Проклятое кольцо или порча завистницы

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:36

Сделано_в_СССР Просмотров: 77 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 08:36 by

«Проклятое кольцо» — реальная история, приключившаяся с одной женщиной в 60-х годах прошлого столетия. События разворачиваются в поселке N, что под Свердловском.Мария рано вышла замуж, брак оказался удачным. Муж ее, Степан, занимался сельским хозяйством, подрабатывал трактористом. Он лучше всех играл на баяне и был в свое время «первым парнем на селе». Марья преподавала математику в местной школе.Дела у Степана шли в гору. Денег хватало практически на все, ни он, ни жена ни в чем не знали нужды. Да и в чем нуждаться то? Сами построили дом, двоих детей почти вырастили, скоро отправят учиться в столичный вуз. Считай, жизнь прожита не зря. И все у них шло складно, да ладно, но, до определенного момента.В один год свалилось на Степана и Марию несколько несчастий. Просто мистика! Вымер весь скот, от стада всего несколько голов осталось, град уничтожил все посевы, хозяйство рушилось прямо на глазах. Сник муж, стал выпивать каждый день (хотя до этого не пил даже по праздникам). Начал кричать на жену, даже руки стал распускать.Вскоре трагически погиб родной брат Степы — совсем молодой парнишка. Сильно заболел младший сын. Степан нашел в себе силы и справился-таки с зеленым змием, но вот стал болеть сильно, чах прямо на глазах.С сердцем проблемы начались, врачи настаивали на операции… А это, как известно, дело сложное и рисковое, шибко боялся Степа жену одну с детьми оставить. В общем, черная полоса настала. Вот вам и мистика из жизни людей…Как-то раз Мария воротилась с работы страшно уставшая и едва села ужинать, как в окно постучали. На пороге стояла бедная цыганка. Она попросила у женщины немного хлеба и чистой воды для детей.Марии стало жаль эту женщину, ведь не от хорошей жизни она вынуждена ходить по дворам и побираться. Она пригласила цыганку в дом. Накормила чем могла и собрала с собой небольшой паек с хлебом, мукой, чаем и вареньем для детишек.Цыганка поблагодарила хозяйку за доброту, взяла мешочек с едой и пошла на выход. В дверях обернулась и сказала: “Большое несчастье обрушилось на вашу семью. На какую-то вещь специально сделали, бед больших пожелали. И находится эта вещь в твоем доме. Скорее всего, это серебро. Найди это и закопай как можно дальше отсюда”.С этими словами незнакомка ушла, оставив Марию в полном недоумении. Целый день женщина не могла успокоиться — никак не шли из головы слова цыганской шувани. В поисках загадочной вещицы Мария перерыла весь дом, но без толку — ничего не нашла.Так прошел месяц. И вот однажды, укладываясь спать, женщина что-то нащупала в подушке. Она тут же распорола ее и, к своему удивлению, обнаружила там серебряное кольцо с камнем, красивое, явно старинное. Каким образом оно туда попало Мария не могла даже предположить. На следующее утро она закопала кольцо на окраине села.Рассказала мужу о находке. Тот хоть и скептически относился к мистическим вещам, но жене поверил. И даже выдвинул свою версию: ни для кого не секрет, что дружил Степан с девкой местной. Из этого же поселка, еще до Марии.Потом его призвали в армию, а подруга вскоре выскочила замуж, так и не дождавшись своего солдата. Хоть и обещала. Но брак ее оказался неудачным. Муж распускал руки и частенько уходил в запои, спуская все деньги на попойки в компании друзей.В общем, терпела она его около двух лет, а потом развелась. И стала она опять к Степану клеиться, проходу ему не давала, в любви клялась. Да все напрасно — крепко любил Степан свою молодую жену и честно хранил ей верность.К этому моменту у молодых уже родился сын. А девка эта в подруги к Марье набивалась. Часто к ним в гости захаживать стала. Так, по-соседски, то за солью, то чаю попить да поболтать о том, о сём.Степан уверен, что это она подкинула кольцо, затаив на него обиду. Как кольцо оказалось в подушке? Возможно, подруга воспользовалась тем, что летом часто подушки выносили во двор, чтобы «прожарить» на солнце. Этакая бабья месть.Вот такая мистика. Совпадение это или нет, но после того, как Маша обнаружила и закопала найденное кольцо, дела в семье стали налаживаться. А у девки этой все плохо и по сей день. Замуж так никто и не взял, детей не нажила, прозябает в одиночестве и часто прикладывается к бутылке.А читателям хочется сказать: берегитесь людской зависти, не пускайте на порог своего дома людей, в которых вы не уверенны, ведь семейное счастье — оно такое хрупкое…

Ключевые слова: Несчастья черная полоса бедная цыганка проклятое кольцо бабья месть

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