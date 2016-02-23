"Надо бы жену встретить"

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:32

Ленивица Просмотров: 499 Комментарии: 9 +13 Сегодня, 17:32 by

История от лица жены попутчика.Дело было осенью. Я ехала из гостей домой на электричке. Погода была теплая, многие деревья еще не сбросили свои шикарные кроны, но в воздухе уже чувствовалось приближение холодов. Да и темнело рано.В электричке было довольно много народу, так что, даже несмотря на темень за окном, было нестрашно. Моими попутчиками по сиденью были две бабули-огородницы. Через пару остановок подсел ещё молодой человек. Я в целом бы и не обратила на него внимания, если бы он не подсказал мне слово в кроссворде. Так мы с ним "прогадали" какое-то время. Потом он спросил, где я выхожу. Мол, если ему дальше ехать, могу ли я журнал ему оставить. Я назвала станцию N. Он обрадовался. Говорит: "О, да я тоже там!".В общем, доехали до нужной остановки. Вышли. Идем, общаемся. Тут смотрю, на платформе меня муж встречает. Я так удивилась и говорю новому знакомому: "Ой, надо ж, какая я сегодня счастливая. Муж никогда встречать не приходил. А сегодня встречает!". На что мой попутчик как-то недовольно процедил: "Да, действительно. Счастливая".Распрощались мы с ним быстро, а с мужем пошли домой.Так бы и забылась та встреча, если бы через неделю в новостях не сказали, что наша доблестная полиция поймала преступника, убивавшего и грабившего женщин. Оказался этим преступником тот самый молодой человек из электрички...А сейчас рассказ от лица самого попутчика (с женой которого все произошло):В этот день пришёл домой пораньше. Поел, отдохнул. Решил посмотреть телек в ожидании жены. Включаю программу, а там герой сериала говорит: "Надо бы жену встретить". И далее по сценарию. Но меня почему-то именно эта первая фраза зацепила. Действительно, надо её встретить.Собрался и пошёл, хотя как-то у нас в семье это было не принято. В этот раз супруга сошла с поезда не одна, а в компании какого-то мутного типа. Который после встречи со мной довольно резво скрылся в темноте.Через неделю я узнал его по фото в новостях, а также историю своей жены. Она же узнала мою историю. Так мы окончательно убедились, что в этом мире мы не одни.

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