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Сказки

Новые ножки

- В глаза смотреть! - рявкнул следователь и направил свет лампы в лицо доктора, - Отвечать на вопрос!

- Простите, - Айболит вытер платком намокший лоб, - Нельзя ли повторить?

Следователь заиграл желваками.

- 17 числа позапрошлого месяца, - начал читать он, - К вам обратилась за помощью Зайчиха, проживающая по адресу, трали-вали… Вот. С её сыном произошёл несчастный случай, в результате которого пострадали его ножки. Вы, в этот же день провели операцию, пришив Зайчонку новые ножки. Повторяю вопрос, доктор, где вы взяли новые ножки?

- Да я ведь это, - замялся доктор Айболит, - Как лучше…

- Ещё, - перебил его следователь, - По показаниям свидетелей, вы незаконно пересекли африканскую границу.

- Это всё ради…

- Вот подписи, взгляните. Узнаёте?

Доктор пробежал взглядом по списку.

- Ох, - выдохнул он, - Да я же их лечил всех. Шоколадки, градусники...

Айболит уставился в одну точку и забормотал:

- Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо…

Следователь налил в стакан воды из графина и протянул доктору.

- Спасибо, - ответил тот и залпом выпил.

- Я, конечно, всё понимаю, - следователь проницательно смотрел на доктора, - Намерения благие, но закон есть закон, сами понимаете.

- Я понимаю, да, - Айболит совсем поник.

- Но к этому вопросу, тем не менее, мы вернёмся позже, - в голос следователя вернулась прежняя жёсткость, - Откуда ножки, док?

- Вы поймите, - взмолился доктор, - Я ведь не для себя стараюсь, всё для них, пушистых…

- Зубы не заговаривайте. Отвечайте на вопрос.

Айболит вздохнул и устало посмотрел на следователя.

- На рынке я купил. Там, сами знаете, ножки рубят, тушки продают.

- Не знаю. На каком рынке, когда, у кого, - следователь взял ручку и приготовился записывать.

- Да здесь, на местном, - ответил доктор, - В мясном отделе.

- В мясном отделе, - повторил следователь, записывая, - И это всё?

- Да, - коротко сказал Айболит.

Следователь встал из-за стола и прошёлся туда-сюда.

- Точно всё? Никаких подпольных операций или незаконной торговли органами?

- Нет, что вы, - доктор замахал руками, - Как можно?

Следователь устало опустился на стул.

- Что ж вы сразу-то не сказали. Мы тут думаем, гадаем. Откуда ножки? Как? Что? Эх. Идите домой.

Айболит радостно вскочил и направился к выходу.

- И да, доктор, - следователь выключил лампу, - К разговору о незаконном пересечении границы мы ещё вернёмся.



Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 19:34 by ЛетягаПросмотров: 31Комментарии: 0
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Ключевые слова: Айболит Лимпопо следователь не такая сказка

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