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Истории из жизни

"Надо бы жену встретить"

История от лица жены попутчика.
Дело было осенью. Я ехала из гостей домой на электричке. Погода была теплая, многие деревья еще не сбросили свои шикарные кроны, но в воздухе уже чувствовалось приближение холодов. Да и темнело рано.

В электричке было довольно много народу, так что, даже несмотря на темень за окном, было нестрашно. Моими попутчиками по сиденью были две бабули-огородницы. Через пару остановок подсел ещё молодой человек. Я в целом бы и не обратила на него внимания, если бы он не подсказал мне слово в кроссворде. Так мы с ним "прогадали" какое-то время. Потом он спросил, где я выхожу. Мол, если ему дальше ехать, могу ли я журнал ему оставить. Я назвала станцию N. Он обрадовался. Говорит: "О, да я тоже там!".
В общем, доехали до нужной остановки. Вышли. Идем, общаемся. Тут смотрю, на платформе меня муж встречает. Я так удивилась и говорю новому знакомому: "Ой, надо ж, какая я сегодня счастливая. Муж никогда встречать не приходил. А сегодня встречает!". На что мой попутчик как-то недовольно процедил: "Да, действительно. Счастливая".
Распрощались мы с ним быстро, а с мужем пошли домой.

Так бы и забылась та встреча, если бы через неделю в новостях не сказали, что наша доблестная полиция поймала преступника, убивавшего и грабившего женщин. Оказался этим преступником тот самый молодой человек из электрички...

А сейчас рассказ от лица самого попутчика (с женой которого все произошло):
В этот день пришёл домой пораньше. Поел, отдохнул. Решил посмотреть телек в ожидании жены. Включаю программу, а там герой сериала говорит: "Надо бы жену встретить". И далее по сценарию. Но меня почему-то именно эта первая фраза зацепила. Действительно, надо её встретить.
Собрался и пошёл, хотя как-то у нас в семье это было не принято. В этот раз супруга сошла с поезда не одна, а в компании какого-то мутного типа. Который после встречи со мной довольно резво скрылся в темноте.
Через неделю я узнал его по фото в новостях, а также историю своей жены. Она же узнала мою историю. Так мы окончательно убедились, что в этом мире мы не одни.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:32
Сегодня, 17:32 by ЛенивицаПросмотров: 499Комментарии: 9
+13

Ключевые слова: Ангелы случаи маньяки электричка попутчик авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 17:34
+1
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2222|0)
Публикаций: 211
Комментариев: 1 433
Прямо как вовремя! Действительно, есть силы, которые оберегают и вовремя дают знаки и предупреждения об опасности!
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 17:44
+1
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Репутация: (271|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 922
Хорошая история с хорошим концом) Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#3 написал: Latifa2323
Сегодня, 17:46
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 8
Вот вам мужчины, знак, жену надо встречать всегда!Даже не от маньяков а от лишних ухажеров, а не в телек пялится на диване.
Автор,история интересная поучительная,плюс!

Кстати,я бы не пошла с незнакомым мужиком,стараюсь даже в лифт в своем подъезде не ехать с мужчинами которых плохо знаю.
Зарегистрирован: 29.01.2017
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 17:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (271|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 922
Цитата: Latifa2323
Кстати,я бы не пошла с незнакомым мужиком,стараюсь даже в лифт в своем подъезде не ехать с мужчинами которых плохо знаю.

Вооот, у меня тоже два больших страха(бзика))) в жизни: 1)Почти все кругом маньяки, 2)сомы людоеды laughing Может это и спасает мою жизнь в какие то моменты.
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#5 написал: Сирин
Сегодня, 17:55
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Репутация: (61|-2)
Публикаций: 7
Комментариев: 837
Вот это повезло обоим, что шестое чувство сработало у супруга! Знатная история, плюс
Супруг вообще умница, не поленился, а пошел на поводу у инстинкта и не прогадал
Зарегистрирован: 17.06.2011
  
#6 написал: Летяга
Сегодня, 18:03
+4
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Группа: Модераторы
Репутация: (6855|-1)
Публикаций: 128
Комментариев: 5 543
Вот! это как раз тот случай, когда судьба знаки подаёт! Главное, уметь их распознавать и (самое трудное) им следовать.
Цитата: Latifa2323
стараюсь даже в лифт в своем подъезде не ехать с мужчинами которых плохо знаю.

С просторов Пикабу:
Вчера захожу в лифт, смотрю открывается дверь подъезда и бегут две девочки с виду лет 14-15 с криком подержите лифт. Когда подбежали, посмотрели на меня, и одна говорит- нет мы с вами не поедем, вторая говорит - да чё там поехали. Тут я говорю, девочки это я с вами не поеду и нажал на кнопку.

Ну их на хер этих девочек, потом или они на передачу Малахова попадут, или я.

Андрей Борисович, 47 лет.
Историю плюсанула
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
#7 написал: Восьмая тень
Сегодня, 18:15
+1
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Репутация: (245|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 483
Отличная история. Берегите друг друга. Надо же как повезло.
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#8 написал: Ksenya078
Сегодня, 19:19
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Комментариев: 880
Отлично как все получилось! Хорошо, что всё обошлось. Бывают же совпадения! Мне понравилась стори, плюсище+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#9 написал: Eifersucht
Сегодня, 20:13
+2
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Репутация: (20|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 452
Великолепная история. Плюс. Это был точно знак, а прочитала его многомерность мужчины-мужа той женщины.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
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