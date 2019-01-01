Ангелы бывают разные

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:02

Сделано_в_СССР Просмотров: 46 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:02 by

В переполненной утренней маршрутке поймала на себе чей-то взгляд. Молодой человек слегка улыбнулся и подмигнул. Внезапно мотор автобуса заглох.- Водитель, в чем дело? На работу опаздываем! - раздалось недовольное.Мой попутчик незаметно взял меня за руку и увлек к выходу. Несколько человек вышли вместе с нами и пересели в другой микроавтобус. А наш, с оставшимися внутри пассажирами, вдруг чихнул, прыгнул вперед и... столкнулся с грузовиком...Слава богу, обошлось без жертв, но троих пассажиров забрала быстро подъехавшая скорая. Я с ужасом перевела взгляд на спасителя. Даже не знаю, почему безропотно пошла за ним. Словно неведомая сила вела.- Мы могли покалечиться, - прошептала я.- Бог уберег. - Ангел, - пробормотал незнакомец.В тот зимний метельный день приключения сыпались, словно из рога изобилия. Попав ногой в залитую водой колдобину, я сломала каблук на сапоге. Упала бы в грязную лужу, если бы этот новоявленный доброжелатель не поддержал. Я уже не удивилась когда он резко вытолкнул меня из-под огромного билборда. Тяжеленная конструкция была плохо закреплена и от порыва ураганного ветра с грохотом обвалилась на то место, где секунду назад стоялая... Но сказать спасибо не успела - неизвестного героя рядом со мной уже не было...Внезапно приснилась покойная мама.На следующий день случай в бассейне убедил меня в возможности чуда. Поплавать я люблю. А тут внезапно стало плохо. Видно, перенервничала в последние дни. Рядом никого не оказалось. Только он, мой верный рыцарь. Причем раньше никогда не видела этого человека в бассейне. Да и сейчас мимо меня он не проплывал. А в нужный момент подставил плечо. Подхватил, дотянул до лесенки, помог выбраться и усадил на скамейку.- Вы меня преследуете? Последнее время часто вас вижу...- Я вас спасаю, - улыбнулся парень.- Неужели еще не поняли? Я - ваш ангел-хранитель.- Вы не похожи на ангела...- Ангелы бывают разные.Тогда я не нашлась что сказать. Поплелась в раздевалку. Голова раскалывалась. Хотелось скорее попасть на воздух из душно-влажного, пропахшего хлоркой помещения. Едва вышла из здания, новоявленный телохранитель - тут как тут.- Не веришь в мою потустороннюю сущность? - спросил он.- Честно говоря, не очень, - призналась я.- Думаю, вы просто придумали оригинальный способ познакомиться с девушкой. Только что я видела его в плавках, и скажу вам, это вполне земной человек.- Почему же тогда я не спросил, как тебя зовут? - резонно заметил мой необычный собеседник.- Я и так все про тебя знаю! А хочешь, твои желания будут исполняться?- Хочу! - решила подурачиться. - Пусть луна упадет на землю.- Такие вещи делать нельзя, - заметил он. - Это изменит жизнь всех людей. Желания должны касаться только тебя одной.В тот момент я стояла на пустой остановке. Улица просматривалась далеко вперед. На транспорт в мою сторону не было и намека.«Пришел бы скорей автобус, - пожелала я мысленно. - Надоело уже мерзнуть».Как по мановению волшебной палочки, едущий навстречу зеленый автобус вдруг плавно развернулся и подкатил к моей остановке, гостеприимно распахнув двери. Водитель приткнул к переднему стеклу табличку с номером - именно эта маршрутка была мне нужна! «Ну и ангел!» - восхитилась я. А тот ухмыльнулся и... исчез.«Если бы еще булочки к вечернему чаю купить!» - позволила себе помечтать о несбыточном. У меня во дворе стоит палатка со свежим хлебом, печет его бойкая татарка. Но купить душистую выпечку, возвращаясь с работы вечером, никогда не удается. Местные бабульки раскупают все еще утром. Но сейчас прямо перед моим носом из крохотного фургончика два мужика выгрузили лотки с умопомрачительно пахнущими плюшками.Из кабины вылезла хозяйка.- Подходите, - улыбаясь, поманила меня она.- Так поздно, и у вас свежие булочки, - удивилась я.- Хлебопечка сломалась, только недавно починили, - объяснила кондитерша. Так и сбылось мое желание полакомиться воздушной выпечкой. Ангел помог, ага. Вот бы еще мне хорошего парня привел...Из темноты возник знакомый силуэт. Кем бы он ни оказался, я рада тому, что такой верный друг, и даже немножко волшебник, всегда рядом со мной. Светящийся в темноте ореол вокруг нового знакомого померк и исчез. И тут я увидела на том же месте другого мужчину. Не такого красивого, но очень похожего на первого. Без нимба. Обычный жизнерадостный молодой человек!- Повезло нам! Вечером пирожные достались, - весело помахал бумажным пакетом. - Обычно их раскупают. Конечно, я позвала его пить чай со свежими плюшками.У этого парня было вполне привычное имя - Олег. Но я уверена, что к любви меня привел посланный мамой ангел. Рождество мы встречали вместе...Автор - Светлана.

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