Посылка. Глава 11

Mr.Nos Просмотров: 136 Комментарии: 0 +5 Вчера, 10:29 by

Автомобиль остановился у большого рубленного дома, в который упиралась центральная улица. Этот дом выделялся на фоне остальных, но каким-то особняком или коттеджем вряд ли его можно было бы назвать. Тем не менее дом как-то располагал к себе. Обычно по таким строениям можно было понять, что внутри живет не совсем простой хозяин. В принципе, другого Герман и не ожидал. Но внимание его привлек не столько дом, сколько машина, припаркованная рядом с входом. Эта была бордовая семерка, очень похожа на машину того самого Кости, которого вчера он вытаскивал на той стороне реки. Могло ли это так быть или просто похожа? Машина стояла задом к Полякову, и был ли кто-то за рулем – видно не было. В разбитое заднее стекло влетал теплый летний воздух, внося в кабину запахи акаций и цветов, растущих вдоль участка. Герман вышел из автомобиля с посылкой в руках и отправился к входной двери.- Гера! – вдруг окликнул его знакомый голос позади.Точно. Это был тот самый Костя. Он подбежал к Полякову и поприветствовал его.- Ты выжил! – улыбнулся он. – Ну неужели же это возможно? Выжил в этом поганом лесе ночью! – он похлопал парня по плечу. – Значит, ты тот, кто нужен…- В смысле, нужен? Кому?- Мне…***Герман подошел к двери резного дома и громко постучался. Где-то в доме послышались шаги, и вскоре дверь отворил мужчина в темно-бордовом домашнем халате. Было очень удивительно видеть по-городскому одетого человека в самом обыкновенном деревянном, пусть и достаточно большом доме. На вид хозяину было около шестидесяти лет, седая редкая борода, немного завивающиеся пепельные волосы, большой морщинистый лоб. Темные глаза его пристально взглянули на гостя, осмотрели Германа с ног до головы, после чего он улыбнулся и, не дав сказать даже слова, начал сам:- Наконец-то Коморин взял курьера посообразительнее! А то умудрялись даже на почте посылку оставить вместо того, что мне ее доставить, - мужчина отошел немного в сторону, указывая рукой внутрь дома, как бы приглашая его войти. – Вы проходите, пожалуйста. Нам есть о чем поговорить.Поляков опешил от такого, но сейчас он прекрасно понимал, что правильность и приличие после того, что с ним произошло, совершенно неуместны, поэтому поспешил скорее войти внутрь дома. Что обычно делает круьер? Отдает посылку, получает подпись и уходит восвояси. Но сегодня этого Гера хотел меньше всего. Пройдя небольшой коридор и открыв еще одну дверь, они вошли в просторную комнату, посреди которой стоял овальный деревянный стол. Вокруг стола находились стулья на восемь персон. На стенах висели картины, чудаковатые светильники в виде головы совы, какие-то нарисованные от руки карты местности. Повсюду стояли разные фигурки животных, людей, непонятных предметов. Все эти артефакты, по всей видимости, были привезены из других стран. Бусы из чудаковатых камней, серебряная тарелка с вычурными узорами, два больших резных сундука и другие диковинные предметы. Все тут напоминало небольшой музей. В углу комнаты наверх вела тяжелая винтовая лестница из деревянного массива. В вершинах самого стола стояли два больших кресла, обтянутые кожей. Именно в одно из них сел хозяин дома, приглашая Германа сесть напротив в точно такое же кресло. Поляков, прижимая посылку к груди, сел. Некоторое время хозяин смотрел на него, ничего не говоря, но затем, сделав глубокий вдох, все же начал:- Вы, наверное, думаете. Кто я такой? Что мне надо от вас? Что вообще происходило с вами весь путь сюда? И, конечно же, что же в посылке? – он улыбнулся. Затем сложил руки в замок и продолжил: – Моя фамилия Сидоров. Такая вот обычная шарада с моей фамилией наоборот. Легко было догадаться, если человек не идиот. Я живу вот здесь, в этом самом месте уже достаточно давно. И миссия моя состоит в том, чтобы собирать всё темное и хранить его под замком. Именно для этого я каждый год отправляю одиннадцать посылок с тайными рунами внутри, которые бы собирали темные сущности по дороге ко мне. Вы, наверное, заметили, как посылка прибыла в весе? Да, да. Именно так. Вам пришла пустая коробка – а привезли вы мне гораздо более ценное. Дело в том, что посылка – это вы!Герман сидел и слушал хозяина дома, как завороженный. Речь Сидорова завладела им полностью, начиная расставлять по своим местам всё то, что скопилось в его голове. Все же последние слова его немного обескуражили, отчего он округлил глаза, тем самым делая глупый удивленный вид.- Да, да. Именно вы! Сама по себе посылка ничего не значит. Она является лишь наживой, ловушкой, если можно так сказать для всего темного, что находится вокруг нас. Те руны, что находятся внутри этой коробки, способны затянуть внутрь всё зло, которое притянется, контактируя с обычным живым смертным существом. По-другому говоря, изначально в этой коробке находилось три руны, начертания, письмена – называйте это так, как вам будет удобнее. Первое из них служит приманкой. Одна посылает тайные сигналы вокруг, используя в качестве передатчика «живого». И благодаря этим сигналам полакомиться вами тянется любая нечисть, находящаяся поблизости. Ну, раз вы тут, вы наверняка сталкивались с такими явлениями по дороге. Вторая же руна служит Вашим оберегом, помощником в борьбе за Вашу собственную жизнь. Цель ее помочь вам справиться с той тьмой, которая придет, чтобы заполучить вас. Она должна была наводить вас на правильные мысли, чтобы вы понимали, как справиться с тем, что к вам явилось. Ну и третья руна – это замок или ловушка, способная затянуть в эту специальную коробку тьму, которую вы успешно победили, пока она вновь не очухалась, и не продолжила свои злодеяния! Как видите, всё очень просто. Только, к сожалению, до конца доходят далеко не все, но это часть борьбы, и с этим нельзя ничего поделать.- То есть вы хотите сказать, что всё это ради того, чтобы собрать по дороге некие темные сущности?- Именно, мой друг! Это очень важная миссия, без которой бы весь мир уже давно бы погряз в хаосе. И то большинство, которое не смогло выполнить эту миссию – это часть становления более великого и сильного.- Но это же были живые люди!? А вы же их превращаете в наживку? Как же вы этого не понимаете?- Не понимаю? Нет, все не так. Ведь это были лишь оболочки для будущего зла. Знаете, дорогой друг, что большинство ведь из них убила далеко не черная сущность. Большинство из них стали частью соблазна. То, что совратило их, как когда-то Еву совратил Змей. Любопытство увидеть то, что внутри посылки. Освобождая зло изнутри, они сами стали частью этого зла. Весь лес вокруг, вся природа тут буквально кишит тем, что они привезли сюда, но так и не доставили до места. И теперь они часть этой «погани», которая царит вокруг. По крайней мере, они очистили Мир за пределами Лихолесья, во всяком случае – я хочу на это надеяться.- Ну, а вы? Что вы сами хотите? Что вы делаете с этими посылками?- Я хранитель. Я запираю эту Тьму, чтобы потом подобрать нужные руны и уничтожить их. Но вы должны понимать, что схема моей работы создана лишь для этого. Конечно, она далеко не идеальна. Процент курьеров, способных дойти до конечной цели, ничтожно мал. Но и выбора у меня другого нет. Никто добровольно, зная, что его ожидает, не станет участвовать в этом. Верно?Герман промолчал, хотя данный вопрос в его голове уже давно крутился. Сидоров некоторое время помолчал, а затем продолжил.- Верно, - сам себе ответил старик. – И теперь, когда вы дошли до конца, неужели же вы просто вернетесь обратно в курьерскую службу?- А что не так? – удивился Поляков.- Я хочу предложить вам работу. И получать вы за нее будете гораздо больше, нежели сейчас. Коморин и Заболотный знают, что я обязательно вам предложу ее, в случае, если вы все-таки дойдете до конца. Они надеются на отступные, которые им причитаются за молчание. И они их получат. Мне больше важен ваш ответ, молодой человек.Гера смотрел округленными от удивления глазами и не понимал, что ему делать. Человек, сидящий напротив, предлагает ему окунуться в тот ад, что он пережил за эти три дня – и жить с этим всю свою жизнь. Но еще больше его задело нечто другое.- Хотите сказать, что руководство фирмы, где я работал, в курсе всего?- Конечно. Как же нет-то? Они наверняка полетели куда-то по делам фирмы в тот момент, когда вы поняли, куда доставить посылку? Иногда, когда все затягивается, они сами наталкивают на ответ, но вы, видимо, сами дошли до него. Это похвально. Ничего личного – это бизнес. К сожалению, в наше время такой ресурс, как человеческая жизнь, стала расходным материалом в погоне за благосостоянием. Я же предлагаю нечто большее, чем служба в курьерской фирме. Вернее, работа будет заключаться в том же, но несколько за другие финансы и условия. Первое, что хочу сказать, это ваша семья переедет сюда, отдельный курьерский дом уже для вас готов. У нас есть вся необходимая инфраструктура. Знать о том, чем вы будете заниматься им нельзя. От Вас же надо будет лишь раз в два-три месяца уезжать и приезжать обратно с коробкой. Собственно, всё тоже, чем вы занимались эти три дня. Понятно, что это риск, это угроза жизни, но со временем – вы поймете, что это такая же работа, как и другие. Не опаснее работы токаря или водителя автобуса. Так что ничего выше того, на что вы способны – я не предлагаю и советую прислушаться к моим мыслям.- Вы же знаете, что я чуть не погиб, добираясь сюда. У меня маленькие дети, жена. Что будет с ними, если со мной что-то случится?- Будьте уверены, что я возьму это на себя в случае вашей гибели, чего не сделает ни одна курьерская служба, где вы сейчас работаете. Я же гарантирую вам, что если с вами что-то произойдет, ваша семья не будет ни в чем нуждаться. Клянусь жизнью. Но вот уже на протяжении многих лет никто из моих курьеров не погибал, так как такого древнего зла, что могло бы навредить уже практически не осталось на этой бренной земле. В большинстве случаев вам придется сталкиваться с молодыми, слабыми и глупыми сущностями. Единственное, что может грозить вам – это соблазны, которыми они вас будут пытаться одурманить и лес вокруг Лихолесья, в который заходить по ночам нельзя ни в коем случае…- Что же вы такой защитник света – не можете справиться с тем, что у вас под боком? Вокруг вас? Эта «погань», как вы ее называете? Почему она разрастается?- Она в кольце, - печально произнес старик. – Дело в том, что она пробуждается ночью… и она пробуждается вся… Любой живой, принеси он тысячи таких посылок-ловушек обречен на смерть, потому что там их миллионы. И чтобы упечь их, надо победить каждого, а как это сделать, если они нападают тысячами… Это верная смерть для любого живого. К сожалению, это такая Тьма, с которой мы не в силах справиться.- И что же получается? Она будет всегда?- Она и была всегда. Лишь благодаря тому, что наше место окружено защитными статуями – «погань» не может проникнуть сюда, но она растет в другую сторону. Еще порядка ста лет назад она была только в лесу у гнилых болот, а сейчас уже перебралась за реку и дошла почти до федеральной трассы.- Но что будет потом? Когда она достигнет ее?- Сама по себе она там никогда не будет, если не будет подпитываться новыми сущностями. Именно поэтому мне и нужны курьеры, которые бы чистили пути сюда! Чтобы не распространялась «погань». Лучше я буду запирать их у себя, чем они будут попадать к ней.- Но не кажется ли вам, что собирая сущности сюда, вы наоборот делаете так, чтобы тьма расползалась от Лихолесья? А цель ваша не хранить темные сущности, а достичь больших городов!?- Для того, кто первый раз появился тут, вы задаете слишком много вопросов, молодой человек, – нахмурился старик. Глаза его, казалось, вспыхнули ненавистью. – Поверьте мне – я знаю, что делаю. А сейчас, пожалуйста, отдайте мне посылку. Где там мне надо поставить свою подпись и… ступайте! А о своем решении вы должны мне сообщить до завтра…Эти слова привели Геру в чувства, буквально пронзая грудь невидимым копьем. Парень встал с кресла, протягивая посылку хозяину. Он еще не знал, какой ему дать ответ, но надеялся, что сама судьба подскажет ему в этом.- Берите… - Поляков протянул посылку.Сидоров подошел к нему вплотную и протянул руки.– Давайте ее сюда, - вытягивая обе руки вперед, сказал он.В комнате были легкие сумерки, и Гера увидел свечение из-под ребер коробки, точно такое же, как тогда, ночью в машине.- Этот свет… - почти про себя сказал Поляков, прижимая коробку к себе.- Давайте ее сюда! – протягивал руки к нему мужчина. – Ну же?- Берите… - с опаской сказал Гера, разжимая пальцы. – Я ее не держу.- Ну, так давай! Протяни ее мне! Или мне что – подойти к тебе вплотную? – злился мужчина.- Берите… я ее не держу… если надо, то подойдите ближе и возьмите…- Что за детский сад, Поляков? Ты, кажется, забыл зачем сюда приехал?- Мы уже на «ты»? И откуда вам известна моя фамилия?Герман понял всё, отстраняясь от хозяина, или кто был сейчас в его обличье, в сторону выхода.- Отдай ее… сейчас же отдай мне коробку! – буквально орал Сидоров, его глаза становились черными, кожа буквально начала лопаться на лице, превращаясь во множество восковых кусков, стекающих вниз. Лицо его вдруг стало серым, глаза налились красным светом, нос провалился, образуя черную дыру в черепе. Он вытянул костлявую руку вперед, пытаясь сделать из желтых костяшек какой-то одному ему понятный знак. – Ты ушел от меня на той стороне реки, но здесь, я тебя не упущщщщууууууу… - последние слова переросли в страшное шипение.И вот уже та самая темная худая сущность с черными глазами и ртом, взмахивая крючковатыми руками, буквально поднялась над полом и полетела на Полякова, который бежал к входной двери. Послышались щелчки запоров и скрип половиц. Шторы на окнах сами собой сомкнулись, создавая абсолютную темноту внутри дома. Что-то забулькало, а потом и захрустело под ногами, поднимаясь из-под пола. Только свет от коробки освещал пространство вокруг курьера, который бежал прочь. Герман знал, что выползает под ногами. Он вновь услышал непрерывный звук их перешептываний. Почувствовал холод и пристальный взгляд на себе тысячи глаз.- Ты никуда не уйдешь от меня… - сущность двигалась за ним так, словно понимала, что парню никуда не спрятаться и не скрыться от нее. Так и оказалось на самом деле. Герман попытался открыть дверь, но та была словно забита гвоздями. Попытки порвать шторы на окнах так же не увенчались успехом. Гера бросил вперед стул в надежде разбить окно, но занавески отпружинили его, как волейбольная сетка мячик. Ноги вдруг кто-то обхватил и не выпускал, словно они находились в тазу, заполненном застывшим бетоном.

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