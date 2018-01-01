Новые ножки- В глаза смотреть! - рявкнул следователь и направил свет лампы в лицо доктора, - Отвечать на вопрос!
- Простите, - Айболит вытер платком намокший лоб, - Нельзя ли повторить?
Следователь заиграл желваками.
- 17 числа позапрошлого месяца, - начал читать он, - К вам обратилась за помощью Зайчиха, проживающая по адресу, трали-вали… Вот. С её сыном произошёл несчастный случай, в результате которого пострадали его ножки. Вы, в этот же день провели операцию, пришив Зайчонку новые ножки. Повторяю вопрос, доктор, где вы взяли новые ножки?
- Да я ведь это, - замялся доктор Айболит, - Как лучше…
- Ещё, - перебил его следователь, - По показаниям свидетелей, вы незаконно пересекли африканскую границу.
- Это всё ради…
- Вот подписи, взгляните. Узнаёте?
Доктор пробежал взглядом по списку.
- Ох, - выдохнул он, - Да я же их лечил всех. Шоколадки, градусники...
Айболит уставился в одну точку и забормотал:
- Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо…
Следователь налил в стакан воды из графина и протянул доктору.
- Спасибо, - ответил тот и залпом выпил.
- Я, конечно, всё понимаю, - следователь проницательно смотрел на доктора, - Намерения благие, но закон есть закон, сами понимаете.
- Я понимаю, да, - Айболит совсем поник.
- Но к этому вопросу, тем не менее, мы вернёмся позже, - в голос следователя вернулась прежняя жёсткость, - Откуда ножки, док?
- Вы поймите, - взмолился доктор, - Я ведь не для себя стараюсь, всё для них, пушистых…
- Зубы не заговаривайте. Отвечайте на вопрос.
Айболит вздохнул и устало посмотрел на следователя.
- На рынке я купил. Там, сами знаете, ножки рубят, тушки продают.
- Не знаю. На каком рынке, когда, у кого, - следователь взял ручку и приготовился записывать.
- Да здесь, на местном, - ответил доктор, - В мясном отделе.
- В мясном отделе, - повторил следователь, записывая, - И это всё?
- Да, - коротко сказал Айболит.
Следователь встал из-за стола и прошёлся туда-сюда.
- Точно всё? Никаких подпольных операций или незаконной торговли органами?
- Нет, что вы, - доктор замахал руками, - Как можно?
Следователь устало опустился на стул.
- Что ж вы сразу-то не сказали. Мы тут думаем, гадаем. Откуда ножки? Как? Что? Эх. Идите домой.
Айболит радостно вскочил и направился к выходу.
- И да, доктор, - следователь выключил лампу, - К разговору о незаконном пересечении границы мы ещё вернёмся.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 19:34 by ЛетягаПросмотров: 31Комментарии: 0
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