Кузьмич и навка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:56

Сделано_в_СССР Просмотров: 60 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 09:56 by

Ехал я прошлым летом в поезде, домой с вахты возвращался. Разговорился с попутчиком. Иван Кузьмич, как оказалось, тоже рыбак и от водочки не отказался. Ближе к полуночи, изрядно захмелев, он рассказал мне свою историю.«По молодости-то я тоже хорохорился, как ты щас, что нечисти не боюсь. Вот послушай старика.Жил я в деревне у реки, часто бегал рыбачить. Туда местные все ходили, но я местечко тайное знал, шалаш там из веток соорудил. Так что мог и ночевать там, если захочется.Ну вот, один раз рыбачил я на своём обычном месте. Рыба не клевала, я сам не заметил, как задремал с удочкой в руке. Очнулся от того, что меня по ногам кто-то гладит и удочку из рук аккуратно вытаскивает. Глаза открыл, а передо мной девка, красивая, каких я никогда и не видал, и мокрая вся, будто из воды только вышла.Глядит на меня, глаза, что омуты синие, одной рукой гладит, а другой платье с себя стаскивает. А дальше… ну ты понял, в общем.Не улыбайся мне тут! Не думал я, откуда она взялась, ты бы и сам не думал, если б девку эту увидел.А дело-то в том, что это не девка была, а навка проклятая. Это вроде русалки тварь, только не с хвостом, а с ногами, как у настоящей женщины. Она потом в воду зашла и меня за собой поманила искупаться. Как только я в воду зашёл, обвила шею руками и на дно потянула.Я выскочил на берег, воды нахлебавшись, а она смеялась, звонко так, красиво. Приговаривала: «Придёшь ещё ко мне, Ваня? Придёшь! Я тебя ждать буду», - и снова смеётся.Чем я ей приглянулся, не знаю. Только всю жизнь эта навка мне испоганила.Я к батюшке в церковь ходил, покаялся. Батюшка помолился да велел мне жениться поскорее. Я и женился. Три раза женился.Первая жена в реке утопла, случайно вроде. Когда вторая жена утопла, слухи по деревне поползли нехорошие. Третью жену полтора года уговаривал. Через полгода после свадьбы она чуть не захлебнулась у меня на глазах. Понял я, что не будет мне жизни от навки этой. Решил её извести, пока она мне и третью жену не утопила. Ружьё взял и пошёл на реку, на то место.Она меня и правда ждала. Я выстрелил сразу, чтоб не успела она меня зачаровать. Попал ей в грудь, а она только смеётся! Я все патроны, что были, расстрелял. А она не умирает никак. Смеётся да к себе в воду пальчиком манит.Когда я домой вернулся, жена моя уже мёртвая была. В колодец упала. Я и погоревать не успел. Пусть земля ей пухом.Родственники её шум подняли, кричали, что это я виноват, что проклятие это и все мои жёны из-за меня погибли. К ним соседи присоединились, и скоро уже вся деревня около моей избы стояла, кто с вилами, кто с топорами.Я им про навку, а они керосину на крыльцо плеснули. Я, что успел, в мешок заплечный покидал, в окно выпрыгнул - и бегом в лес. Из чащи уже наблюдал, как дом мой полыхает.Не-е, жениться я больше не буду и в деревню не вернусь. Навка не даст мне спокойно жить.Вот, ты смотри, парень… Прежде чем с девкой того-этого… А то видишь, как бывает… Всю жизнь...»Попутчик мой завалился на подушки и тихонько засопел.Автор - Новая сказка.

Ключевые слова: Поезд попутчик история деревня река рыбалка навка

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