками, любуясь собой в каждое окно автомобиля или витрину. Ларьен улыбался и не мог сдержать смеха от дурачеств своего друга. Он был безмерно счастлив, что смог спасти такого весёлого и жизнерадостного пушистика, у которого впереди была жизнь, полная пёстрых красок и незабываемых впечатлений. Переезд прошёл гладко. Оба на время обосновались в небольшой съёмной квартире. Так они прожили вместе несколько недель до тех пор, пока Ларьену не пришла повестка. Его радости не было предела. Его мечта наконец-то стала явью. Он станет матросом «Адмирала Валемора»!В тот день на призывном пункте было много народу. Семьи прощались с сыновьями, у которых впереди было несколько лет академии, а затем служба в Военно-морском флоте. Среди ещё совсем зелёных парней был и Ларьен, сменивший погоны Министерства внутренних дел на флотские. Он не мог дождаться дня, когда ему выдадут форму. Конечно, впереди было много трудностей и тягот, Ларьен был уверен, что романтика военной службы, как и службы в правоохранительных органах, скоро улетучится, но что-то подсказывало, что он сделал правильный выбор. Вскоре вышел офицер, представился капитаном первого ранга и приказал следовать на плац. «Ну, пора…» – подумал наш герой, как вдруг кто-то окликнул его:– Ларьен! Подожди!Юноша обернулся и увидел лиса, который тут же подбежал и крепко обнял его за шею.– Когда ты вернёшься? – спросил он. Ларьен чуть не всплакнул от умиления: в изумрудных глазах лиса было столько наивности, что её бы хватило на группу детского сада.– Пока не могу сказать точно, пушистик, может года через два, может позже, а может и раньше, если вдруг в порт вернёмся по срочным делам, – пожал плечами Ларьен. Лис вдруг приуныл и потупил взгляд. – Главное, что мы с тобой ещё увидимся. Не сиди только без дела, хорошо? Почитай что-нибудь, поучись, хобби найди себе. Живи на полную катушку! Но не хулигань. Кстати о хобби…Ларьен вдруг задумался, будто бы вспомнил что-то важное. Он достал из кармана конверт и вручил его пушистому другу.– Что это? – спросил лис.– Я заметил, что тебе тоже нравится море, – сказал матрос. – Думал, мало ли -вдруг захочешь попробовать.Лис открыл конверт и улыбнулся. «Школа глубоководных погружений имени Кусто», – гласила надпись. Пушистый засиял от счастья и бросился на шею друга. Ларьен чуть не упал на спину от неожиданности. Несколько минут они стояли в тишине. Эти минуты расставания показались лису вечностью. Ему так не хотелось отпускать Ларьена, так хотелось побыть со своим спасителем и настоящим другом подольше. Но время бежало неумолимо: вскоре Ларьена окликнул офицер, и тот, сказав на прощание: «Береги себя!» – побежал к остальным курсантам.Лис остался один. Он на прощание помахал лапой Ларьену вслед, вновь посмотрел на брошюру, усмехнулся и быстро побежал навстречу своей первой зацепке на пути к счастливой жизни.

Ключевые слова: детектив фантастика творческая история лис

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