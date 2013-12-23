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Стихи

Старый ворон

Лишь старый ворон в полумраке,
У тихой заводи пустой,
Отыщет смысл в печальном знаке,
И породнится с темнотой.

На клич его прискачут фавны.
Они глумливы – темнотой пьяны.
В той темноте магические тайны,
Дурманный дым, затейливые сны.

Пространство света и зари
Заполнит дым небесных сфер,
На птицы зов, укутанный в пыли,
Прибудет мрачный Агасфер.

И шепот тихий будет гамом,
А нестерпимым светом станет тень,
Бездонный омут обратится храмом,
Где мраморная треснула ступень.

Старый ворон

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:34
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:34 by МатвеевскийПросмотров: 55Комментарии: 10
+6

Ключевые слова: Ворон ночь темнота мифические существа демон авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:36
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1122|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 182
Приятно было ваш стих почитать. ++++
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Космонасть
Вчера, 20:41
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (536|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 063
Ворон крикнул : «Никогда!» unamused Привет вам от мистера По)
Плюс)
Зарегистрирован: 2.11.2017
   
#3 написал: Spirit Forester
Вчера, 20:55
+2
Группа: Посетители
Репутация: (155|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 865
Очень красивый и завораживающий стих
+++
Зарегистрирован: 18.11.2015
  
#4 написал: Матвеевский
Вчера, 20:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 99
Цитата: зелёное яблочко
Приятно было ваш стих почитать. ++++

Цитата: Космонасть
Ворон крикнул : «Никогда!» unamused Привет вам от мистера По)
Плюс)

Спасибо. Решил в поэзии себя попробовать и иллюстрацию нарисовать
Зарегистрирован: 5.03.2018
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:57
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1122|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 182
Цитата: Матвеевский
иллюстрацию нарисовать

Я даже внимания не обратила, растяпа((
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#6 написал: Матвеевский
Вчера, 21:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 99
Цитата: Spirit Forester
Очень красивый и завораживающий стих
+++

благодарю)

Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Матвеевский
иллюстрацию нарисовать

Я даже внимания не обратила, растяпа((

Надеюсь, что понравилось
Зарегистрирован: 5.03.2018
#7 написал: Tigger power
Вчера, 23:00
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1673|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 939
Сказочно) +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#8 написал: Матвеевский
Вчера, 23:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 99
Цитата: Tigger power
Сказочно) +++++

благодарю)
Зарегистрирован: 5.03.2018
#9 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:57
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (1920|0)
Публикаций: 872
Комментариев: 7 616
Мне стих понравился! Смело ставлю плюс Автору! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#10 написал: Матвеевский
Сегодня, 00:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 99
Цитата: Сделано_в_СССР
Мне стих понравился! Смело ставлю плюс Автору! +++

Спасибо
Зарегистрирован: 5.03.2018
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