Новые ножки

Летяга Просмотров: 31 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 19:34 by

- В глаза смотреть! - рявкнул следователь и направил свет лампы в лицо доктора, - Отвечать на вопрос!- Простите, - Айболит вытер платком намокший лоб, - Нельзя ли повторить?Следователь заиграл желваками.- 17 числа позапрошлого месяца, - начал читать он, - К вам обратилась за помощью Зайчиха, проживающая по адресу, трали-вали… Вот. С её сыном произошёл несчастный случай, в результате которого пострадали его ножки. Вы, в этот же день провели операцию, пришив Зайчонку новые ножки. Повторяю вопрос, доктор, где вы взяли новые ножки?- Да я ведь это, - замялся доктор Айболит, - Как лучше…- Ещё, - перебил его следователь, - По показаниям свидетелей, вы незаконно пересекли африканскую границу.- Это всё ради…- Вот подписи, взгляните. Узнаёте?Доктор пробежал взглядом по списку.- Ох, - выдохнул он, - Да я же их лечил всех. Шоколадки, градусники...Айболит уставился в одну точку и забормотал:- Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо…Следователь налил в стакан воды из графина и протянул доктору.- Спасибо, - ответил тот и залпом выпил.- Я, конечно, всё понимаю, - следователь проницательно смотрел на доктора, - Намерения благие, но закон есть закон, сами понимаете.- Я понимаю, да, - Айболит совсем поник.- Но к этому вопросу, тем не менее, мы вернёмся позже, - в голос следователя вернулась прежняя жёсткость, - Откуда ножки, док?- Вы поймите, - взмолился доктор, - Я ведь не для себя стараюсь, всё для них, пушистых…- Зубы не заговаривайте. Отвечайте на вопрос.Айболит вздохнул и устало посмотрел на следователя.- На рынке я купил. Там, сами знаете, ножки рубят, тушки продают.- Не знаю. На каком рынке, когда, у кого, - следователь взял ручку и приготовился записывать.- Да здесь, на местном, - ответил доктор, - В мясном отделе.- В мясном отделе, - повторил следователь, записывая, - И это всё?- Да, - коротко сказал Айболит.Следователь встал из-за стола и прошёлся туда-сюда.- Точно всё? Никаких подпольных операций или незаконной торговли органами?- Нет, что вы, - доктор замахал руками, - Как можно?Следователь устало опустился на стул.- Что ж вы сразу-то не сказали. Мы тут думаем, гадаем. Откуда ножки? Как? Что? Эх. Идите домой.Айболит радостно вскочил и направился к выходу.- И да, доктор, - следователь выключил лампу, - К разговору о незаконном пересечении границы мы ещё вернёмся.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Айболит Лимпопо следователь не такая сказка

Другие, подобные истории: