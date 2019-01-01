Договор на душу. Часть 3

Captain Jack Sparrow Просмотров: 43 Комментарии: 0 +2 Вчера, 18:32 by

Зал театра был уже полон зрителей, все оживленно ходили, садились, обсуждали новости. Представление еще не началось, но уже все были в ожидании начала. Бен и Марк тем временем уже дошли до своих мест. И вот представление началось. Зал с восторгом наблюдал за игрой актеров, за пением. Но Бену было вообще не до этого.- Когда там уже конец? – спросил Бен у Марка.- В смысле? – удивленно спросил Марк. - Так мы только недавно пришли, даже первый антракт не закончился, и ты уже хочешь уйти?- Да, сколько там еще до конца?- Ну,.. 4 часа.- Мать твою… 4 часа, - тихо произнес Бен. - На душе паршиво, хочу побыть один, я иду.- Эх.… Ну, ладно, как хочешь. – сказал Марк. – Но, может, хоть до конца антракта посидим, и я тоже пойду?- Ладно, уже вижу скоро конец.Спустя некоторое время начался перерыв. Бен и Марк, забрав вещи из гардероба, направились к выходу.- Дружище, что с тобой? – сказал Марк.- Я не могу это объяснить, просто устал, нужно отдохнуть. – проговорил Бен, стараясь сказать как можно убедительнее, ведь Марк уже начал подозревать что-то неладное.- Может, ты уже расскажешь, что случилось, в конце концов?! – сказал Марк, немного повысив голос. – Ты думаешь, я вообще тупой и не вижу, что что-то не то с тобой?!- Слушай! – вскрикнул Бен, – Тебя это вообще не касается! Я очень сильно устал, все, понял! Чего ты вообще лезешь в мою жизнь?! Я сам разберусь, не лезь!Марк не знал что сказать, он был в шоке от того, как сильно изменился Бен, ведь с самого раннего детства они были друзьями не разлей вода, и за всю жизнь они ни разу не ругались.Не успел Марк ничего сказать, как он и Бен услышали чей-то смех со стороны, повернув головы, они увидели Девлиана, который с друзьями вышел на улицу, пока не закончился перерыв.- Боже, какая картина, глупый Бен и его не менее глупый друг поссорились! – сказал Девлиан, удерживая смешок.- Ты… ты какого хрена от нас хочешь!? – крикнул Бен.- Чего ты там вякнул, дерьма кусок? – улыбаясь спросил Девлиан.Бен, ухмыляясь, проговорил:- Отправляйся к черту, урод!Все окружение и сам Девлиан громко засмеялись, их громкий смех словно прорезал вечернюю тишину. Внезапно Девлиан замолчал, он, побледнев, схватился за сердце. Упавши, его близкое окружение пытались привести его в чувства, кричали, чтобы позвали врача. По прибытии, медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть Девлиана Линдса, также врачи не смогли объяснить – как совершенно здоровый парень, который никогда не жаловался на здоровье, мог умереть от сердечного приступа в 24 года.Прошло 15 лет. За это время много чего поменялось. Бен, который жил в нищете, получил все имущество Девлиана, так как у последнего не было наследника. Он завел семью, открыл свой бизнес в порту. Он по-прежнему сильно дружил с Марком и сделал его своим заместителем. Но однажды единственная дочь Бена, четырнадцатилетняя Сара, сильно заболела.- Доктор, как она, что у нее за болезнь? – тревожно спросил Бен у доктора, который выходил с комнаты его дочери.- У меня для вас нет хороших новостей, – тихо проговорил доктор. – Все очень, очень плохо.- Доктор, я прошу вас, спасите мою дочь! Я дам вам любые деньги, все что угодно! – сказал Бен, и на его глазах навернулись слезы.- Соболезную, но я бессилен. Брюшной тиф очень сильно запустился, при таком этапе вылечиться уже невозможно. Я ничего уже не поделаю.После этих слов Бен словно распался на много-много осколков. Он не мог поверить словам доктора. От отчаяния Бен, присев, заплакал. В голове промелькнула мысль: вдруг это Господь его так карает за то, что он в молодости продал душу нечисти. Успокоившись, он решил пойти в тот парк, в котором он 15 лет назад совершил сделку с дьяволом.Идя по парку, Бен вспоминал тот день, ведь погода была точно такая же, как и тогда, был все тот же запах листвы после дождя, желтая от опавших листьев земля, вся жизнь пронеслась у него перед глазами. Через какое-то время Бен заметил незнакомца, который шел ему навстречу, Бен сразу его узнал. Дойдя друг к другу, незнакомец произнес:- Приветствую тебя, Бен Андерсон, много времени прошло, не так ли?- Да, действительно много.- Я так понял, ты хотел повидаться со мной? – с улыбкой сказал демон.- Да, моя дочь, она… Она вот-вот покинет этот свет.- Неужели? – сказал демон. – А я тебе зачем?- Врачи не могут ей помочь, а я ничего не могу тебе дать взамен, кроме своей жизни.Демон удивленно сказал:- Ты это серьезно сейчас? Ты хочешь сейчас отдать свою жизнь, взамен на исцеление дочери?!- Да, я все уже давно решил, – сказал Бен.Нависла тишина, которую прерывал только осенний ветер. Бен и демон смотрели друг на друга, пока последний не произнес:- Хорошо, так и быть, ты получишь свое.Затем демон достал из- под куртки свиток, который в его руках моментально загорелся.- Договор расторгнут, Бен Андерсон, я выполню твою просьбу, отправляйся домой.После этих слов, демон молча ушел в вечернюю тьму. Через какое-то время Бен уже был дома. Зайдя в комнату своей дочери, он увидел, что она заснула.- Спокойной ночи, мое солнце, – тихо сказал Бен, и по его щекам потекли слезы. После чего он отправился в свою постель.На следующее утро, 24 октября 1903 года, служанка обнаружила бездыханное тело сэра Бена Андерсона в его постели, по заявлению медиков он скончался тихой и спокойной смертью во сне. Его дочь удивительным образом пошла на поправку, а затем и вовсе полностью выздоровела. На похоронах Бена Андерсона произошло много странных событий: загорелась ряса священника, во время церемонии шел сильнейший ливень, а один из образов ангела в церкви упал и разбился, все служители церкви сразу поняли, что Бен был в сговоре с нечистым. Даже похоронив его, странности не прекратились, его могила несколько раз разрушалась. Спустя время все забыли о его могиле, как и забыли о самом существовании Бена Андерсона, как забывают все на этом свете.

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