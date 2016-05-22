Как мой Ангел-хранитель уберег меня от смерти

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:42

Причина: Добавлен раздел

rakyshka Просмотров: 364 Комментарии: 3 +11 Вчера, 21:42 by

Для начала хочу сказать, что у меня проблемы с почками, поэтому они у меня периодически сильно болят.Но случай, произошедший со мной прошлой весной, поверг меня немного в шок.Когда я спала, мне приснился необычный сон, будто я жду трамвай, чтобы поехать в универ, и тут подходит мой номер трамвая, а одновременно виднеется и троллейбус, которым ехать в универ мне еще ближе. В итоге я отошла от трамвайной остановки на некоторое расстояние, и троллейбус растворился словно дымка. Я опять начала бежать к трамваю, но было уже слишком поздно, он закрыл двери и начал уезжать. Проехав метров десять, он мгновенно загорелся! Никто не выжил... а я все стояла и смотрела на это. Мне мистический троллейбус не дал туда сесть...Вот такой сон мне приснился...А после этого произошло невероятное: в 6 часов утра у меня адски разболелись почки, и, несмотря на то, что в универе был ответственный день, который пропускать нежелательно, прийти я не могла. Я еле сдерживалась, чтобы не кричать от боли. К ночи приступ прошел.На следующий день в новостях сказали, что трамвай моего маршрута столкнулся с выехавшим на встречку грузовиком и перевернулся вместе с пассажирами. Кто-то погиб, а кто-то получил ужасные травмы...

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