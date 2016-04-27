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Истории из жизни

От добра до зла один шаг

Никто точно не может сказать, что происходит с душой в момент клинической смерти, и если человек и возвращается с того света, то каким он будет? Останется ли он прежним?
Есть люди, которые получают определенные способности заглядывать в будущее или целительный дар, и многие пользуются этим во благо, а некоторые творят зло.

У нас во дворе жил одинокий мужик, Кузьмичом его называли. Спокойный как мамонт был, разговаривал со всеми, здоровался, делал всякие автоматы и клюшки из дерева для местной детворы. Сама доброта. А потом он пропал в один момент, не выходил на балкон, и на лавочке его больше не видно было. Начали поговаривать, что он попал в больницу, а некоторые и вовсе говорили, что он умер.
И на самом деле - он умер. На время. У него была клиническая смерть, но, видимо, на небесах посчитали, что ещё не настало его время, и он вернулся обратно.
Вот только это был какой-то другой Кузьмич, стал постоянно ворчать, все ему было не любо. Выходил на балкон или во двор - давай на всех бубнить всякие пакости. Взгляд его стал тяжёлый, когда он смотрел на тебя, то внутри все переворачивалось с ног на голову, хотелось просто убежать. Находиться рядом с Кузьмичом было невыносимо, его биополе заставляло дрожать собеседника, стоявшего рядом. Пройдёшь мимо него - сразу настроение теряется, да и силы будто покидают, потом остаток дня чувствуешь себя амёбой. Это такая мощная аура? Или он просто энергетический вампир?

Как-то раз мужик (мне незнакомый, знал только, что семья его снимала квартиру в нашем доме) начал ему выговаривать за то, что он на его ребёнка ворчит и говорит плохие слова. Так Кузьмич сказал ему, что мужик этот зло, а ребёнок его - отродье сатаны. Развернулся нехилый конфликт, вследствие чего Кузьмич плюнул под ноги мужику и произнёс: «Мучаться будешь, скотина». Чем закончилось, не припомню.
Мужик этот в скором времени начал болеть, не то чтобы смертельно, просто часто. Не успеет вылечиться, встретит случайно Кузьмича и заболевает вновь. Цеплялась к нему всякая зараза или этой заразой был Кузьмич?

Прожил Кузьмич несколько лет, нашли его мертвым в своей квартире, сердечный приступ. Хоронили всем двором, несмотря на то, что он под конец жизни стал невыносим. Пришло проститься с ним очень много народу. После смерти Кузьмича, спустя какое-то время, мужик вроде болеть перестал.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:15
Сегодня, 14:15 by Nick.YudinПросмотров: 317Комментарии: 9
+7

Ключевые слова: Клиническая смерть дедушка зло доброта авторская история

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Сегодня, 14:25
0
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Комментариев: 3 312
Наверняка кто-то другой в теле Кузьмича вернулся. Не он это был.
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#2 написал: Talisha
Сегодня, 14:27
+1
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Комментариев: 2 609
Видимо во время клинической смерти душа всё-таки ушла, а тело занял чужой дух, видимо, из низших. Грубо говоря, после того, как очнулся, это уже был не Кузьмич. Такое случается
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#3 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 14:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 58
Может, и просто у мужика крыша уехала, не помахавши на прощанье лапкой... Я бы так сказала - ещё бы, после таких "событий" в жизни. И была бы конченным скептиком, так списала бы тяжёлый взгляд на людскую мнительность, как и болезни противника Кузьмича.
Но я далеко не скептик, поэтому дам полёт своей фантазии и выдвину предположение, которое первым приходит на ум, - ну, например, что вернулся "с того света" вовсе не Кузьмич, а кто-то в его тело подселился... Кажется, такую версию я читала давным-давно на этом сайте в комментариях к истории, где ребёнок пережил клиническую смерть (уже не помню толком сюжет истории той).
P.S. Пока писала, в комментариях уже выдвинули такую версию. Ну что ж... в лучших традициях, выходит.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#4 написал: Lynx
Сегодня, 14:39
0
Группа: Заместители Администраторов
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Публикаций: 369
Комментариев: 1 959
Я тоже согласна с Эвиллс и Талишей. Просто какая-то сущность (не душа человеческая) подселилась в тело Кузьмича. А может, и душа, но грешная, которая перейти в мир другой не могла, вот и цепанулась.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 14:40
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1275|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 363
А можно для начала узнать, кто-то навещал Кузьмича в больнице, ну те люди для которых он старался в свое время, клюшки и автоматы для детей мастерил? Может он просто разочаровался в своих соседях...
Просто люди с годами очень меняются и к старости кто-то становится просто невыносим, ну это уже психология. Но рассказ интересен +
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#6 написал: Pmariam
Сегодня, 14:48
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (632|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 1 361
а я выражу свое мнение (но с выше приведенными тоже согласна).
на собственном опыте убедилась, что после очень серьезных операций, которые переносят пожилые люди (эндопротезирование, аортокоронарное шунтирование) у людей едет крыша. у кого-то развивается паранойя с дальнейшими последствиями если вовремя не подоспеть с необходимыми таблеточками, кто-то замыкается в себе, осознав всю "красоту" бренного существования и т.п.
Может увидел чего дедуля во время кл.смерти.
резюме: никто не подоспел к нему с таблеточками, вот мужик и съехал
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#7 написал: NatLi
Сегодня, 14:49
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 7
Это называется старческая деменция, тем более если была клиническая смерть. Кислородное голодание мозга свою роль сыграло. А сосед был просто мнительный, болел, думая на деда.
Зарегистрирован: 14.06.2012
#8 написал: Минди
Сегодня, 15:04
+1
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Комментариев: 734
После тяжелых операций и молодым то тяжело, что уж говорить о старых. Да и наркоз, тем более если операция длительная. тоже не проходит бесследно для организма. А тут вообще клиническая смерть. Думаю, все же тронулся мужик. Но и версия с подменой тоже хорошая. Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
  
#9 написал: conjure one
Сегодня, 16:46
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Репутация: (4319|0)
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Комментариев: 1 935
Тоже думаю, что изменения в характере Кузьмича - это всё только последствия клинической смерти, связанные с нарушением работы головного мозга. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
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