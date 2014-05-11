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Истории из жизни

Чёрная корова

Случилось это в 80-е годы прошлого столетия. В деревне нашей коровы пропадать стали. Не все с выпаса приходят. И не то, чтобы бесследно исчезают. Находили их. То мертвыми - волк порвал, то ошалевшими. Каждую неделю по корове, а то и по две. В те времена стадо большое было. Но ведь каждый за своих коров боится, переживает. Пастухи отмалчиваются. Был у нас в деревне Егор. Мужик угрюмый, но уважали его. Мастер на все руки и помочь не отказывался никогда. Жил один, говорили, что он как монах в миру. Через пару месяцев уже не смешно совсем стало. На пастухов грешить начали. Женщины гонять в стадо скотину боятся. Вызвался Егор пасти. Прям вот так и сказал: «Завтра я пасти пойду.» Отлично. Пастух только рад такому повороту. Отозвал он Егора и говорит: «Ты, Егор, только осторожней будь. Коровенка там чёрная прибегает. Остальные шугаются, некоторые в лес бегут.»
На следующий день в пять утра собрал Егор стадо, на лошадь сел и прогнал коров на луга. День хороший, солнечный - далеко видно. Пас без приключений. Недолго. Через пару- тройку дней после полудня смотрит корова чёрная в их сторону бежит. Резво так. «Что за приблуда?»– подумал Егор. У нас чёрных не было. Черно-пестрые, красно-пестрые обычно. Бежит она, а коровы как вкопанные встали. А потом как начали по сторонам разбегаться. Егор на лошадь, кнут в руки и на пришлую. Она не боится, рогом поддеть норовит. Тогда Егор крест с шеи сорвал и к концу кнута привязал. Да как щелкнет по корове. Тут как кто-то захохочет: «Признал! Признал!» . Корова чёрная как испарилась. Егор сам потом рассказывал. Испугался сильно.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:16
Причина: Изменил КО и теги.
Сегодня, 11:46 by nozoПросмотров: 506Комментарии: 6
+9

Ключевые слова: Корова пропажа смех авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eulalia
Сегодня, 12:19
+3
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 403
Что признал? Что нечистая это?
Вот не люблю я концовки оборванные, где всё додумывать надо(
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#2 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 13:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (185|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 595
Крест за спину то, говорят нельзя переворачивать, когда боишься, что на груди он испачкается при деле каком-то. Даже ребёнок маленький не должен с ним играться, сидя у взрослого на руках и грызть его:-) А тут на кнут накинул... Хлестанул им... Даже не знаю. Как то кощунски что-ли. Бешеная корова была с соседней деревне может, или что-то другое? А то, что испарилась и заговорила, когда ее хлестанули - додумали. Но всякое может быть наверное. Тем не менее, было интересно +
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#3 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 13:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (755|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 497
Да и мне что-то не особо верится. Скорее, действительно, больная корова какая-то прибегать стала, отсюда и пропажа да смертность животины. Но читать было страшно, за историю в любом случае плюс.
Зарегистрирован: 27.02.2016
 
#4 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 13:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 159
Похоже на сказку из сборника жутковатых сказок, если честно. Или комментатор выше прав: корова заразная была. Но в целом история понравилась. Не заезженно.
Зарегистрирован: 7.06.2018
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 13:30
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2062|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 171
Это как крест ко лбу всяким одержимым прикладывают, а они шипеть и корчиться начинают) колоритная история +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#6 написал: conjure one
Сегодня, 14:27
+1
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Репутация: (6083|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 2 461
Плюс за говорящую "корову". +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
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