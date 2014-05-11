Чёрная корова

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:16

Причина: Изменил КО и теги.

nozo Просмотров: 506 Комментарии: 6 +9 Сегодня, 11:46 by

Случилось это в 80-е годы прошлого столетия. В деревне нашей коровы пропадать стали. Не все с выпаса приходят. И не то, чтобы бесследно исчезают. Находили их. То мертвыми - волк порвал, то ошалевшими. Каждую неделю по корове, а то и по две. В те времена стадо большое было. Но ведь каждый за своих коров боится, переживает. Пастухи отмалчиваются. Был у нас в деревне Егор. Мужик угрюмый, но уважали его. Мастер на все руки и помочь не отказывался никогда. Жил один, говорили, что он как монах в миру. Через пару месяцев уже не смешно совсем стало. На пастухов грешить начали. Женщины гонять в стадо скотину боятся. Вызвался Егор пасти. Прям вот так и сказал: «Завтра я пасти пойду.» Отлично. Пастух только рад такому повороту. Отозвал он Егора и говорит: «Ты, Егор, только осторожней будь. Коровенка там чёрная прибегает. Остальные шугаются, некоторые в лес бегут.»На следующий день в пять утра собрал Егор стадо, на лошадь сел и прогнал коров на луга. День хороший, солнечный - далеко видно. Пас без приключений. Недолго. Через пару- тройку дней после полудня смотрит корова чёрная в их сторону бежит. Резво так. «Что за приблуда?»– подумал Егор. У нас чёрных не было. Черно-пестрые, красно-пестрые обычно. Бежит она, а коровы как вкопанные встали. А потом как начали по сторонам разбегаться. Егор на лошадь, кнут в руки и на пришлую. Она не боится, рогом поддеть норовит. Тогда Егор крест с шеи сорвал и к концу кнута привязал. Да как щелкнет по корове. Тут как кто-то захохочет: «Признал! Признал!» . Корова чёрная как испарилась. Егор сам потом рассказывал. Испугался сильно.

Ключевые слова: Корова пропажа смех авторская история

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