Страх - странная вещь

Новость отредактировал Estellan - 14-05-2019, 20:48

Причина: Изменен раздел.

Phantom666 Просмотров: 215 Комментарии: 6 +5 14-05-2019, 20:48 by

События, о которых пойдёт речь произошли в 2016-м году. Верить мне или нет - решать вам.Мне хочется поведать о кошмарах мучивших моего друга целых 2 месяца, только давайте всё по порядку.Работал я финансовым менеджером в сфере продаж. У меня был друг - Степан, который работал в бухгалтерии той же компании. Степан вообще был человеком довольно общительным: в свои годы он только и делал, что болтал о разных вещах. В студенческие годы я с ним познакомился. Тогда я особо не имел друзей: был немного замкнутым и не особо хотел общаться (эх, было время). Степан меня заинтересовал своей гипер-болтливостью и я решил общаться с ним.В общем, прошло время, и мы сдружились крепко. Стали работать вместе, поскольку на той работе было скучно, и не с кем было поболтать. Да, для меня - человека 28 лет, со стажем, образованием и стипендией, дружеского общения просто не хватало. А коллектив у нас был не из болтливых - лишь на праздниках и корпоративах общались все вместе. Ну вот и Степану нравилось общение, поскольку, как я уже упоминал, он из тех, что языком напрасно не треплет.Короче, к чему я. Летом, 3 года назад, с ним произошёл довольно странный случай. Помнится, то был июнь 16-го, когда он пришёл ко мне и попросил поговорить с ним наедине (ну, он же постоянно со мной общается). Он мне рассказал о весьма необычном инциденте, произошедшим с ним прошлой ночью. Той ночью, в среду, когда Степан возвращался домой, к нему стал приставать какой-то тип лет 23 на вид. Тот постоянно требовал его отдать ему некую книгу, угрожая вечными кошмарами и страданиями в случае отказа. Подумав, что это какой-то сумасшедший, Степан решил набрать полицию, но тип резко схватил того за руку, тряхнул её, и телефон разбился об асфальт. Тот пытался освободиться, но рука сраного урода словно была прибита гвоздями к запястью. Потом тот посмотрел прямо в глаза Степану и прошипел нечто вроде: "Если не отдашь книгу, будешь страдать!" Потом незнакомец отпустил руку, повернулся и размеренным шагом двинулся к дороге. Степан хотел его остановить, но как только первая машина коснулась парня, он... исчез. Просто растворился. Водитель, возможно, даже ничего не заметил, поскольку не последовало ни сигнала, ни другой реакции со стороны машины. Степан даже подумал, что ему привиделось всё это, но, посмотрев на руку, увидел тёмные следы руки того парня - доказательство того, что это было на самом деле.После рассказа он показал мне руку. Вот тут я обомлел, на запястье действительно остались синеватые следы. Вообще-то я был скептиком, а поэтому объяснял такие вещи логически. Однако тут мой "дух скептика" подвёл, поскольку дальше произошло нечто совсем странное, если судить по рассказу друга. Ночью того же дня, Степан проснулся от странного ощущения угрозы. Как он лично мне говорил, раньше у него такого чувства не возникало - оно было прямо совершенно противоестественное. Он озирался по сторонам на кровати, но ничего опасного не было (по крайней мере пока). Он посмотрел на время и удивился: 1:11. Посчитав это всё обычными глюками, он развернулся, чтобы лечь... Тот молодой парень (что приставал к Степану) сидел в кресле, сверля его полными безумия глазами. Кисти рук были сложены вместе под подбородком, локти упирались в колени. При свете луны он был виден отчётливо, что только вселяло ещё больший ужас. Степан уверил себя, что это лишь сон и сильно ущипнул себя. Какой же был его ужас, когда он почувствовал резкую боль, а потом открыл глаза и увидел того же парня в кресле.Неужели это всё было взаправду? Парень широко улыбнулся и сказал: "Хорошая попытка. Но безнадёжная. Слушай, а ведь я думал, что мы договоримся. Но, похоже, тебе хочется по плохому." Потом лицо парня стало медленно деформироваться в некую звериную гримасу, однако потом остановилось и резко вернулось в исходное состояние, словно он передумал. "Прости, тебе ещё рано". Сказал тот. "Тебе ведь нужно будет книгу найти для меня". Дальше эта сущность (уж точно её нельзя было назвать человеком) встала с кресла, подошла к окну, перекинула ноги и испарилась так же, как и тогда на дороге.После рассказа он посмотрел на меня. В какой-то момент я подумал, что он шутит, но, взглянув на его запястье, опровергнул эту мысль. Я предположил, что это могло быть просто игрой света и тени, глюком, или чем-то ещё, но он лишь отмахнулся, сказав: "Ладно, забудь. Просто хотел поделиться". И всё. Он просто пошёл работать дальше.После того разговора прошла неделя. Степан частенько мне говорил про такие "кошмары наяву", но, как правило, в них тип не хватал его за руку и не делал ещё какие-нибудь стрёмные вещи. Одним днём я как-то предложил позвать батю, чтобы он дом очистил. Степан был суеверным (у него с детства это), а потому согласился. Ну вот, в понедельник батя пришёл в квартиру Степана. Я решил тоже там присутствовать, поскольку самому любопытно было, как они (ну, монахи церковные) эту погань изгоняют. Надо было видеть лицо Степана, когда батя сказал, что нигде не чувствует ничего нечистого. Тогда Степан впал в недоумение, а потом стал твердить, что в его кресле (он потом повёл нас туда) сидел этот парень, каждую ночь требовал книгу и сваливал через окно. Батя рукой стал водить круги над креслом, а потом, заявив, что у него есть неотложное дело, ушёл.Тогда, на время, кошмары у Стёпы прекратились, но не на долго. Спустя две недели Степан прибежал ко мне в 4 ночи, начав безостановочно звонить в домофон. Открыв ему, я недоуменно стал спрашивать, что стряслось. На его лице читался неподдельный ужас, он тогда чуть в истерику не впал, хоть и сдержался. Войдя, он сел на диван и рассказал, что сначала он снова проснулся от этого чувства угрозы, но на этот раз более сильного. Он, как по команде, посмотрел в кресло, в котором... совсем никого не было. Тут он совсем напугался (он был очень впечатлительным), но кирпичи стали сыпаться потом. Когда он развернулся к окну, то увидел... Он на мгновение замолчал, и, сглотнув, продолжил. В тот момент, когда он взглянул на окно, он проснулся по настоящему, словно это был кошмар. Самое жуткое случилось после. Степан решил снова лечь спать, как вдруг тумбочка, что стояла у кровати, начала медленно САМА катиться в сторону окна... Заворожённый, он смотрел на это меньше пары секунд. Тумбочка врезалась в батарею, издав громкий удар. И в этот момент на кухне стали слышны удары, звон стекла и железа. Степан резко встал, в одних трусах, и добежав до кухни, окончательно офигел. На полу лежало 7 разбитых тарелок, 4 согнутых вилки и 3 ложки. Дверцы всех шкафов были либо открыты настежь, либо просто вырваны и разбросаны по комнате. Вытяжка была с одной стороны буквально смята в фарш, такое обычный человек не в состоянии сделать без нужных инструментов. А вот из холодильника вывалены почти все продукты, в том числе и позавчерашний суп, который был разлит на полу. Тут он не выдержал и, одевшись, прибежал ко мне. После рассказа он стал протирать лицо, а я стал тупо сверлить взглядом пол, просто не веря в услышанное. Тогда я решил наведаться к нему в квартиру, ведь если это всё правда, значит нужно будет экстрасенса вызывать. Кстати, он тогда так и не сказал, кого он видел в окне.Тогда я впервые поверил в противоестественное. Поскольку, придя в кухню Степана я лицезрел именно всё то, о чём рассказал друг. Разбросаны продукты, разбита посуда, а вытяжка и вправду была смята. Естественно, такое мог сделать только полтергейст, а полтергейст может изгнать только экстрасенс.На следующее утро мы позвонили ему. Признаюсь, спустя время я уже позабыл имя того экстрасенса, так что не могу сказать, как его звали. Он приехал в час дня: весь в каких-то амулетах и предметах, сам не знал, для чего они были нужны. Человек внимательным был, а потому после рассказа Степана не задал ни одного вопроса. Потом он попросил показать место, где происходили события. Сначала мы повели его в комнату Степана. Как только он зашёл, сразу застыл и инстинктивно посмотрел в кресло. Самым интересным, в этот момент, была реакция на лице экстрасенса - он прищурился, словно учуял запах чего-то сдохшего. А потом подошёл к креслу и стал тереть левой рукой сиденье, а затем подлокотники. Потом подошёл к окну и начал шептать себе под нос, причём так тихо, что слов мы не разобрали. Спустя минуту он подошёл к нам и подтвердил, что здесь действительно побывала тёмная сущность. Однако она была чуть опасней полтергейста, поскольку устроила тот бардак на кухне не для забавы. Это было лишь предупреждением. Мы со Степаном одновременно удивились и испугались. Но сам экстрасенс не испугался, а сказал, что решение этой проблемы есть. Нужно лишь сделать ради призрака то, что он просит. Тут я вспомнил о разговоре со Степаном, произошедшем некоторое время назад. Тогда Степан сказал, что парень требовал от него какую-то книгу. Но мы и понятия примерного не имели, что это была за книга. Так что тот экстрасенс пока, на время заключил кровать Степана в круг, который нарисовал странным серым мелом. Он сказал, что эта защита будет действовать лишь полмесяца и, что этого может хватить для поиска книги. Потом он удалился.Неделю мы искали книгу, поднимали связи, лазили по сайтам, но ничего толком не нашли. Это было как иголка в сене - поиски шли безрезультатно. Но вот, ещё четыре дня спустя, мы со Степаном всё-таки докопались до зацепки. На одном, давно закрытом, форуме, нами были найдены записи об одном сумасшедшем, покончившим с собой 7 лет назад. Он завещал одну страшную книгу, которая якобы называлась "Мир теней", и которая осталась у него в доме. Самый настоящий шок мы испытали, когда прочитали адрес, где жил тот парень. Это была квартира Степана...Только узнав об этом, мы немедля стали шарить по шкафам, кроватям, тумбочкам в его квартире. Десять минут поиска и победа. Под старым ковром в кладовке была найдена чёрная книга, в ветхом переплёте, с надписью "Мир теней". Страниц в ней было примерно не меньше 300. Я предложил не открывать её, но Степан всё равно взглянул в неё глазком. Потом он резко закрыл её и сказал, что её нельзя вообще никому не отдавать. Мы положили книгу у окна в комнате Степана и стали ждать, когда защита перестанет действовать.На следующую неделю мы праздновали день рожденья Лёши Мыльникова - нашего секретаря по работе. Праздник прошёл без лишних инцидентов, с выпивкой и закусками. После работы я со Степаном решили проверить его комнату - нет ли теперь книги. Так и было. Книга пропала, на её месте был лишь след на пыли. Лишь тогда мы окончательно поверили в сверхъестественное. Потом мы со Степаном разошлись, поняв, что всё закончилось. Но было ли это правдой?Наверно, внимательный читатель обратил внимание, что в рассказе я часто упоминаю "был", "работал", и др. Дело в том, что на следующий день Степана больше не стало. Точнее, это его прежней жизни больше не стало, он по какой-то причине сошёл с ума. Я пришёл к нему в 2 дня, поскольку на роботе его не было. Дверь в квартиру была не заперта, а в комнате Степана были слышны удары и смех. Я забежал туда и обомлел. Он бился обо всё, что попадалось, истерично хохотал и был покрыт кровью и синяками. Я решил позвонить в скорую, и потом его забрали в психушку, возможно, до конца его жизни...А вот год спустя мне приснился сон с тем парнем в кресле, у которого со мной произошёл диалог, который я помню до сих пор:(я) - Я думал, что ты исчез.(он) - Для меня исчезновение - это лишь начало.(я) - И как это понимать? А хотя, вспомнил - ты ведь сумасшедший. Тебя понимать не стоит.(он) - Одумайся сто раз. Иначе закончишь свои дни как твой друг.(я) - Стоп, так это ты с ним это сделал?!(он) - Пришлось. Он заглянул в книгу, лицезрел все тайны мироздания. Ему нельзя было это знать.(я) - За что? Мы же вернули тебе книгу!(он) - Он сам предрешил свою судьбу.(я) - Он не заслуживал такой участи!(он) - Не тебе решать.(я) - НО И НЕ ТЕБЕ!(он) - Ошибаешься.(я) - ...(он) - Это для его же блага.(я) - Блага? ДА ТЫ ПРОСТО УБИЛ ЕГО! Как это можно назвать благом?!(он) - Формально я не убил его. Я просто избавил его от будущих страданий.(я) - Ты тот ещё подонок. Не зря ты сдох. (пауза) Он ничего тебе не сделал.(он) - Я уже сказал - ему не стоило открывать книгу. Он познал то, что не подвластно человеку.(я) – В смысле, не подвластно человеку? Ты не человек?(он) - Был им когда-то. Пока не появилась эта книга. Она изменила меня, сделала совершенным. Знаешь как?(я) - Ну?(он) - Страх. Это он показал мне весь мой потенциал. Всю мою силу.(я) - Бред какой-то.(он) - Не веришь, да? Я тоже сначала не поверил. Но когда поверил, то расширил границы кругозора. Я познал тайны другой жизни. Я мог бы властвовать над миром духов...(я) - И что тебя остановило? (после всего произошедшего уже было сложно не поверить в этот бред)(он) - Обстоятельства. Я был совсем молод, когда нашёл эту книгу в могиле одного мага, похороненного 37 лет назад. Тогда я не знал про особенности книги. Как только я открыл её, то почувствовал этот страх. Эту силу во мне. Но цена за это была велика. Книга сделала своё дело. Она лишила меня брата, работы, и упекла в лечебницу за то, что я поведал секреты иного мира людям. Выходит, что я был недостоин. Но только на время. Однажды ночью мне почудился голос, который говорил, что нашёл во мне потенциал. И что я познаю все секреты и тайны смерти и жизни. Но для этого нужно было умереть, чтобы не оказывать влияния на живых. Тогда я был в отчаянии и решил совершить суицид, чтобы, наконец, обрести желаемое. Книгу.(я) - Какая, мать её, завораживающая история. Погоди, а скажи, почему ты нас заставил отдать книгу, если ты мог сам её забрать? Иначе как-то запутано всё это.(он) - Надеюсь, ты помнишь ковёр, которым была накрыта книга? Так вот. На этот ковёр наложила защиту против духов моя тётка, которая была ведуньей. Она как-то догадалась, что я вернусь за ней и предусмотрела такой поворот. Я не мог пройти через защиту, поэтому решил воспользоваться вами. Вы достали книгу, и защита была сломана.(я) - С трудом верю, что всё это правда.(он) - (пауза) Знаешь, страх – всё-таки странная вещь. Он меняет людей то в лучшую, то в худшую сторону. Он может спасти, а может и убить. Он есть или его нет. Мы не можем понять его природу, его смысл. Но именно благодаря ему я стал таким.(я) - Любопытно, почему тебе сейчас не страшно?(он) - Почему нет? Мне действительно страшно.(я) - Хех, из-за чего, интересно?(он) - Мне страшно за тебя. Как ты будешь жить, зная, что когда-нибудь я вернусь и за тобой?И вот тут я проснулся. Я ничего не понял тогда и решил просто забыться глубоким сном. С тех пор тот парень не навещал меня. Не знаю, может однажды он придет ко мне и сведёт с ума - понятия не имею.Я до сих пор навещаю Степана, который всё никак не поправляется. В последнее время смеяться он стал тише. Врачи сказали, что он повредил голосовые связки, поэтому теперь вместо смеха издавал хрипы. Я со слезами в глазах смотрел на него сквозь стекло и понимал, что теперь ему ничем не помочь.Верить мне или нет - это ваше дело. Я лишь пересказал факты и события, которые произошли со мной и Степаном 3 года назад. Можете не верить, мне всё равно. Я лишь хотел излить душу и выговориться.Даа... Страх - действительно странная вещь...

Ключевые слова: Парень друг полтергейст книга авторская история

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