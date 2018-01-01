Деревня оборотня

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:05

Причина: Изменён раздел.

no pls Просмотров: 57 Комментарии: 0 +2 Вчера, 21:05 by

Если бы вы знали, что я тогда почувствовал...Любил я в деревню ездить, у бабушки погостить. Там было много друзей и знакомых. Ездил я туда по выходным. Однажды в такой же день я уехал в деревню. Но вместо отдыха, я получил психическую травму на всю жизнь.Мы как всегда собрались с друзьями, выпили, поболтали. Настал вечер. Темно. Мы находились недалеко от деревни, в маленьком поле. Рядом с полем был лес, в которую никто не ходил. Все были уже выпившие, кроме меня. Сквозь смех друзей я услышал вой. Он был не волчий, а намного громче и протяжнее. Как объединение рыка медведя и вой волка. Я оцепенел, а другие даже не заметили. Сидел я наблюдая туда-сюда. От испугу решил пойти домой. Только я начал отходить, как все заорали. Повернувшись я увидел это: огромное мохнатое существо растерзало моих друзей и поедала их плоть, издавая не животный рык. Я был в шоке. Он или оно встало на 2 лапы и было ростом так в 3 метра. Вдруг он своими мощными лапами вприпрыжку убежал в лес. Я упал в обморок. Был я в больнице. Все мои друзья были убиты и обглоданы.Что было бы, если бы я не пошел домой? Что, если это существо всё еще бродит в лесу?

Ключевые слова: Оборотень лес друзья авторская история

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