Незваный гость

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:39

Матвеевский Просмотров: 36 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 09:39 by

Пространство наполняется скрежетом рассохшихся половиц. Старый дом дышит то грустно, то возвышенно. Иллюзии ушедшего времени отражаются в зеркалах, покрытых патиной. Там, будто за гранью Лимба, разыгрываются представления из другой жизни. В вечернем полумраке маленькая фигурка кружится в танце, кутается в дырявую шаль и тихо напевает забытую всеми песенку. Эту малышку зовут Лилли, и у нее сегодня лирическое настроение.Вечером она немного побродила по извилистым улочкам сонного города, освещенного лишь полной луной и тусклым светом редких фонарей. Поглазела, как водится, на витрину кондитерской лавки, в которой всегда мечтала побывать. Потом Лилли погладила вечно беременную одноглазую кошку по имени Шарли. Шарли потерлась круглым боком и, вальяжно переваливаясь с лапы на лапу, спряталась в ночной дымке.Теперь Лилли держит в крохотных ладошках старую коробочку от леденцов. Там лежат главные сокровища девочки. За каждым из них прячется целая история. Вот хотя бы половинка засохшего яблочного огрызка…Это было очень давно. Создатель тогда только отправился в свой Последний Путь, и Лилли училась жить одна. Совсем одна.Дети редко играли рядом с домом Лилли. Они всегда боялись зайти в него, но в тот раз случилось непредвиденное. Дом наполнился звуком живых шагов. Это Ричард забрался в него. Потом оказалось, что друзья подначивали мальчика, пугали привидениями и жуткими скелетами, якобы живущими в старом особняке. Мальчик не хотел казаться трусом и согласился пройтись с церковной свечкой по пыльным коридорам.Ричарду было очень страшно, но он крепко стиснул зубы и упрямо шел по дощатому полу. Лилли изначально не планировала показываться гостю на глаза. Она отлично знала, какое впечатление производит на людей, и не хотела его пугать. Не хотела, но напугала. Пыльная портьера, за которой пряталась девочка, предательски зашевелилась, и мальчик вскрикнул. Пришлось вылезать.К удивлению маленькой хозяйки, мальчик быстро взял себя в руки.— Вы обитаете здесь, вы призрак этого дома? — спросил Ричард.Лилли глубоко вздохнула. Ей совсем не хотелось с ним разговаривать, и она уже подумывала о том, чтобы спрятаться назад в пыльных складках, как незваный гость сказал:— Я не хочу вас обидеть. Простите меня за вторжение. Я сейчас же покину ваш дом, если смущаю вас.Лилли сделалось стыдно. Она бы, пожалуй, даже покраснела, если умела.— Не уходите, — против воли вырвалось у нее. — Вы меня совсем не смущаете.Как-то так само получилось, что Ричард стал регулярно заглядывать к Лилли. Он делился с ней новостями и приносил конфеты. Однажды она устроила для него ужин. Справедливо рассудив, что он вряд ли будет есть гнилую кочерыжку и спагетти из мышиных хвостиков, она приготовила к его приходу настоящее живое яблоко. Ей очень хотелось самой попробовать сочный фрукт, но ведь надо порадовать гостя!Ричард удивился, увидев предложенное блюдо, и разломил его пополам. Это был самый веселый ужин в жизни Лилли. Она болтала ножками и жевала сочное яблоко, а Ричард, съев свою порцию, увлеченно рассказывал ей, как они будут жить, когда подрастут. Лилли отлично знала, что она никогда не подрастет, но пылкая речь маленького друга увлекла девочку далеко в Страну Грез. Оставленную Ричардом половинку огрызка Лилли бережно сохранила в укромном месте.Что было дальше? Сначала они общались часто, почти каждый день. Потом реже. Ричард вытянулся – стал настоящим красавцем. Его визиты происходили все реже. Лилли тщательно готовилась к встрече друга, но он не всегда появлялся. Потом он надолго пропал. Лилли не находила себе места. Ей чудились всяческие ужасы. Вдруг с ним что-то случилось?Ричард пришел неожиданно. Он стоял у порога и был одет в красивый костюм, а его безымянный палец украшало золотое колечко.— Лилли, я женился! — радостно закричал он и постучал в дверь Старого Дома.Лилли была очень рада за него. Правда! Но почему-то она не нашла в себе сил открыть дверь. Почему-то из ее глаз текли слезы, а неподвижное сердце разрывалось от невыразимой тоски. Она давно знала, что так будет. Знала, что он вырастет. А она - нет. Он будет счастлив. Но без нее. А ведь он не виноват, это она пустила в свое сердце непростительную мысль, проросшую там чертополохом.Лилли стояла у окошка и тихо наблюдала, как Ричард окончательно покидает ее долгую сумеречную жизнь.

Ключевые слова: Призрак память старый дом ночь авторская история

Другие, подобные истории: