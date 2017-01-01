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Страшилки

Птица ада

Мы, городская молодежь, любим травить байки с оттенком мистическим и паранормальным, при этом в действительности никто из моей компании не сталкивался с очевидной бесовщиной в быту, в рассказах это лишь интерпретации с целью наделить события рядовые некоей особой значимостью и весом. Что и понятно, вопреки здравому смыслу каждому юнцу хотелось бы лично пережить мистический опыт и тем более поделиться им в компании для повышения личного статуса. В таких историях о приворотах и прочей ерунде страху не зачерпнешь, но, когда дело доходит до пересказа и непростого, а из жизни близких людей старших поколений, здесь картина иная. Так и выходит, что рассказ моего приятеля о случившемся с его дедом и сейчас, фрагментами всплывая в моей памяти, вызывает резь и влагу в стекленеющих от жути глазах.
Дедушка - назовем его Степан - в то время, как случилось с ним все кратко нижеописанное, был еще молод. Житель села в рассвете своих сил. Село, деревня, хутор - мне трудно представить, какова между ними разница, есть представление об укладе жизни, как и видение сельского мужика: крепкого, пышущего здоровьем, натруженного и прямого в своей открытости. От таких мелкая домовая нежить должна разбегаться кто куда по углам да норам. В таком фольклорно-сказочном окрасе и видится мне деревенская чертовщина, как явление неотъемлемое для жизни вдали от городов, в окружении природы, которая покуда не зачахла в удавке социального прогресса. Да, думаю, бес городской и бес деревенский - это во многом разные сущности. Как и колдовство и те, кто его творит.
Итак, сельский мужик Степан, не пьяница, а трудяга, пребывающий в превосходном здравии и вряд ли помнящий, когда чем-либо болел, с какого-то момента стал ощущать резкую утрату сил, как словно бы толстые его жилы прохудились и жизнь стремительно вытекает из них. В таком состоянии, угасая, словно свечной огарок, то ли сам он пришел к колдунье, как ни разу до того, то ли это была ее воля, но состоялся у них предметный разговор. Выпытав у Степана, что, помимо прочего, мучает его бессонница, а кроме того головокружения, слабость и прочая напасть, сказала эта женщина:
- Теперь должен ты сосредоточиться и понять, не слышишь ли едва уловимо словно бы поющий хор.
- И верно, слышу, - отвечал Степан, - как бы вдалеке поют голоса хором, но не понять, какие они, да и слов не разобрать.
Тут, надо сказать, мужика пот холодный прошиб от такого открытия. Колдунья же подытожила:
- Напустили, - говорит, - на тебя колдовство черное, недобрый человек пожелал быстро со свету тебя сжить...
Пошептала женщина да научила, как дальше быть.

Ночью стоял Степан один в пустой темной комнате. Стоял он напротив окна, глядя в бездонную его черноту, когда и луна скрылась из виду. Как пробило нужное время, произнес он три раза громко вслух:

- Птица ада, я не твой, улетай к себе домой! Птица ада, я не твой, улетай к себе домой! Птица ада, я не твой, улетай к себе домой!

Тогда же и случилось, что услышал Степан отчетливо словно крыльев тяжелых взмахи, на один миг прильнуло к окну с улицы нечто крупное и исчезло, а следом показалось мертвенно-бледное, перекошенное злобой лицо старухи, признал Степан в ней бабу из села, соседку его, да тут и сознания лишился, однако не жизни. Баба та, что ночью в окне показалась, исчезла из села с концами, дом ее со всеми вещами остался. Степан же на поправку пошел, только, как, вероятно, вы догадались, поседел он, как старец, в свои 30 лет.
Сегодня, 09:12 by Алекс ЧистохинПросмотров: 22Комментарии: 0
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Ключевые слова: Колдовство ведьма проклятие сглаз деревня страшилка демоны авторская история

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