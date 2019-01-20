Плохой дом

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:47

Сделано_в_СССР Просмотров: 66 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 12:47 by

Cлучалось ли у вас какое-то событие в жизни, уточню, в детстве, которое запомнилось бы вам на всю оставшуюся жизнь? Не важно, плохое или хорошее. Думаю, что многие ответят положительно. Наш мозг запоминает очень много разной информации за прожитые годы, но часть её мы просто отсекаем за ненадобностью, убираем далеко в подсознание, «пылиться на полочке». Но ведь она никуда не девается из нашей головы, и однажды мы вновь можем наткнуться на неё. Бывает, что совершенно неожиданно.Так произошло и у меня. Просто однажды, сидя за очередной читаемой книгой, я вдруг вспомнил один случай из детства.Было это в летние каникулы. Я закончил тогда пятый класс. Родители каждое лето отправляли меня в деревню к бабушке, погостить. Многие делали так раньше. Сейчас это уже редкость, ведь многие бабушки и дедушки живут в городе, совсем неподалёку от вас.Мне нравилось ездить в деревню. Спокойно, красиво, в стороне от суеты и городских забот. Деревня была небольшая, людей жило не так, чтобы много, но и не совсем мало. Рядом стоял лес, куда мы любили ходить со знакомыми мальчишками, такими же гостями у своих бабушек и дедушек, как и я. Наша группка насчитывала пять человек. Жили мы все рядом друг с другом. Дома стояли на одной улице. И, конечно, наши бабушки любили собраться где-нибудь на середине улице, ближе к вечеру, и поболтать о том, о сём. Ну, и про нас тоже.День мой каждый раз начинался одинаково. Вставал я поутру, умывался, чистил зубы. Потом бабушка кормила меня завтраком. Кормила прямо-таки на убой. Из-за стола я выходил, поправившись на несколько килограммов. К слову, аппетит у меня был всегда хороший. Я не канючил, что не хочу кашу или хлеб с маслом, или еще чего. Молоко пил по несколько кружек за раз. В общем, был не вредный за столом, а довольно-таки покладистый. Вес тогда я не набирал, потому что все мои наеденные килограммы улетучивались со скоростью света, ведь я вёл очень активный образ жизни. Сразу из-за стола я выбегал из дома на улицу, где мы с ребятами встречались и строили планы на весь день. В основном мы бежали в лес, в глубине которого было небольшое озерцо. Плавали, в мяч играли, могли и костёр разжечь, пожарить чего-нибудь в течение дня. Нередко находили грибы и ягоды. Ягоды, конечно, съедали сразу, но грибы к обеду, а чаще к вечеру приносили домой. Бабушки были довольны.Однажды утром, как всегда мы с ребятами встретились на улице и стали планировать как обычно день.- Слушайте, - сказал Вовка, самый высокий из нас и, как мы считали самый деятельный и умный. Учился он на пятёрки и четвёрки, тогда как мы все остальные перебивались троечками, и четвёрочками, иногда. – Не пойдём сегодня на озеро.- А куда? – Спросил Вадим.Вовка заговорщецки, наклонился ближе к нам и проговорил:-Вон там, на окраине, видите, дом стоит?Мы все обернулись и посмотрели, куда он указал.- Дом этот заброшен, как вы знаете, и не живёт там никто уже давно. Вот туда-то мы и пойдём сейчас.- Но, - возразил Славка, - нам туда ж нельзя. Баб Вера, моя говорит, что плохой тот дом. Странный и…и…-Что ты, испугался? – Задрал нос Вовчик, - Моя тоже не разрешает ходить туда, сказками пугает. Так я не из пугливых. А вы? – обратился он ко всем нам, остальным.- Э… - подал голос Эдик, маленький и очень худенький мальчик, самый молчаливый из нас. Он редко говорил, но любил разного рода авантюры и был за любое отклонение от нормы. – Я согласен.- Я, вообще-то тоже за, - сказал Вадим. – Нужно немного разнообразия в этой деревенской жизни. – Ему не очень-то нравилось в деревне, но делать было нечего, раз уж родители привозили его сюда.Вовка кивнул. Остался только я. А я ещё раз посмотрел на тот дом, стоявший чуть поодаль дома моей бабушки, и решил, что можно и посмотреть что там внутри. Хотя бабушка мне тоже говорила однажды, что дом этот не хороший. Недаром там давно не живёт никто. Я тогда стал расспрашивать подробнее, но она не рассказала.- Держись от него подальше, Саша. – Это всё, что она сказала мне.Я не боялся, мне было всё равно. Почему нет? Там же нет никого. Он пуст.- Да, пойдём, наведаемся. – Улыбнулся я ребятам.- А ты, если не хочешь, - Вовка посмотрел на Славика, - иди домой, к бабушке и слушай её сказки.Мы все повернулись и зашагали в сторону дома.- Подождите, - крикнул Славик. – Я с вами. – Он догнал нас и пошёл рядом со мной.Мы подошли близко к дому. Я оглянулся. Улица позади нас была пуста.- Обойдём дом. – Скомандовал Вовчик. Мы все двинулись влево, чтобы обогнуть дом и зайти с другой стороны строения. Дом с четырёх сторон был окружён ветхим покосившимся забором. Калитка, однако, была закрыта плотно. Мы по очереди перелезли через забор, очутившись в заросшем травой огороде.- Нужно вылезти из этой травы и подойти к дому, ребята, - это сказал Вадим, внезапно почувствовавший любопытство своим маленьким курносым носом.- Да. Вперёд, ну же, - подтолкнул остальных Вовка. Мы все стали раздвигать кусты и пробираться вперёд. Вскоре мы оказались на площадке перед домом. Окна дома встретили нас пустыми равнодушными глазницами. Кое- где дом зарос мхом. Задняя дверь была открыта наполовину. Я оглядел площадку. Калитка здесь, вернее то, что от неё осталось, выходила прямо в лес. Странно было то, что трава возле неё была примята, будто, кто ногой ступал недавно. Но этого не могло быть. Тут давно не было живой души. Так говорили, по крайней мере. В центре площадки стояли качели. Такие обычные качели, каких много во дворах многоэтажных домов. Их было две.- Теперь мы знаем, что дети здесь точно жили когда-то. – Прокомментировал я.- Ага, подтвердил Вовка, - кто первые качаться?- И пустился со всего маха к качелям. Вадим и Эдик последовали его примеру. Мы со Славкой остались на месте.- Ну, что места заняты, может, в дом сходим, посмотрим, что и как? – Спросил я у Славы.Он вытаращился на меня, как на ежа в ботинках и говорит:- Не знаю даже, - а в голосе страх.- Да ладно ты, там же нет никого, пойдём.Я пошёл к дому, Славка за мной. Я взглянул на ребят. Они качались к нам спиной и не видели, что мы пошли в дом. Вовчик встал на одну из качелей и раскачивался до упора. Вадим сидел на другой, а Эдик встал позади него и раскачивал качелю. У них с Вовчиком завязалось что-то по типу соревнования: кто выше и быстрее раскачается.Мы приблизились к дому. Преодолели три ветхие ступеньки, и я распахнул дверь полностью. Вошли. Картина, конечно, непримечательная нам открылась: повсюду пыль и пахло затхлостью. Кое-где валялась старая мебель, в углах, да и не только, паутина, закопчённые стены и потолок (печь, видать, дымила часто). В общем, дом как дом, видно, что старый, нежилой. Я прошёлся по одной комнате, затем по второй. Больше тут и не было. Первая комната, судя по всему, служила и гостиной и кухней. Вторая спальня. Такая же грязная и пыльная, как и первая. Я осмотрел её. Она была почти пуста. Я говорю почти, потому что из мебели тут стояло только одно кресло-качалка. В правом углу комнаты. Я уставился на неё.- Слав, - позвал я. – Иди-ка сюда.- Что? – Подошёл ко мне приятель.- Ты тоже видишь это? – Я указал ему на кресло-качалку.Слава помолчал секунду, а потом вдруг попятился назад.Дело в том, что кресло раскачивалось, словно в нём кто-то сидел. Но ведь там никого не было. Почему же оно двигалось? Ветра тоже в комнате не чувствовалось.- Чертовщина какая-то, - донёсся до меня шёпот Славы. – Пойдём отсюда, а?- Подожди-ка, - я не был трусом, мне это показалось очень любопытным, и я пошёл вперёд.- Ты чего? – Славка взял меня за рукав. – Куда собрался?- Да пусти ты, - психанул я. – Не будь трусом. Я выдернул руку и пошёл дальше. Но как только я приблизился к креслу, оно перестало качаться и замерло на месте.Я протянул руку и качнул его. Оно задвигалось. А потом как-то резко остановилось вновь. Будто, кто рукой его остановил.- Странно всё это как-то. – Проговорил я, но в ответ получил лишь молчание. – Слав, ты что сбежал? – Я обернулся и замер. В нескольких шагах от меня стоял Славик и смотрел на меня. Всё бы ничего, да только взгляд его был странный какой-то. Неморгающий. Остекленелый.- Слав, ты чего? – Спросил я и помахал перед ним рукой. Не помогло. Он вдруг медленно двинулся ко мне, протянув руки вперёд. «Совсем, как зомби» - не к месту подумал я.- Слава, очнись. – Лицо его приняло какое-то хищное выражение, и на губах появилась кривая насмешливая улыбка. – Ты что придуреваешься. – А он только двигался вперёд, всё ближе и ближе. Я начал пятиться назад. Взгляд мой нечаянно упал в окно. Волосы мои, я чувствовал, встали дыбом от того, что я увидел в окне. Там, на улице, во дворе, с остальными ребятами был Славка. Тот самый Славка, который сейчас подходил ко мне с протянутыми руками. Он стоял рядом с качелями и весело смеялся над соревнующимися в раскачивании ребятами.Но если Славка сейчас там, то кто это тут передо мной? Я ничего не понимал и продолжал пятиться назад. А потом вдруг наткнулся на кресло и упал в него.Бешеное лицо существа, стоявшего передо мной, сказало мне, что я совершил ошибку, плюхнувшись в это кресло.Не своим голосом Славик проговорил:- Вон из моего кресла! – Голос страшный такой, скрипучий. Больше похожий на старушечий, чем ребяческий. – Сейчас я тебя накажу.Не помня себя, я соскочил с кресла и опрометью бросился вон из комнаты, а потом и из дома.Вылетел я из дома, точь в точь, как пробка из бутылки шампанского. Я пробежал мимо ребят, даже не заметив, как они уставились на меня. Живо пересёк траву и кустарники, не чувствуя, как крапива жалит меня, перемахнул через забор, больно ударившись, и помчался по улице.Только отбежав на достаточное расстояние от дома, я остановился. В боку кололо, руки жгло, а нога распухла от удара и болела. Я еле отдышался, когда приятели мои подбежали ко мне.- Ты что там устроил?- Что случилось?- Сашка, ты чего?На меня сыпались вопросы и возгласы удивления моим поведением.- Да тихо, вы, тихо! – Шикнул я на них. Не орите так. – Я постепенно приходил в себя. – Давайте уйдём хоть с дороги. Мы молча пошли.- Пойдём ко мне во двор. – Предложил Вовчик. Все были согласны. Смотрели на меня, как на сумасшедшего. Мы дошли до дома Вовки и устроились у него во дворе, на лавочке. Окна дома были закрыты, поэтому услышать нас не могли. Говорить можно было спокойно.Я посмотрел на Славку и спросил:- Ты когда из дома-то этого вышел?- Какого ещё дома? – Удивился он.- Того самого, - я махнул рукой в сторону. – Мы с тобой вместе зашли туда.Он отрицательно качнул головой:- Саш, я с тобой туда не заходил. Я только до порога дошёл и повернул назад, к ребятам. Не хотелось мне туда идти. Я ж тебе сказал.Я решительно ничего не понимал.- Ну, как же так? Я точно знаю, что мы вместе там всё осматривали.- Говорю тебе, нет.- Ты расскажи лучше, что случилось-то там? – Спросил Вадим.Я рассказал всё в подробностях.- Во дела! – Воскликнул Слава.- Подожди-ка, если там был не Славик, то кто?- Не знаю, но я в тот дом больше ни ногой.- Точно чертовщина! –Это был немногословный Эдик.Мы посидели, порассуждали ещё немного, и я встал с лавочки: собрался домой.- Пока ребята, я пойду. – Сказал я. В голове у меня крутилась лишь одна мысль: кто это был? И ведь это существо и сейчас там. И было, видимо, там уже давно.Когда дошёл до бабушки, стараясь не смотреть в сторону плохого дома, я немного успокоился. Я решил ещё раз расспросить бабушку. Она ведь должна знать, кто жил в том доме и куда делся. Надо быть настойчивее и она обязательно расскажет.Зашёл на кухню. Бабуля возилась у плиты. Пирожки с картошкой стряпала.- Баб, привет.- Привет, Сашуль. Рано ты сегодня. В лес не пошли?Я присел на табурет у стола.- Не пошли. Я спросить хотел.- Так, спрашивай. Что это с тобой? – Она только сейчас взглянула на меня и увидела мой потрепанный вид.- Мы, тут.. – замялся я.- Да, говори, чего ты? – Она выжидательно смотрела так, будто знала о чём, спросить хочу.- В дом тот ходили мы.- Ох, Саша. Так я и думала. Не зря расспрашивал.- Нам стало интересно.- Мальчишки…- Расскажи, баб. Кто там обитает?Она вздохнула тяжело и присела на скамеечку в углу.-Расскажи. Ну?- Не хотела я, чтоб ты знал. И ходить вам туда не стоило. Дом этот пустует давно, как я говорила. Жила там однажды бабка. Злая была, ругалась вечно со всеми. Слух был, что ворожила. Я сама её лишь по молодости видела, да и то мельком. Она не выходила почти из дому. Марьяной её звали. Мы тогда на соседней улице жили. А в этот дом позже переехали. У неё была дочь, жила в городе с мужем и детьми. Двое мальчишек близнецы. Как-то они все приехали к ней. Погостили пару дней, качели поставили. Потом родители уехали, оставив детей у бабушки. И странно было то, что тихо всегда у них было. Ведь дети, игры там и забавы разные. Обычно шуму от вас много, а тут ничего. Только изредка ругань была её слышна. И всё.А потом пропали мальчишки.- Пропали? – Переспросил я.- Ну, да. Убежали за калитку в лес и не вернулись больше. Всё, что нашли – это игрушку одного из них, валялась возле качели. Так говорили, по крайней мере. Через пару недель приехали родители. А бабка Марьяна мёртвая, в кресле- качалке сидит. И повсюду гарь на стенах. Хотя дыма-то не видать было. Они безутешны были, ещё бы дети пропали! Бабку эту они похоронили прямо за калиткой. Чуть поодаль. Я видела её дочь, она зла была на мать. Говорила тогда, что не простит её. А за что, не знаю. Они уехали через пару дней. Искали детей по лесу сначала, потом внезапно так уехали. Торопились очень. И всё бы ничего, только вскоре из дома того стали по ночам слышаться стоны и свет загорался. Я видела это и слышала сама, но закрывала шторы. Мужики ходили туда, посмотреть, что и как. Но там было пусто, разруха. Ни одной живой души. – Она замолчала на секунду. – А что это у тебя с ногой?- Баб, ударился. Я был в том доме. – Я рассказал бабушке, как всё было.- А этот Славик ведь трусоват у вас?Я кивнул. Что есть, то есть.- Ох, зря вы это сделали, Саш. Трусоват, значит слаб. А слабые всегда добычей злых духов становятся.- Бабуль, ну что ты такое говоришь? – Возмутился я. – Зачем ты так?- Говорю, что знаю! – Она встала и подошла к плите. – Давай кушать садись. Потом ногу твою посмотрю.По ней было видно, что разговор на волнующую меня тему она продолжать не будет. Я смирился.Больше в тот день я из дома не выходил и с ребятами не виделся. Было пасмурно и стемнело как-то рано. Я лёг спать часов в десять.Ночью я почувствовал чей-то взгляд на себе и поэтому проснулся. Оглядел свою тёмную комнату. Её освещала яркая в эту ночь луна. Я глянул в окно и… замер. Там с другой стороны окна на меня смотрел… Славик. Глаза горели красным огнём, и та же насмешливая, злорадная улыбка искривила его рот. Я попятился назад, а он поднял левую руку и ударил ею по стеклу, отчего стекло задрожало. Потом ударил снова и снова. Я соскочил с кровати и бросился вон из комнаты. Пробежал по коридору и… остановился. «Что же я трус? Нет, я не был им и не буду». Я повернул назад и вошёл обратно в спальню. Глянул в окно. Никого. Только трещина на стекле. Всю, оставшуюся ночь я просидел без сна. Уснул только, когда начало рассветать.На следующий день, когда я проснулся, надо мной стояла моя бабуля.- Вставай, Сашуль. Мама с папой приедут скоро.Я протёр глаза, зевнул и посмотрел на часы, висевшие напротив моей кровати. Двенадцать. Двенадцать? Неужели проспал так долго?- Что? – Спросил я. – Как мама и папа? У меня ещё месяц впереди.Бабушка ласково потрепала меня по щеке и сказала:-Нет, они приедут сегодня. Я позвонила, чтоб забрали тебя.Я сел на кровати.- Но почему? – Спросил.- Так надо, Сашуль.Она повернулась и пошла к выходу.- Иди, умойся и пообедай перед отъездом.Я ничего не понимал. Но помнил о произошедшем ночью. И вчерашний разговор.Я вскочил с кровати и побежал за бабушкой.-Баб, стой. Что-то случилось?Она обернулась и посмотрела на меня.-Славик пропал. Ночью ушёл в лес, один, и не вернулся.- Его ищут?-Да, но вряд ли найдут. – Говорила я тебе, не ходи в тот дом, Сашуль.Она как-то сгорбилась вся и медленно побрела по коридору.Я стоял и не знал, что сказать.Позже, когда приехали мама и папа, стали грузить мои немногочисленные вещи в багажник машины, я оглядел улицу. Ребята: Вовчик, Вадим и Эдик так же как и я грузились, чтоб уехать из деревни. Славы не было. Я махнул рукой приятелям и сел в машину. Я поехал домой.Славу я больше никогда так и не видел. С остальными мы общались какое-то время, но затем водоворот жизни закрутил нас, и мы разъехались по разным городам.У бабушки я не гостил с того лета больше никогда. Она приезжала к нам иногда, но чаще, родители стали брать меня с собой в путешествия по разным городам и странам…А вот теперь, когда я уже вполне себе мужчина с отличной работой, с женой и детьми- близнецами, с красивым домом на берегу озера, и со всем и всем ещё очень хорошим и любимым, я вспомнил ту историю, и понял, что никогда она меня не отпускала.Я понял, что все эти годы от меня была скрыта правда о плохом доме. Мне очень хочется её узнать. И вот сейчас, сижу и думаю, а что, если поехать туда, в ту деревню, где умерла моя бабушка, вскоре после той истории ( меня даже на похороны не пустили родители)? Туда, где пропал и так и не вернулся Славик, и те дети очень много лет назад. А может и много других детей, неубережённых родителями.Автор - Евгения Ус.

Ключевые слова: Детство деревня бабушка заброшенный дом существо ворожея лес мёртвые

Другие, подобные истории: