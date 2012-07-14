Ангел-хранитель

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 69 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 13:09 by

Данная история случилась в городе Луганске. Я возвращалась домой с работы на маршрутке в районе 8 вечера. Была осень, и уже было темно. На остановке мы должны были встретиться с мужем, который тоже ехал с работы. Я набрала его номер мобильного за несколько остановок, чтобы узнать, подъезжает ли он, но телефон мужа был отключен.Видимо, на лице моем было написано расстройство, так как совершенно незнакомый мне парень, стоящий рядом, просто спросил:– Не отвечает? – и я машинально кивком это подтвердила…Выходя на своей остановке, я увидела, как задававший вопрос молодой человек подает мне руку, чтоб помочь. Я вежливо сказала «спасибо» и оперлась на протянутую руку. Он улыбнулся и ответил:– Пока не за что…Что значит «пока» – мелькнуло в моей голове, но я задумалась над этим лишь на мгновение.Я стала переходить улицу, ища глазами мужа. Дорога к дому идет по не освещенной улице, поэтому я решила немного постоять под фонарем рядом с остановкой на противоположной стороне и подождать супруга.Остановка эта принадлежала Восточно-Украинскому университету, поэтому всегда была оживленной и многолюдной – здесь стоять вечером было не так страшно, как идти по темноте домой.Смотря по сторонам, я вдруг в шаге от себя увидела того парня из маршрутки. Он как будто из земли вырос, просто стоял, смотрел на меня и слегка улыбался. Мне стало не по себе, в голове промелькнула мысль, что парень меня преследует…Через мгновение он резко подошел ко мне и прошептал практически на ухо:– Вам следует быть внимательней, – и указал глазами на мою сумочку. А потом громко, в сторону, – А ну, брысь!Я резко поворачиваюсь и замечаю, что около меня трутся какие-то мальчишки, внешне напоминающие беспризорников, которые от оклика парня тут же кинулись врассыпную, а я машинально прижала к себе сумку и заметила, что она с одной стороны разрезана. У меня шок! Я кинулась смотреть содержимое, но, слава Богу, все на месте (спасла плотная подкладка).Я стала от всей души благодарить моего случайного спасителя (кстати, в этот день была зарплата и в сумке находилась крупная сумма денег). Парень улыбнулся и ответил:– Теперь, пожалуйста! – потом он указал рукой в сторону. – О, моя маршрутка, и исчез в салоне.Спустя мгновение я почувствовала, что меня кто-то взял под локоть – это был мой муж:– Что эта шпана от тебя хотела? Бежал на помощь со всех ног, но вижу, ты и сама справилась!– В смысле, сама? – отвечаю я в недоумении. – Их тот парень прогнал, который рядом со мной стоял. Он только что в маршрутку сел!– Какой парень? – удивляется муж. – Ты одна была. Стояла ко мне спиной. Я вижу: шпана к тебе подкрадывается, но ты вовремя их заметила, резко обернулась, и они разбежались.Дорога от остановки, на которой выходил муж, до остановки, где стояла я, широкая, прямая, освещенная, и мою остановку по ходу движения видно, как на ладони. У мужа прекрасное зрение. Не заметить того молодого человека он просто не мог.Спустя какое-то время в интернете мне попался тест, по которому можно определить - в каком обличии к каждому из нас является Ангел-Хранитель. Так вот, согласно этому тесту, мой Ангел-Хранитель – молодой парень. Узнав об этом, я в очередной раз с благодарностью вспомнила улыбающееся лицо незнакомца из маршрутки.Автор - Екатерина.

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