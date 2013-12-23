Старый воронЛишь старый ворон в полумраке,
У тихой заводи пустой,
Отыщет смысл в печальном знаке,
И породнится с темнотой.
На клич его прискачут фавны.
Они глумливы – темнотой пьяны.
В той темноте магические тайны,
Дурманный дым, затейливые сны.
Пространство света и зари
Заполнит дым небесных сфер,
На птицы зов, укутанный в пыли,
Прибудет мрачный Агасфер.
И шепот тихий будет гамом,
А нестерпимым светом станет тень,
Бездонный омут обратится храмом,
Где мраморная треснула ступень.
Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:34
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:34 by МатвеевскийПросмотров: 55Комментарии: 10
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