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Творческие истории

Деревенская тропинка 2, или Кузьмич

л

Стройные березки тихонько перешептывались в ночи, белея при холодном свете полной луны. Вдруг в их беседу ворвался хруст веток, ломаемых чьими-то тяжелыми шагами. Среди белых стволов показалась громоздкая фигура. Огромный медведь, мотая лобастой башкой, пер через березняк по направлению к деревне.

Поравнявшись с околицей, зверь встал на задние лапы и медленно побрел вдоль домов с темными окнами. Странно, но собаки молчали, а ведь должны были разбудить дружным хором всю деревню.

Медведь подошел к одному из домов, по-хозяйски толкнул калитку мохнатой лапой и закосолапил во двор. Там он внезапно перекувыркнулся через голову... и поднялся с земли невысоким пожилым мужичком. Перевертыш скрылся в доме, и деревня заснула до утра.

Кузьмич и Захарыч встретились утром возле колодца. По-приятельски поздоровавшись за руку, оба деда достали Беломор и дружно задымили.

- Слышь, Кузьмич, дело есть тут, - неторопливо начал Захарыч. - Ко мне на лето внучек приезжает, надо ж подумать, как быть. Вдруг ночью увидит, как ты по деревне шлендаешь?

Кузьмич глубоко затянулся и выбросил окурок.

- Шлендаю, а что делать? Сам знаешь, ночью я не хозяин себе. Не безобразничаю - и то ладно. Ну придумаем че-нибудь, успокоим мальца твоего.

Кузьмич нес ведра с водой, досадливо вздыхая. Легко Захарычу говорить, его-то не поднимает по ночам круглая луна, не тащит в лес в облике зверя.

Принимать в полнолуние облик хозяина леса Кузьмич начал давно. Как он жалел, что когда-то, увидев в лесу пенек с воткнутым в нем ножиком, не прошел мимо. Зачем он дотронулся до неожиданного острого ножа! Порезанная ладонь зажила быстро но Степка- тракторист стал другим. И теперь каждый месяц его тянуло в лес, и противиться этому зову он не мог...

Прошло несколько дней, Кузьмич сидел на лавочке возле своего дома. Подошел Митрич, рядом с ним тащил пустые ведра худенький мальчонка лет семи-восьми.

- Здорова, Кузьмич!
- И тебе не хворать, Захарыч. А кто это с тобой? Уж не внучек ли из города приехал?

Конечно, этот белоголовый птенец и был внуком Захарыча. Ничего, они уже придумали, что сказать мальчику.

На следующее утро деды встретились возле дома Захарыча.

- Ну что, как твой малец?
- Да видел тебя: и лапы растопыренные, и башку круглую, но я ему так и сказал, что побродит медведь да и уйдет в лес. Ты, главное, повернись сейчас, когда мальчонка выйдет, а я про ревматизм вверну.

На крыльце показался мальчик. Он увидел Кузьмича, и глаза его стали круглыми, как у совенка.

- Ну слава богу, Кузьмич, пройдет твой ревматизм.
- Да пройдет, сколько ж можно с лопатой ходить!

Кузьмич подмигнул Митричу, повернулся и пошел вразвалочку от дома. За спиной у него, подмышками, удерживаемый согнутыми локтями, расположился черенок от лопаты.
Сегодня, 16:53 by SniffПросмотров: 35Комментарии: 4
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Ключевые слова: Медведь внучок ревматизм лопата авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:06
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Добавлена перчинка в рассказ++++
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#2 написал: Sniff
Сегодня, 18:01
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И рисунок добавлен, Кузьмич в лесу, Сергей его нашел)
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#3 написал: conjure one
Сегодня, 18:07
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Хорошо, что это вбоквел) Рассказ мне понравился с первого прочтения. Спасибо автору Sniff за инициативу и её воплощение. +++
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#4 написал: Sniff
Сегодня, 19:07
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Это Вам спасибо за идею)
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