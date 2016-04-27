От добра до зла один шаг

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:15

Nick.Yudin Просмотров: 317 Комментарии: 9 +7 Сегодня, 14:15 by

Никто точно не может сказать, что происходит с душой в момент клинической смерти, и если человек и возвращается с того света, то каким он будет? Останется ли он прежним?Есть люди, которые получают определенные способности заглядывать в будущее или целительный дар, и многие пользуются этим во благо, а некоторые творят зло.У нас во дворе жил одинокий мужик, Кузьмичом его называли. Спокойный как мамонт был, разговаривал со всеми, здоровался, делал всякие автоматы и клюшки из дерева для местной детворы. Сама доброта. А потом он пропал в один момент, не выходил на балкон, и на лавочке его больше не видно было. Начали поговаривать, что он попал в больницу, а некоторые и вовсе говорили, что он умер.И на самом деле - он умер. На время. У него была клиническая смерть, но, видимо, на небесах посчитали, что ещё не настало его время, и он вернулся обратно.Вот только это был какой-то другой Кузьмич, стал постоянно ворчать, все ему было не любо. Выходил на балкон или во двор - давай на всех бубнить всякие пакости. Взгляд его стал тяжёлый, когда он смотрел на тебя, то внутри все переворачивалось с ног на голову, хотелось просто убежать. Находиться рядом с Кузьмичом было невыносимо, его биополе заставляло дрожать собеседника, стоявшего рядом. Пройдёшь мимо него - сразу настроение теряется, да и силы будто покидают, потом остаток дня чувствуешь себя амёбой. Это такая мощная аура? Или он просто энергетический вампир?Как-то раз мужик (мне незнакомый, знал только, что семья его снимала квартиру в нашем доме) начал ему выговаривать за то, что он на его ребёнка ворчит и говорит плохие слова. Так Кузьмич сказал ему, что мужик этот зло, а ребёнок его - отродье сатаны. Развернулся нехилый конфликт, вследствие чего Кузьмич плюнул под ноги мужику и произнёс: «Мучаться будешь, скотина». Чем закончилось, не припомню.Мужик этот в скором времени начал болеть, не то чтобы смертельно, просто часто. Не успеет вылечиться, встретит случайно Кузьмича и заболевает вновь. Цеплялась к нему всякая зараза или этой заразой был Кузьмич?Прожил Кузьмич несколько лет, нашли его мертвым в своей квартире, сердечный приступ. Хоронили всем двором, несмотря на то, что он под конец жизни стал невыносим. Пришло проститься с ним очень много народу. После смерти Кузьмича, спустя какое-то время, мужик вроде болеть перестал.

Ключевые слова: Клиническая смерть дедушка зло доброта авторская история

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