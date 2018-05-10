Механик

Новость отредактировал Estellan - 14-05-2019, 12:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

Dimaz Просмотров: 312 Комментарии: 6 +10 14-05-2019, 12:09 by

На небе собирались высокие густые тучи. Где-то вдали гремел гром, и были видны вспышки молний. Егор стоял перед старым, видавшим лучшие дни, домом. Он и не думал, что когда-либо вернется сюда. Он проживал жизнь так же, как и большинство других обывателей: работал на местном заводе, носящем название «Квант», имел привлекательную жену и милейшую дочурку – Алису, которой через две недели должно было исполниться шесть лет.Казалось бы, что в жизни нечего более желать: у них в семье была большая трехкомнатная квартира, два запущенных загородных домика и хорошая машина. Но, как известно, не в одних деньгах счастье, в их семье были проблемы: брак медленно разваливался, за прошедшие годы Егор успел охладеть к своей жене Ольге, они начали надоедать друг другу, их брак закончился бы на этом, если бы у них не было общего ребенка всё ещё дорогого обоим родителям. В деревню Егор решил уехать ради того, чтобы как-то спасти брак, вновь наладить отношения с женой, да и просто отдохнуть от шумной, грязной цивилизации в небольшом тихом поселке. Родители Егора хотели переехать сюда как станут достаточно старыми и уйдут на пенсию, которая, благодаря недавней реформе, наступит у них ещё не скоро. Дом стоял практически на отшибе небольшой деревни, в метрах так трёхстах от кромки леса. Участок был площадью в двадцать соток и заросший древней травой. Егор смотрел на него около полуминуты, перед его глазами проносились воспоминания из детства. Да, не одно счастливое лето он провел здесь, гоняя мяч с соседскими детьми и уплетая бабушкины пирожки.- Наконец-то приехали.Послышался голос его жены, которая наконец вышла из автомобиля, после сидения в машине более двух часов подряд без движения. Она начала чувствовать некий дискомфорт. Молодая семья быстро въехала в дом. С собой они взяли лишь один чемодан с вещами, одну сумку и пару пакетов с едой, которой закупились в одном из супермаркетов. Через полчаса после заселения снаружи пошел мелкий моросящий дождь, что плавно перетек в гадкий мощнейший ливень, отбивающий на крыше дома барабанную дробь.К тому моменту Егор уже успел залезть в небольшой сарай, примыкающий к дому, и с горем пополам выволочь газовый баллон, который позже был подсоединен к плите. Молодая семья приехала относительно рано - в полпятого вечера, однако на улице уже было темно так же, как и поздним вечером, из-за темных туч полностью закрывающих собой небо.- Вот и смотались на природу…Коротко протянула Оля, смотря в окно на соседние дома, стоящие напротив, в некоторых из которых не горел свет. Во время ливня деревня казалась вымершей, что, в общем, было недалеко от истины. Село Кулово к началу девяностых начало загибаться. Раньше тут была крупная ткацкая фабрика, благодаря которой поселок рос и развивался, но с приходом девяностых все поменялось: фабрику закрыли, многие молодые люди уехали из села, а старики постепенно начали умирать.Пока Оля осматривалась в большой комнате, а также проводила небольшую уборку, на веранде с дочерью сидел Егор. Они сидели без включенного света и наблюдали за раскинувшимся впереди лесом. Оба молчали, лишь вглядывались вдаль. Смотрели на далекий немного пугающий лес. Егор чувствовал некоторый дискомфорт смотря вперед, в детстве он очень не любил этот лес. Было в нем что-то такое жуткое, нечто неприятное. Порой, во время длинных темных ночей, он представлял, что из леса выходит нечто жуткое. Иногда это были огромные лешие, покрытые мхами и лишайниками, порой, ожившими злобными деревьями, но чаще всего ему почему-то казалось, что из леса вот-вот появятся мертвецы - множество мертвецов, целая армия. И первым делом они придут именно сюда, именно к их дому. Сейчас между ним и лесом стояло препятствие – ещё один соседский дом, рядом с которым стоял высокий сарай.Дом был огорожен со всех сторон высоким забором, там хозяйствовал Николай Сергеевич, старый знакомый Егора, которого он помнит ещё со своего далекого детства. Мужчина выкупил землю у леса за бесценок лет десять назад, и уже успел выстроить не только дом, но и загон для своих драгоценных коз. Даже с учетом этого нового препятствия, Егор чувствовал какой-то странный страх по отношению к лесу, который он и сам не мог объяснить. Взрослый мужик ведь: дочка скоро в школу идет, третий десяток не за горами, а леса все ещё боится. Алиса же наблюдала за лесом без какого-то видимо страха или трепета, она у них была не из робкого десятка. Думая об этом, Егор почему-то улыбнулся. Со стороны кухни начал доноситься приятный запах свеженьких котлет, над которыми начала хлопотать мать семейства.Дальнейший день прошел без всяких происшествий: молодая семья быстро осваивалась в старом доме, жена делала уборку, готовила ужин, Егор затопил печь, благодаря чему в доме стало теплее. Ближе к ночи, часов в десять, вся семья легла спать.Наутро Егор отправился на внутренний двор, называемый бабушкой и дедушкой - заулком, прихватив при этом с собой длинную косу. К утру погода полностью изменилась: было солнечно, а на небе не было ни единой тучки, лишь пара небольших облаков лениво проплывающих по небу. Мужчина принялся косить участок, травы тут наросло по самый пояс, и не удивительно, ведь здесь довольно давно никого не было. Алиса же уселась на небольшую скамеечку, что была рядом, и принялась что-то рисовать в своем альбоме. Работа шла весьма быстро, ведь участок был не таким уж и большим. Скосив все, мужчина взялся за грабли и вскоре собрал все в один большой стог сена. Рядом вдруг появился дядя Коля – высокий и широкоплечий мужчина, внешне чем-то напоминающий медведя. У него был большой толстый живот, из-за чего его просторная толстовка сидела на нем чуть ли не впритык. Рядом шла небольшая стайка диких коз, которых хозяин собирался выводить на выпас. Два старых знакомых поздоровались друг с другом, завязался разговор. Алиса тем временем обратила на появившихся животных чуть ли не все свое внимание, городскому ребенку ведь любая животинка кажется чем-то таким странным, диковинным.- А это моя Алиска, ей шестой год скоро пойдет, - сказал довольный Егор с ноткой гордости, указывая взглядом на девочку. Николай с какой-то ноткой нежности взглянул на ребенка, на его лице появилась сдержанная улыбка.- У-х-х, большая уже стала, на тебя очень похожа, с такими же глазами голубыми.Улыбка дяди Коли стала чуть шире, мужчины ещё какое-то время говорили между собой, после чего Егор предложил сграбать всю эту траву на участок к Коле. Небольшой сноп свежего сена ему бы точно не помешал. Хозяин небольшого стада дал добро, а чуть позже отошел к своему дому и вернулся спустя пару мгновений с полным кувшином молока, которое он протянул своему соседу. Егор, в свою очередь, отдал кувшин Алисе, которая, сказав спасибо соседу, прильнув к кувшину, начала пить теплое парное молочко, только-только то какой-то козы. Вскоре девочка была отправлена домой, отнести молоко маме и вернуть назад кувшин, пока отец семейства оставался беседовать со старым знакомым. Только после этого Егор вдруг заметил, что одна из коз дяди Коли подрана. На спине у неё виднелся длинные шрамы от трех острых когтей, словно бедную козу подрал какой-то там Росомаха.- Дядь Коля, а что это у вас с той козой? Чего это у неё спина так порезана? - спросил он. Коля, подняв взгляд на козу о которой говорилось, вдруг потемнел. От его улыбки не осталось и следа, он нахмурился, даже потемнел.- Да это медведь её так подрал, я ведь выпасываю их рядом с лесом, вот он на неё как-то и кинулся, далековато от деревни ушел значится, тогда осень была, вот дикое зверье и начало постепенно подбираться к деревне, - объяснил Коля, разок запнувшись при своем рассказе.Они оба понимали, что это неправда. За всю свою жизнь Николка так и не научился врать, и понять, что он брешет было не сложно тем, кто хоть немного знает его. Егор и сам чуть потемнел, он прекрасно помнил, что сосед никогда не лгал без веской на то причины. Все-таки натянув на лицо небольшую полуулыбку, он попрощался с соседом и направился к дому, к куда-то пропавшей Алисе.- Стой, - послышался голос соседа, Егор послушно остановился и обернулся. Коля помрачнел ещё сильнее и сказал:- Если в лес соберетесь, не идите в восточную его часть, болота там совсем разрослись, в прошлом году только три грибника утонуло, - предостерег его сосед.Рядом с обоими мужчинами вновь возникла Алиса, она резво бежала по свежескошенной траве с пустым кувшином в руках.В дальнейшем дела пошли своим чередом, Егор внял предостережению соседа и ходил за грибами да ягодами лишь в западную, противоположную часть леса, что занимало немало времени. Минут 20 нужно было идти по самому поселку и потом по самому лесу до грибных мест. В итоге путь туда занимал почти час, если идти быстрым шагом. Ольге, да и самому Егору, такой расклад не нравился, но, в конце концов, начали свыкаться с мыслью, что восточная часть леса слишком уж заболочена, и ходить туда - себе дороже.Дни сменялись неделями, не за горами был и отъезд. К тому времени больше ничего необычного не наблюдалось. В одно утро, встав чуть раньше чем обычно, сидя на веранде и завтракая, Егор всматривался в восточную часть леса. Любопытство за это время успело немало времени погрызть его душу. Да, желания вновь идти до далекого западного леса не было никакого. «Ничего там страшного нет, не сожрет же меня там медведь какой-нибудь». Крутилась мысль в его голове, он даже разок пристыдил себя за такую трусость, не свойственную взрослому мужику. Итак, разок перед отъездом Егор все-таки уговорил себя сходить в тот лес, до которого в отличие от западного, было рукой подать.После завтрака мужчина собрался и, по обыкновению своему, пошел в лес один. Взял свою корзинку, пару стаканчиков для ягод, короткий нож и двинулся в путь, не представляя, как он потом пожалеет о таком решении.Егор вышел через калитку и неспешно двинулся в восточную часть леса. Шел он медленно, никуда особо не спеша. Подойдя к лесу, в его голове вновь возник вопрос: «Идти или не идти?» Стоило ли ему – взрослому мужику с семьей, искать на свою задницу приключений и идти в этот темный заболоченный лес. От тревожных мыслей Егор отмахнулся, мол, от одного похода по болоту он не помрет, все детство, в конце концов, проходил по болотистым лесам, собирая ягоды и грибы. Подобные мысли вкупе с нежеланием идти к другому лесу дали свое: Егор вошел в лес и медленно пошел по старым, знакомым зарослям.Сначала он прошел мимо старенького деревянного стола, что был поставлен тут ещё в те времена, когда он был маленьким ребенком. Сейчас же тот стол прогнил до основания. Пройдя по лесу всего пять с небольшим минут, он наконец вышел к хорошему грибному месту и так увлекся сбором, что в скором времени позабыл о жутких рассказах Коли, непонятном страхе и многих других странностях. Его почему-то не удивило, что в этом, ранее популярном среди грибников месте, сейчас исчезли все тропинки протоптанные когда-то людьми, словно вообще все перестали сюда ходить. Собирая хорошие, большие грибы: белые и подберезовики, да подосиновики, он и не заметил, как прошел значительное расстояние, дошел до какой-то крупной лесной поляны. В противоположном конце поляны виднелся какой-то старый дом, из трубы которого валил дым.Взглянув на него, Егор почему-то вновь вспомнил совет соседа и решил пошустрее идти домой, корзинка то все равно почти полная. Только он решил идти назад, как из-за деревьев показался высокий и при этом худощавый человек. Он быстрым шагом двинулся к Егору. Одет он был в длинный и старый плащ, наверное сделанный ещё во времена СССР. С секунду мужчина стоял в оцепенении, выронив из рук свою корзинку, лишь спустя пару секунд он резко бросился бежать, как он думал, в сторону дома, да так бежать, что аж пятки сверкали. Погоня длилась недолго: странное существо, передвигаясь с невероятной скоростью, вдруг нагнало его и нанесло удар своей рукой. Егор повалился на землю, по его щеке потекло что-то теплое, а впереди он увидал идущего на него высокого мужчину, одетого в черный кожаный плащ с капюшоном. На лице же его покоилась странная маска, сделанная из то ли глины, то ли куска гипса. Один из его глаз был зеленым, причем, ярко-зеленым, вроде бы даже светящимся, а второй голубым. Егор не понимал, как, откуда у этого существа такие разные глаза, и почему он столь быстро заметил эту деталь.Вместо левой руки у существа была какая-то металлическая клешня с тремя длинными и острыми пальцами, на одном из этих пальцев виднелась его кровь. Существо медленно подошло к нему и схватило за грудки левой рукой. Оно подняло взрослого мужика, подняло над собой, словно игрушку. Последовало несколько тяжелых и сильных ударов прямо по лицу, со всей силы. Удар следовал за ударом, пока Егор не потерял сознание от страшной боли.Очнулся он лишь спустя несколько часов. Судя по виду из ближайшего окна, солнце уже клонилось к закату. Сам же он был привязан за руки и подвешен над полом. По всему телу проходила сильная боль, он ощущал, как по его лицу все ещё стекает кровь. Помещение, где держали пленника, располагалось, наверное, в одной из комнат увиденного ранее дома. Прямо посередине комнаты стояла пара больших круглых столов, сделанных из каких-то гигантских катушек, на которых лежало множество инструментов, как известных Егору, так и каких-то странных, непонятных. Рядом стоял какой-то крупный и непонятный с виду механизм, с виду похожий на станок, в котором крутились какие-то детали. Над жуткой машиной висело нечто странное:,. огромный православный крест длинной более метра, он был перевернут. Пленник был далеким от религии, но знал, что такой символикой любят пользоваться всяческие сатанисты. Жутчайшей же находкой, из всех, была огромная металлическая печь, стоящая в углу, рядом с которой виднелись обгорелые людские кости.Вдруг из соседнего коридора послышались чьи-то то шаги. В помещение вошел он, загадочный высокий человек или не человек? Скорее, какое-то неизвестное создание, похожее на человека. Существо напоминало что-то среднее между человеком и… каким-то неизвестным механизмом. Правой щеки у существа не было, на её месте была дыра, в которой Егор увидел… работающий механизм. Он увидел в теле твари какие-то мелкие шестеренки, шкивы, какие-то там провода, тело существа издавало звуки из-за работы всех этих механизмов. Звуки напоминали звуки реальных работающих станков, за которыми Егор проработал не один год. Странное существо подошло к столу и взяло оттуда отвертку, в скором времени оно каким-то непонятным образом открутило себе правую руку, ту, что была с тремя острыми когтями. По щекам Егора потекли слезы, он уже сотый раз успел пожалеть о своем решении вообще отправиться сюда. Странное существо достало со стола другую металлическую руку, с пятью пальцами, как у нормальных людей, и прикрутило его себе, вместо вытащенной. После этого оно взяло крупный мясницкий нож и подошло к пленнику. Жуткий, отзывающийся в душе, шум работающих механизмов стал слышаться ещё громче и отчетливее, словно в этом существе разместилось несколько миниатюрных станков, работающих на полную мощность. Егор был в ужасе, и вот-вот должен был закричать, он хотел что-то спросить у этого существа, что-то сказать, но слова не вылезали из горла.- Зап-части… - сказало оно медленно, растягивая слова.Голос его звучал каким-то странным, механическим, лишенным всяких эмоций. Егор быстро понял, что именно имела эта тварь под этим словом: на коже монстра виднелось множество швов проходящих вдоль тела, словно оно… было собрано из фрагментов кожи разных людей. Нож существа коснулся горла его жертвы. Егор закрыл глаза, мысленно молясь всем богам, каких только знал. В дверь послышался оглушительный стук, а затем и мощный удар, в следующую секунду она оказалась выбита. В помещение неожиданно вошел Коля, держа наперевес ружье. Существо бросилось в его сторону, но тот наставил на него оружие и выстрелил, прозвучало два мощных выстрела, механик сделал пару шагов назад. Коля двинулся вперед и с силой толкнул его. Мужик массой более центра навалился на странное существо, оттолкнул его к странному механизму, стоящему в углу комнаты. Железные шестерни зажевали тело странного существа, оно замолкло. В его лбу появилась новая, крупная дыра, от оставленного только что выстрела, она обнажала работающие механизмы вместе с какими-то проводами и, что странно, тканями. В той дыре виднелась и какая-то живая плоть, из ранения существа в скором времени пошла кровь, человеческая кровь, красная, вперемешку с машинным маслом и какой-то странной черной жидкостью. Коля в мгновение ока перезарядил ружье, после чего, взяв свой нож, разрезал веревки сковывающие пленника. Перед глазами у Егора все было как в тумане: все запутано, скомкано как-то. На ватных ногах он кое-как выбрался из дома. В этом ему помог Коля, на плечо которого он оперся. Так они быстрым шагом кое-как выбрались из старого дома и быстрым шагом побрели назад. Позади послышался какой-то взрыв, видимо, накрылся тот большой механизм, зажевавший руку того создания. Спустя секунду дом загорелся ярким, жарким пламенем.В себя Егор пришел лишь тогда, когда они дошли до дома дяди Коли. Спустя час оба с тихим видом сидели на кухне, пили водку. Как выяснилось позже, та тварь наставила Егору немало синяков по всему лицу. Ну жена Колькина кое-как обработала раны зеленкой там, да спиртом, ну и оставила мужиков успокаиваться. Егор чувствовал неимоверную радость от того, что остался жив, но и неимоверный шок по поводу всего пережитого. Долгое время они молча пили, пока он наконец не нашел в себе силы заговорить.- Ох… спасибо тебе, дядь Коля, а чего ты, ну это, вообще пошел меня, ну, спасать? - Коля осушил очередную рюмку с водкой и начал объяснять ему:- Да жена твоя тебя спрашивала, мол, ты до сих пор не вернулся из леса, подумала, что заблудился, ну и тут я смекнул что к чему, я ж тебя знаю, ты из тех, кто даже в глухой Тайге по своему внутреннему нутру дорогу назад найти сможет.С этими словами Коля вновь взял бутыль водки и налил себе полный стакан.- А этого, механика, как мы его зовем, я давно знаю. Пару раз он и на мое стадо нападал, я тогда ружье начал брать, и знаешь, этого вполне хватало, чтобы спугнуть его. Выпустишь пулю, его на землю свалит, поднимется, да побежит назад куда-то, восвояси, а если в голову попадешь, его вообще вырубает, ложится как мертвый и лежит.Коля так увлекся рассказом, что позабыл о стоящей, наполненной доверху, рюмке с водкой.- Да уж, с меня причитается дядь Коля, спасибо уж вам, а почему вы его не извели своими силами или меня не предупредили?- Тоже мне, объяснишь тебе. Если сказать, что в лесу какой-то железный ублюдок водится, ты меня дуриком посчитаешь, а не прибил почему…Тут-то пожилой мужчина взял стакан и осушил его до дна.- Эх… Да боялся я просто. Сам то он в деревню не приходит и даже в пределах видимости не появляется, гад, ну порешил я, что вреда с него не так уж и много, и решил не прибивать, все равно не мое это дело. Было. Резал то он лишь тех, кто сами к нему ходили, да и то нечасто.Он вновь выдержал паузу и продолжил.- А вот когда ты там пропал, ну екнуло что-то в сердце, с детства ведь тебя знаю, да и жену твою с дочкой стало жалко, вот и дернул меня черт в тот лес пойти, взяв с собой ружье.Вечер прошел весьма быстро. Ещё не раз за день Егор успел поблагодарить старого соседа за свое спасение. Оба напились так, что едва смогли стоять и, в скором времени, уснули. Жене и дочери Егор потом что-то там наврал про драку с каким-то пьяным грибником. На следующий день семья покинула сельский домик. Позже Егор продал его кому-то там за бесценок, назад в ту деревню ему возвращаться никак не хотелось.

Ключевые слова: Существо лес болото дом авторская история

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