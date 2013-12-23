Старый ворон

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

Матвеевский Просмотров: 55 Комментарии: 10 +6 Вчера, 20:34 by

Лишь старый ворон в полумраке,У тихой заводи пустой,Отыщет смысл в печальном знаке,И породнится с темнотой.На клич его прискачут фавны.Они глумливы – темнотой пьяны.В той темноте магические тайны,Дурманный дым, затейливые сны.Пространство света и зариЗаполнит дым небесных сфер,На птицы зов, укутанный в пыли,Прибудет мрачный Агасфер.И шепот тихий будет гамом,А нестерпимым светом станет тень,Бездонный омут обратится храмом,Где мраморная треснула ступень.

Ключевые слова: Ворон ночь темнота мифические существа демон авторский стих

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