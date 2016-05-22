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Истории из жизни / Сны

Как мой Ангел-хранитель уберег меня от смерти

Для начала хочу сказать, что у меня проблемы с почками, поэтому они у меня периодически сильно болят.

Но случай, произошедший со мной прошлой весной, поверг меня немного в шок.
Когда я спала, мне приснился необычный сон, будто я жду трамвай, чтобы поехать в универ, и тут подходит мой номер трамвая, а одновременно виднеется и троллейбус, которым ехать в универ мне еще ближе. В итоге я отошла от трамвайной остановки на некоторое расстояние, и троллейбус растворился словно дымка. Я опять начала бежать к трамваю, но было уже слишком поздно, он закрыл двери и начал уезжать. Проехав метров десять, он мгновенно загорелся! Никто не выжил... а я все стояла и смотрела на это. Мне мистический троллейбус не дал туда сесть...
Вот такой сон мне приснился...

А после этого произошло невероятное: в 6 часов утра у меня адски разболелись почки, и, несмотря на то, что в универе был ответственный день, который пропускать нежелательно, прийти я не могла. Я еле сдерживалась, чтобы не кричать от боли. К ночи приступ прошел.

На следующий день в новостях сказали, что трамвай моего маршрута столкнулся с выехавшим на встречку грузовиком и перевернулся вместе с пассажирами. Кто-то погиб, а кто-то получил ужасные травмы...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:42
Причина: Добавлен раздел
Вчера, 21:42 by rakyshkaПросмотров: 364Комментарии: 3
+11

Ключевые слова: Ангел-хранитель чудо авария спасение вещий сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Balzac
Вчера, 21:54
+2
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 108
Это, конечно, страшно, осознавать, что ты был на волосок от смерти.
Хороший у автора ангел хранитель, нужно сказать ему спасибо.
+
Зарегистрирован: 22.05.2016
#2 написал: Калина74
Сегодня, 01:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (193|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 496
Видимо, вы бережно относитесь к себе, поэтому вам и помогли свыше: береженого ведь и Бог бережёт. Крепкого здоровья вам!
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 01:33
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (1243|0)
Публикаций: 501
Комментариев: 5 141
Всё одно к одному....и сон и болезнь почек, и счастливая случайность, спасшая жизнь девушки!+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                 
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